Magyar Pétert másolja Dobrev Klára

A DK elnöke azt követelte, hogy az Országgyűlés oszlassa fel önmagát, míg Magyar Péter a kormányt szólította fel lemondásra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 15:26
Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI
Az immár mérhetetlen támogatottságú Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára kezdeményezte, hogy az Országgyűlés oszlassa fel önmagát. A politikus ezzel egy platformra került Magyar Péterrel, aki a kormány lemondását követeli. 

Egy platformra került Magyar Péter és Dobrev Klára (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a következőképpen reagált Dobrev felvetésére, hogy feloszlatnák a parlamentet:

Előbb a DK-t kéne. Csak egy ötlet.

Emlékezetes, hogy Magyar Péter még az újévi beszédében követelte, hogy tartsanak idén áprilisban előre hozott választást. Akkor Kocsis Máté emlékeztetett, hogy Magyarországonm 1990 óta nem volt előre hozott választás, majd jelezte hogy a pártok sorsáról a választók döntenek, a megszokott rend szerint.

De a mostanra megbukott DK-vezér, Gyurcsány Ferenc is előrehozott választást követelt januárban. Gyurcsány akkor azzal próbálta felhívni magára a figyelmet, hogy levelet írt valamennyi fideszes képviselőnek, amelyben a parlament feloszlatására és új választás kiírására szólítja fel őket.

Kocsis Máté rámutatott: 

Gyurcsány Ferenc, csakúgy, mint Magyar Péter, megint a külföldről kapott feladatokat hajtja végre.

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: MTI/Soós Lajos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

