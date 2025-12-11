Bokros Lajos egyetért az újabb baloldali megszorítócsomag-tervezettel

– Bokros Lajos imádja a Tisza megszorítócsomagját és maximálisan egyetért vele – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte, hogy az eddigi legnagyobb baloldali megszorítócsomag névadója gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett. A megszorítócsomag szerzőiről pedig „nagy szeretettel és tisztelettel” emlékezik – tette hozzá.
Ez mindent el is mond Magyar Péterék eltitkolt terveiről. Nem kérünk új Bokros-csomagból!
– jelentette ki a fővárosi frakcióvezető.
Bokros Lajos többek között úgy fogalmaz, hogy nem lehet megígérni ilyen körülmények között azt, hogy teljes inflációkövető vagy vásárlóerő-megőrző nyugdíjak legyenek. Ráadásul a kormány abszolút ellene van a munkaerő importnak, meg a bevándorlásnak – tette hozzá. Ráadásul a korábbi pénzügyminiszter szerint tovább kell folytatni majd a nyugdíjkorhatárnak az emelését.
A Bokros-csomag névadója mindemellett pozitívan szólt a többkulcsos adórendszerről, amelynek szerinte úgy kellene kinéznie, hogy 10-20-30 százalék lenne a három kulcs.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!