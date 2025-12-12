Kocsis MátéBokros Lajos14. havi nyugdíj13. havi nyugdíj

Brüsszel zsarolhat, a baloldal támadhat – a magyar nyugdíjakat akkor is megvédi a kormány

Míg Brüsszel hazai bábjai megadóztatnák a nyugdíjakat, addig a nemzeti kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat is, mutatott rá Kovács Zoltán. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár kiemelte: a brüsszeli-baloldali irányvonal aláásná a magyar nyugdíjrendszer biztonságát. Eközben Kocsis Máté reagált a Bokros-csomag névadójának minapi nyilatkozatára, amelyben bírálja a kormány nyugdíjakkal kapcsolatos intézkedéseit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 9:36
Sose fogja megérteni – írta lemondóan Kocsis Máté legfrissebb, a közösségi médában közzétett posztjában ahhoz a videóhoz, amely Bokros Lajos minapi interjújánal legmeredekebb elemeit tartalmazza. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár ugyanakkor arra mutat rá: míg Brüsszel hazai bábjai megadóztatnák az idősek járandóságát, addig a nemzeti kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat is.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Fidesz frakcióvezetője videójában arra hívja fel a figyelmet, hogy a Horn-kormány egykori pénzügyminisztere ma is éppen annyira népnyúzó álláspontot képvisel, mint akkoriban, amikor a nevével fémjelzett megszorítócsomag készült.

Az eddigi legnagyobb baloldali megszorítócsomag névadója indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvel a nyugdíjrendszer privatizációja mellett is. 

A nyugdíjak helyzetével foglalkozik posztjában Kovács Zoltán is, aki arra mutatott rá: míg Brüsszel hazai bábjai megadóztatnák a nyugdíjakat, addig a nemzeti kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat is. 

2010-ben kötöttünk egy egyezséget a nyugdíjasokkal, ami szerint kiemelt figyelmet fordítunk a nyugdíjak értékállóságának megőrzésére. Ehhez az ígérethez a mai napig tartjuk magunkat, emellett többször fizettünk nyugdíjprémiumot, valamint visszaadtuk a baloldali kormányok által elvett 13. havi nyugdíjat, 2026-tól pedig fokozatosan bevezetjük a 14. havi nyugdíjat

– hangsúlyozta posztjában Kovács Zoltán, aki arra is rámutatott: mindeközben a Tisza Párt és a hozzá kötődő „szakértők” folyamatosan támadják ezeket az intézkedéseket. Lengyel László például a 14. havi nyugdíjat „tiszta őrületnek” nevezte, és egyértelművé tette: ha rajtuk múlna, öt perc alatt elvennék azt.

Ez pontosan összecseng azzal, amit Brüsszel is követel Magyarországtól:

• a nyugdíjkorhatár emelését,

• a Nők40 kedvezmény szűkítését vagy akár kivezetését,

• a 13. havi nyugdíj visszavágását,

• kötelező piaci alapú magánnyugdíjpénztárakat a fiataloknak,

• és új nyugdíjadók bevezetését.

Ez a brüsszeli–baloldali irány aláásná a magyar nyugdíjrendszer biztonságát, és veszélyeztetné a nyugdíjasok járandóságát

– szögezte le ismételten Kovács Zoltán, hozzátéve: a kormány viszont ellenáll a brüsszeli nyomásnak:

• nem emeli a nyugdíjkorhatárt

• megvédi a Nők40 programot

• fenntartja a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetését

Brüsszel zsarolhat, a baloldal támadhat – a magyar nyugdíjakat akkor is megvédjük. A magyar nyugdíjasok járandósága sérthetetlen

– emelte ki az államtitkár.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a szóban forgó interjúban Bokros Lajos többek között úgy fogalmaz: nem lehet megígérni ilyen körülmények között azt, hogy teljes inflációkövető vagy vásárlóerő-megőrző nyugdíjak legyenek. Ráadásul a kormány abszolút ellene van a munkaerőimportnak, meg a bevándorlásnak – tette hozzá. Mindezek mellett a korábbi pénzügyminiszter szerint tovább kell folytatni majd a nyugdíjkorhatárnak az emelését.

A Bokros-csomag névadója mindemellett pozitívan szólt a többkulcsos adórendszerről, amelynek szerinte úgy kellene kinéznie, hogy 10-20-30 százalék lenne a három kulcs.

A baloldali közgazdásznak a legfontosabb gazdasági kérdésekkel kapcsolatos, rendkívül sarkos álláspontja az alábbi videóból bővebben is megismerhető:

Borítókép: Bokros Lajos (Fotó: MTI/Kovács Tamás)


