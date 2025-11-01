Dobrev Klára a nőket alázó Magyar Péter kegyeit keresi

Az eddigi színlelt ellenállás után már egy asztalhoz ülne Dobrev Klára a Tisza Párt elnökével, miután Magyar Péter egy etikai kódex közös elfogadására hívta az ellenzéki pártok közül a DK-t, a Mi Hazánk Mozgalmat, valamint a Kétfarkú Kutya Pártot.

Dobrev Klára nem habozott azonnal reagálni a Tisza elnökének. Mint írta, örül a kezdeményezésnek, melyben Magyar Péter egy közös választási nyilatkozat, egy etikai kódex aláírását kéri a pártvezetőktől.

„Bármikor nyitott vagyok leülni és megtárgyalni az etikai kódex tartalmát” – közölte a DK elnöke.

Toroczkai László Mi Hazánk-elnök fenntartásokkal ugyan, de szintén hajlandónak mutatkozik az etikai kódex aláírására. Toroczkai közölte, azonnal aláírja,

„ha belekerül az is, hogy felszólítjuk a Metát, hogy fejezze be a magyarországi választásokba való beavatkozását, és ugyanazokat a jogokat biztosítsa számomra is, mint a többi pártelnök számára”.

„Enélkül nincs tisztességes verseny, és a választások tisztaságáról sem beszélhetünk – hangsúlyozta, hozzátéve, a Meta továbbra sem engedi neki, hogy oldalt hozzon létre. – Vagyis ha Magyar Péter nem támogatja a Metával kapcsolatos pontot, akkor ennek az etikai kódexnek semmi értelme, akkor ez csak egy újabb trükk” – szögezte le.

A Kétfarkú Kutya Párt azt közölte, egyelőre nem támogatják a Tisza kezdeményezését.

Fotó: (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)

Magyar Péter ne írjon etikai kódexet!

Hiteltelen, aki házastársát, barátait és munkatársait is elárulta, majd erkölcsi útmutatót akar írni másoknak – hívta fel a figyelmet Magyar Péter múltjára Dömötör Csaba EP-képviselő, aki egyértelművé tette,

nem hallgatunk le feleséget, nem zsarolunk, és nem tesszük hobbivá a gyűlöletet.

Az EP-képviselő hozzátette: „nem tudom, mi van, vagy mi lenne benne az etikai kódexben, de küldöm a javaslataimat:

Nem hallgatunk le feleséget politikai megfontolásból, és más okból sem.

Mást sem hallgatunk le.

Nem is zsarolunk senkit.

Ha valaki mégis megtette, ne mondja azt, hogy csak védte őket.

Nem fenyegetünk újságírókat.

Nem fenyegetünk bírókat, rendőröket, jegybanki ügyintézőket és gyermekotthonok munkatársait. Más, hivatásukat végző embereket sem.

Nem uszítunk tömeget egyet nem értőkre, és egyáltalán, senkire.

Nem tesszük állandó jelzővé a »végetek«, »bohócok« és »senkiházi« szavakat.

Nem kívánunk vergődést senkinek, sem jót, sem rosszat.

Nem emeljük hobbiszintre a perekkel és börtönnel való fenyegetőzést.

Nem nevezzük a munkatársainkat agyhalottnak, senki mást sem.

Nem büdösözzük le a saját támogatóinkat.

Nem tekintjük a nők megalázását rutinműveletnek, nem tekintjük az aktuális partnert pózolós képekre szánt díszítőelemnek.

Nem hisztizünk az MI használata miatt, ha már az első politikusi profilképünk is photoshoppolt kép volt.

Ha a mentelmi jog megszüntetését követeljük, utána nem bujdosunk be mögé.

A politikát többnek és nemesebbnek tekintjük a puszta egydimenziós gyűlöletgyűjtésnél és -permetezésnél.”

Ha életünk legfontosabb kötelékeit elárultuk – házastársat, legjobb barátot, kisközösséget –, utána nem készítünk etikai kódexeket.

Magyar Péter minimum visszás kezdeményezésére Orbán Balázs is reagált, a miniszterelnök politikai igazgatója közölte,

van a magyar politikában etikai kódex,

ami három egyszerű pontból áll:

A Tisza Pártnak ezt a három egyszerű pontot sem sikerül betartania

– írta Orbán Balázs.