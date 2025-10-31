Tisza-adóTisza PártOrbán ViktornyugdíjMagyar Péter

Tisza-adó, nyugdíjadó, háború – fekete-fehéren itt áll Magyar Péterék programja + videó

A baloldali pártvezér szerint akik a rendezvényeiken lépnek fel, a Tisza Pártot képviselik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 14:46
Magyar Péter szakértői egyértelmű álláspontot képviselnek: adóemelés kell, a 13. havi nyugdíjat el kell törölni, a nyugdíjakat pedig meg kell adóztatni. Van köztük olyan is, aki a Nők40-et is eltörölné. Bár a Tisza Párt elnöke igyekszik magát és baloldali pártját távolabb helyezni egy-egy ilyen kijelentés után ezektől a szakértőktől, hogy továbbra is megvezethesse az embereket, ám azt megint elfelejtette, hogy az internet nem felejt.

20241023 Budapest '56-os megemlékezés tüntetés 1956 Október 23-i megemlékezést tartottak Budapesten. A Tisza Párt szimpatizánsai a Bem József térről vonultak a Széna térre. Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter elfelejtette, hogy az internet nem felejt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában ugyanis rámutatott, hogy maga Magyar Péter mondta el: ő nem fog ilyen kérdésekben dönteni, mert ezeket a szakértőire bízza. Ezek a szakértők pedig fellépnek a tiszás rendezvényeken, ahol magának a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik.

A miniszterelnök ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tét nem kevés:

Tisza-adó vagy adócsökkentés, nyugdíjadó vagy 14. havi nyugdíj, háború vagy béke.

 

Az már szinte nem is meglepő, hogy kommunikációs káosz van a Tisza Pártban, legutóbb éppen Magyar Péter újabb embere kapott őszinteségi rohamot és beismerte: titkolóznak, nincs szakértelmük, nincsenek megoldásaik.

@viktor_a_tiktokon Best of Tisza. Vigyázat, letagadják! 🤷‍♂️ #orbanviktor #miniszterelnok #Tisza #MagyarPéter #adó ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

