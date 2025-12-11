Bokros LajosTisza Pártbaloldali megszorítócsomag

Bokros Lajos egyetért az újabb baloldali megszorítócsomag-tervezettel

A legnagyobb baloldali megszorítócsomag névadójának nem tetszik a magyar családok támogatása.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 13:51
Fotó: MTI/Kovács Tamás
– Bokros Lajos imádja a Tisza megszorítócsomagját és maximálisan egyetért vele – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte, hogy az eddigi legnagyobb baloldali megszorítócsomag névadója gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett. A megszorítócsomag szerzőiről pedig „nagy szeretettel és tisztelettel” emlékezik – tette hozzá.

Budapest, 2017. augusztus 31. Bokros Lajos, a Modern Magyarország Mozgalom elnöke felszólal a Nyugdíjasok Országos Szövetségének Ki mit ígér a nyugdíjasoknak? címmel megrendezett pártelnöki fórumán a Csillebérci Szabadidõ Központban 2017. augusztus 31-én. MTI Fotó: Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ez mindent el is mond Magyar Péterék eltitkolt terveiről. Nem kérünk új Bokros-csomagból!

 – jelentette ki a fővárosi frakcióvezető.

Bokros Lajos többek között úgy fogalmaz, hogy nem lehet megígérni ilyen körülmények között azt, hogy teljes inflációkövető vagy vásárlóerő-megőrző nyugdíjak legyenek. Ráadásul a kormány abszolút ellene van a munkaerő importnak, meg a bevándorlásnak – tette hozzá. Ráadásul a korábbi pénzügyminiszter szerint tovább kell folytatni majd a nyugdíjkorhatárnak az emelését.

A Bokros-csomag névadója mindemellett pozitívan szólt a többkulcsos adórendszerről, amelynek szerinte úgy kellene kinéznie, hogy 10-20-30 százalék lenne a három kulcs.


Borítókép: Bokros Lajos (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Brutális veszteségek: így sarcolná a Tisza-csomag az időseket

