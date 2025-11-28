A Tisza Brüsszelt és a pénzpiacokat kiszolgálva sanyargatná a magyar nyugdíjasokat a baloldali megszorítócsomaggal

Megint be akarja vezetni a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszert a Tisza Párt Magyarországon, ez lesz Magyar Péterék baloldali megszorításának egyik legfőbb eleme, amelyből elsőként az Index közölt részleteket. A Tisza rendszerében a nyugdíjakat nem garantálná az állam, a járulékok bankok és más pénzintézetek által létrehozott magánpénztárakhoz kerülnének – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A blog megszerezte a dokumentum egy részletét, amelyben megdöbbentő mondatok szerepelnek. A Felcsúti Péter volt bankár és Surányi György részvételével, Dálnoki Áron irányításával készült „gazdasági konvergencia programból” kiderül, hogy készítőit a nyugdíjasok életszínvonalánál jobban érdekli a pénzpiacok helyzete.

Fotó: Havran Zoltán

A Tisza Párt kiszivárgott gazdaságpolitikai terveiből – amelyek tipikus baloldali megszorítást jelentenének –, többek közt kiderült az is, hogy a Tisza felrúgná a teljes társadalombiztosítási rendszert: megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át.

A baloldali megszorítási tervben megdöbbentő nyíltsággal írnak arról, hogy az államnak nem kell felelősséget vállalnia a nyugdíjasokért, és világossá teszik, hogy a nyugdíjrendszernek piaci alapokon kell nyugodnia. „A költségvetés tehermentesítése érdekében az állami szerepvállalást fokozatosan csökkenteni kell” – írják a dokumentumban.

Több ponton is dicsérik a chilei rendszert, amely szegénységhez és éhínséghez vezetett. A dél-amerikai országban az 1980-as évek elején a legkegyetlenebb nyugdíjrendszert vezették be, az állam semmilyen felelősséget nem vállalt a nyugdíjakért. Mindenki a saját maga által befizetett összeget kapta vissza, ez azonban az évtizedek alatt elértéktelenedett, egyrészt az infláció, másrészt a magánnyugdíjpénztárak nyerészkedése miatt. Amikor 2005 körül tömegével kezdtek nyugdíjba menni az első generációk, sok nyugdíjas éhezett, mert semmire nem volt elég a nyugdíja. Az országban többször is éhséglázadások törtek ki. Végül az új chilei kormányok kénytelenek voltak kiegészíteni a nyugdíjakat, így a rendszer megbukott.