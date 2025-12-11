Rendkívüli

Nagyszerű fordítás után újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában

Kocsis Máté: Menni kell, Klára!

A Fidesz frakcióvezetője sarkos véleményt fogalmazott meg a DK vezetőjéről.

2025. 12. 11. 20:08
– DK, Klára. Itt volt a környéken olyan plakát pár hónappal ezelőtt, hogy Európa kell, Klára kell. Nekem van egy javaslat, szerintem dolgozni kell – mondta el a közösségi oldalán közzétett videójában Kocsis Máté. 

Mint ismert, Dobrev Klára, és a mindössze néhány százalékon álló Demokratikus Koalíció azt követően került ismét az országos közbeszédbe, hogy a párt elnök asszonya azt követelte, az Országgyűlés oszlassa fel önmagát. A politikus ezzel egy platformra került Magyar Péterrel, aki a kormány lemondását követeli.  

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a következőképpen reagált Dobrev felvetésére, hogy feloszlatnák a parlamentet:

Előbb a DK-t kéne. Csak egy ötlet.

Emlékezetes: Magyar Péter még az újévi beszédében követelte, hogy tartsanak idén áprilisban előre hozott választást. Akkor Kocsis Máté emlékeztetett, hogy Magyarországon 1990 óta nem volt előre hozott választás, majd jelezte, hogy a pártok sorsáról a választók döntenek, a megszokott rend szerint. De a mostanra megbukott DK-vezér, Gyurcsány Ferenc is előre hozott választást követelt januárban. Gyurcsány akkor azzal próbálta felhívni magára a figyelmet, hogy levelet írt valamennyi fideszes képviselőnek, amelyben a parlament feloszlatására és új választás kiírására szólítja fel őket.

Kocsis Máté rámutatott: 

Gyurcsány Ferenc, csakúgy, mint Magyar Péter, megint a külföldről kapott feladatokat hajtja végre.

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: MTI/Soós Lajos)


