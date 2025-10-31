Tisza-adó, nyugdíjadó, háború – fekete-fehéren itt áll Magyar Péterék programja + videó

Magyar Péter szakértői egyértelmű álláspontot képviselnek: adóemelés kell, a 13. havi nyugdíjat el kell törölni, a nyugdíjakat pedig meg kell adóztatni. Van köztük olyan is, aki a Nők40-et is eltörölné. Bár a Tisza Párt elnöke igyekszik magát és baloldali pártját távolabb helyezni egy-egy ilyen kijelentés után ezektől a szakértőktől, hogy továbbra is megvezethesse az embereket, ám azt megint elfelejtette, hogy az internet nem felejt.

Magyar Péter elfelejtette, hogy az internet nem felejt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában ugyanis rámutatott, hogy maga Magyar Péter mondta el: ő nem fog ilyen kérdésekben dönteni, mert ezeket a szakértőire bízza. Ezek a szakértők pedig fellépnek a tiszás rendezvényeken, ahol magának a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik.

A miniszterelnök ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tét nem kevés:

Tisza-adó vagy adócsökkentés, nyugdíjadó vagy 14. havi nyugdíj, háború vagy béke.

Az már szinte nem is meglepő, hogy kommunikációs káosz van a Tisza Pártban, legutóbb éppen Magyar Péter újabb embere kapott őszinteségi rohamot és beismerte: titkolóznak, nincs szakértelmük, nincsenek megoldásaik.