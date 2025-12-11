Bokros Lajos egyetért az újabb baloldali megszorítócsomag-tervezettel

– Bokros Lajos imádja a Tisza megszorítócsomagját és maximálisan egyetért vele – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte, hogy az eddigi legnagyobb baloldali megszorítócsomag névadója gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett. A megszorítócsomag szerzőiről pedig „nagy szeretettel és tisztelettel” emlékezik – tette hozzá.

Ez mindent el is mond Magyar Péterék eltitkolt terveiről. Nem kérünk új Bokros-csomagból!

– jelentette ki a fővárosi frakcióvezető.

Bokros Lajos többek között úgy fogalmaz, hogy nem lehet megígérni ilyen körülmények között azt, hogy teljes inflációkövető vagy vásárlóerő-megőrző nyugdíjak legyenek. Ráadásul a kormány abszolút ellene van a munkaerő importnak, meg a bevándorlásnak – tette hozzá. Ráadásul a korábbi pénzügyminiszter szerint tovább kell folytatni majd a nyugdíjkorhatárnak az emelését.