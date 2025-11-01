Dobrev Klára a nőket alázó Magyar Péter kegyeit keresi

Az eddigi színlelt ellenállás után már egy asztalhoz ülne Dobrev Klára a Tisza Párt elnökével, miután Magyar Péter egy etikai kódex közös elfogadására hívta az ellenzéki pártok közül a DK-t, a Mi Hazánk Mozgalmat, valamint a Kétfarkú Kutya Pártot.
Dobrev Klára nem habozott azonnal reagálni a Tisza elnökének. Mint írta, örül a kezdeményezésnek, melyben Magyar Péter egy közös választási nyilatkozat, egy etikai kódex aláírását kéri a pártvezetőktől.
„Bármikor nyitott vagyok leülni és megtárgyalni az etikai kódex tartalmát” – közölte a DK elnöke.
Toroczkai László Mi Hazánk-elnök fenntartásokkal ugyan, de szintén hajlandónak mutatkozik az etikai kódex aláírására. Toroczkai közölte, azonnal aláírja,
„ha belekerül az is, hogy felszólítjuk a Metát, hogy fejezze be a magyarországi választásokba való beavatkozását, és ugyanazokat a jogokat biztosítsa számomra is, mint a többi pártelnök számára”.
„Enélkül nincs tisztességes verseny, és a választások tisztaságáról sem beszélhetünk – hangsúlyozta, hozzátéve, a Meta továbbra sem engedi neki, hogy oldalt hozzon létre. – Vagyis ha Magyar Péter nem támogatja a Metával kapcsolatos pontot, akkor ennek az etikai kódexnek semmi értelme, akkor ez csak egy újabb trükk” – szögezte le.
A Kétfarkú Kutya Párt azt közölte, egyelőre nem támogatják a Tisza kezdeményezését.
Magyar Péter ne írjon etikai kódexet!
Hiteltelen, aki házastársát, barátait és munkatársait is elárulta, majd erkölcsi útmutatót akar írni másoknak – hívta fel a figyelmet Magyar Péter múltjára Dömötör Csaba EP-képviselő, aki egyértelművé tette,
nem hallgatunk le feleséget, nem zsarolunk, és nem tesszük hobbivá a gyűlöletet.
Az EP-képviselő hozzátette: „nem tudom, mi van, vagy mi lenne benne az etikai kódexben, de küldöm a javaslataimat:
- Nem hallgatunk le feleséget politikai megfontolásból, és más okból sem.
- Mást sem hallgatunk le.
- Nem is zsarolunk senkit.
- Ha valaki mégis megtette, ne mondja azt, hogy csak védte őket.
- Nem fenyegetünk újságírókat.
- Nem fenyegetünk bírókat, rendőröket, jegybanki ügyintézőket és gyermekotthonok munkatársait. Más, hivatásukat végző embereket sem.
- Nem uszítunk tömeget egyet nem értőkre, és egyáltalán, senkire.
- Nem tesszük állandó jelzővé a »végetek«, »bohócok« és »senkiházi« szavakat.
- Nem kívánunk vergődést senkinek, sem jót, sem rosszat.
- Nem emeljük hobbiszintre a perekkel és börtönnel való fenyegetőzést.
- Nem nevezzük a munkatársainkat agyhalottnak, senki mást sem.
- Nem büdösözzük le a saját támogatóinkat.
- Nem tekintjük a nők megalázását rutinműveletnek, nem tekintjük az aktuális partnert pózolós képekre szánt díszítőelemnek.
- Nem hisztizünk az MI használata miatt, ha már az első politikusi profilképünk is photoshoppolt kép volt.
- Ha a mentelmi jog megszüntetését követeljük, utána nem bujdosunk be mögé.
- A politikát többnek és nemesebbnek tekintjük a puszta egydimenziós gyűlöletgyűjtésnél és -permetezésnél.”
Ha életünk legfontosabb kötelékeit elárultuk – házastársat, legjobb barátot, kisközösséget –, utána nem készítünk etikai kódexeket.
Magyar Péter minimum visszás kezdeményezésére Orbán Balázs is reagált, a miniszterelnök politikai igazgatója közölte,
van a magyar politikában etikai kódex,
ami három egyszerű pontból áll:
- Nem vagy Brüsszel bábja.
- Nem Ukrajna érdekét képviseled, hanem a magyar emberekét.
- Nem titkolod el a programodat, miszerint növelni akarod az adókat és csökkenteni a nyugdíjakat.
A Tisza Pártnak ezt a három egyszerű pontot sem sikerül betartania
– írta Orbán Balázs.