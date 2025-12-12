Lengyel László, a Tisza Párt szakértője a Bokros-csomag megszorításait is kevesellte

Hosszabb szünet után a Tisza holdudvarában bukkant fel a 2010 előtti baloldal egyik jól ismert szereplője, Lengyel László. A közgazdász főszerepet vállalt a baloldali párt megszorításokra építő gazdasági programjának, a gazdasági konvergenciaprogramnak a kidolgozásában – írja az Ellenpont.

Lengyel László, a Tisza Párt programírója. Forrás: ATV

Bár Lengyel a sajtóban megpróbálta tagadni az érintettségét, az aláírása ott díszeleg a közel hétszáz oldalas dokumentumon. Sőt májusban a Privátbankár podcastjében nehezen félreérthető módon arról beszélt, hogy

a csapatával már írja a kormányprogramot, hogy felkészülten menjenek a kormányzásba.

„Csapat” alatt minden bizonnyal az általa vezetett Pénzügykutató Zrt.-re gondolt, ahogyan az is egyértelműnek tűnik az elmondottakból, hogy Lengyelék a Tiszának dolgoznak.

A fentieket erősíti a lap szerint, hogy a szakértő az utóbbi időben feltűnően gyakran adott interjút és beszélt a megszorítások szükségességéről. Elsőként az Ellenpont hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amelyen a 14. havi nyugdíj eltörléséről értekezett. Egészen pontosan azt mondta, „öt perc alatt” törölné el azt a Tisza Párt.

Az Ellenpont összeszedte, ki is valójában Lengyel László, milyen politikai múlttal érkezett meg a legújabb baloldali tömörülésbe, ez ugyanis sok mindent elárul a Tiszáról mint politikai képződményről.

Pozícióváltás a kommunizmus idején

A tiszás programíró lelkesen támogatta a kommunizmust, már fiatalon csatlakozott az állampárthoz, az MSZMP-hez. A nyolcvanas években érzékelte, hogy a rendszer gazdasági értelemben fenntarthatatlanná vált, ezért elkezdte átpozicionálni magát. A nyolcvanas évek közepétől az MSZMP reformellenzékéhez csapódott, ahol társaival – a szocializmus életben tartása érdekében – reform- és modernizációs javaslatokat fogalmaztak meg.

Csakhogy a részben általa jegyzett Fordulat és reform című írással túllőtt a célon, a pártvezetés nem volt vevő az ötletelésre. Így 1988-ban az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága kizárta a pártból (Bihari Mihállyal, Bíró Zoltánnal és Király Zoltánnal együtt).