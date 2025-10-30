Magyar PéterUkrajnaTisza PártKármán Andrásháborúnyugdíj

A Tisza Párt pont azt élteti, ami lassítja a magyar gazdaság növekedését

Bár a növekedés ellen dolgoznak, mégis a gazdaságot kritizálják.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 13:40
Forrás: Facebook
Kármán András, az újabban már a nyugdíjakat is megadóztatni akaró Tisza Párt gazdasági szakértője azért kritizálja a kormányt, mert a magyar gazdaság a harmadik negyedévben éves összehasonlításban 0,6 százalékkal növekedett, az előző negyedévhez mérten stagnált – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán rámutatott: Kármán András nagyon jól tudja, hogy a háború blokkolja a gazdaságot. A szomszédos Ausztriában két egymást követő évben csökkent a gazdaság, amire sosem volt példa a világháború óta. 

Magyar Péter és Kármán András. Tisza párt, szakértő
Magyar Péter és Kármán András (Forrás: Facebook)

Ettől még a kormány valamennyi gazdasági célkitűzését meg fogja valósítani

– jelentette ki Gulyás Gergely. Majd rámutatott: tiszás adóemelés és nyugdíjadóztatás helyett béremelések, nyugdíjemelés, két- és háromgyermekes édesanyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása, fix 3 százalékos Otthon start hitel, fegyverpénz, kis- és közepes vállalkozások támogatása. 

Semmilyen vállalásunkat nem adjuk fel, minden ígéretünket valóra váltjuk

– hangsúlyozta a miniszter. Majd ismertette: ők nem emelnek adót, nem finanszírozzák a háborút. Mindeközben Magyarország erején felül vesz részt a béketeremtésben és ha lesz béke, lesz újra dinamikus növekedés is – tette hozzá.

Kármán András kritikája ráadásul azért különösen visszás, mivel éppen a Tisza Párt körül mozgó emberek azok, aki a háború mellett állnak ki. Ahogy a Magyar Nemzet már korábban beszámolt róla, Magyar Péter pártjánál olyan magas szintre jutott a háborúpártiság, hogy kirúgják azt, aki kiállna a vérontás ellen. A baloldali párt egyik leendő képviselőjelöltjét ugyanis kirúgták, miután aláírta a kormánypártok háborúellenes petícióját. Mindemellett már az is látható, hogy a Tisza Párt Ukrajnába vinné a magyar emberek pénzét is.


Borítókép: Magyar Péter és Kármán András (Fotó: Facebook)

