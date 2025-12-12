lengyel lászlóhorn gyulamagyar péter

Lengyel László, a Tisza Párt szakértője a Bokros-csomag megszorításait is kevesellte

Lengyel László több mint négy évtizede dolgozik a különféle baloldali pártoknak, szervezeteknek, megjelent minden fontos, külföldről támogatott baloldali politikus, így Bajnai Gordon, Márki-Zay Péter és Magyar Péter mellett is. Az Ellenpont cikke bemutatja a Tisza Párt programíróját, aki egyszer azt mondta: „Sajnos, a Nyugat nem gyarmatosította Magyarországot.”

2025. 12. 12.
Hosszabb szünet után a Tisza holdudvarában bukkant fel a 2010 előtti baloldal egyik jól ismert szereplője, Lengyel László. A közgazdász főszerepet vállalt a baloldali párt megszorításokra építő gazdasági programjának, a gazdasági konvergenciaprogramnak a  kidolgozásában – írja az Ellenpont.

Lengyel László, a Tisza Párt programírója. Forrás: ATV

Bár Lengyel a sajtóban megpróbálta tagadni az érintettségét, az aláírása ott díszeleg a közel hétszáz oldalas dokumentumon. Sőt májusban a Privátbankár podcastjében nehezen félreérthető módon arról beszélt, hogy 

a csapatával már írja a kormányprogramot, hogy felkészülten menjenek a kormányzásba.

„Csapat” alatt minden bizonnyal az általa vezetett Pénzügykutató Zrt.-re gondolt, ahogyan az is egyértelműnek tűnik az elmondottakból, hogy Lengyelék a Tiszának dolgoznak.

A fentieket erősíti a lap szerint, hogy a szakértő az utóbbi időben feltűnően gyakran adott interjút és beszélt a megszorítások szükségességéről. Elsőként az Ellenpont hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amelyen a 14. havi nyugdíj eltörléséről értekezett. Egészen pontosan azt mondta, „öt perc alatt” törölné el azt a Tisza Párt.

Az Ellenpont összeszedte, ki is valójában Lengyel László, milyen politikai múlttal érkezett meg a legújabb baloldali tömörülésbe, ez ugyanis sok mindent elárul a Tiszáról mint politikai képződményről.

 

Pozícióváltás a kommunizmus idején

A tiszás programíró lelkesen támogatta a kommunizmust, már fiatalon csatlakozott az állampárthoz, az MSZMP-hez. A nyolcvanas években érzékelte, hogy a rendszer gazdasági értelemben fenntarthatatlanná vált, ezért elkezdte átpozicionálni magát. A nyolcvanas évek közepétől az MSZMP reformellenzékéhez csapódott, ahol társaival – a szocializmus életben tartása érdekében – reform- és modernizációs javaslatokat fogalmaztak meg.

Csakhogy a részben általa jegyzett Fordulat és reform című írással túllőtt a célon, a pártvezetés nem volt vevő az ötletelésre. Így 1988-ban az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága kizárta a pártból (Bihari Mihállyal, Bíró Zoltánnal és Király Zoltánnal együtt).

Lengyel László és barátai a Kizárt a Párt címmű könyvvel reagáltak az MSZMP-ből való eltávolításokra. Forrás: Facebook

A közgazdász tehát megpróbálta úgy pozicionálni magát, mintha mindig is a rendszer ellenfele lett volna. Csakhogy ez nagyon messze van a valóságtól: Lengyel László lényegében mindent a kommunizmusnak köszönhet, arról nem is beszélve, hogy még most is a pártállamban kiépített kapcsolataiból él.

Pár évvel a rendszerváltás előtt, 1987-ben létrehozták a politikai elemzéseket, háttéranyagokat készítő Pénzügykutató Részvénytársaságot (mai nevén Pénzügykutató Zrt.-t), aminek az egyik első vezetője Lengyel László volt. Kezdetben tudományos igazgatóként, 1990-től pedig elnök-vezérigazgatóként vezette a társaságot.

A Pénzügykutató egyfajta gyűjtőhelye azoknak a régi kommunista kádereknek, akik, érezve a változás szelét, egy csapatba tömörülve, demokratává „átváltozva” készültek az új időkre. Ezt mutatja, hogy mások mellett itt dolgozik Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita is, aki szintén Magyar Péter környezetében bukkant fel, és folyamatosan a megszorítások szükségességéről beszél.

 

Horn Gyula szolgálatában

A közgazdász ciklusokon átívelően dolgozott a különféle baloldali kormányoknak és pártoknak a vállalkozásával. Bár Lengyelt az MSZP holdudvarához sorolják, valójában sokkal közelebb állt az SZDSZ-hez és a radikális párt szellemiségéhez. Következetesen liberális értékeket vallott, és szakpolitikai javaslataiban, nyilatkozataiban rendre a nagy nemzetközi pénzügyi szervezetek és a nyugati befektetők érdekeit jelenítette meg.

 

Magyar Péter tanácsadója tehát leginkább a globalista körök képviselője volt, ami miatt élesen szemben állt a szocialisták balszárnyával. Persze ez nem azt jelentette, hogy Lengyel ne ápolt volna jó kapcsolatot Horn Gyulával. Miután az MSZP fölényesen megnyerte a választásokat, és nemzetközi nyomásra bevették a szabad demokratákat a koalícióba, a kormányfőnek kinevezett Horn maga mellé vette a politológust. Létrejött egy miniszterelnöki tanácsadó testület, amelybe bekerült Lengyel László és hű fegyverhordozója, Petschnig Mária Zita is, Horn döntése alapján pedig Medgyessy Péter vezette a csapatot. A felálló stáb összetétele jól mutatja, hogy Magyar Péter programírója mennyire erős kapcsolatokat ápol az egykori kommunista elittel, a 2010 előtti baloldal kulcsfiguráival – hívja fel a figyelmet az Ellenpont.

Ennek a tanácsadó testületnek a nyomására engedte át végül Horn Gyula a modern kori magyar történelem legnagyobb megszorító intézkedéssorozatát, amit a volt pénzügyminiszterről Bokros-csomagnak neveztek el. 

A lap megjegyzi, Bokros Lajos és Surányi György jelenleg a Tiszát segíti a tanácsokkal.

A Bokros-csomag következtében drasztikusan visszaesett a magyar családok életszínvonala. A bérek befagytak, a reálbérek csökkentek, a családtámogatási rendszer egyes elemei megszűntek. Így például a gyed, ami miatt a gyermekvállalási kedv is zuhanni kezdett. Tömegesen dőltek be a kisvállalatok, közel harminc százalékig emelkedett az infláció, miközben a családok biztonságérzete leromlott.

 

Háttéranyagok százmilliókért

Lengyel László jó kapcsolatot ápolt a 2002-ben alakult baloldali kormány miniszterelnökével, Medgyessy Péterrel, de a bukása után a kormányt vezető Gyurcsány Ferenccel és Bajnai Gordonnal is, így nem csoda, hogy a Pénzügykutató Zrt. az egyik legnagyobb nyertese volt a 2006 és 2010 közötti időszaknak: a hozzá köthető elemzőcég sorra kapta a megbízásokat a baloldali kormányoktól. A Miniszterelnökség adatai szerint Lengyel Lászlóék négy év alatt összesen 316 millió forint értékben kaptak állami megbízásokat, amivel a tizedik helyre voltak jók a rendszer kegyeltjei között.

Jól ment a Lengyel Lászlóhoz köthető vállalkozás, a Pénzügykutató Zrt. a baloldali kormányok idején. Forrás: Miniszterelnökség

 A baloldali közgazdász segítette Bajnai Gordon, Botka László, majd Márki-Zay Péter kampányát is, most pedig megérkezett a legújabb baloldali szerveződés, a Tisza holdudvarába.

 

Borítókép: Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnöke (Forrás: YouTube)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekamerika

Amerika irányt szab Európának

Horváth József avatarja

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

