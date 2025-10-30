A háborúpárti Tisza Ukrajnába vinné a magyar emberek pénzét + videó

„Brüsszel háborúzni akar, de az bizony drága dolog, és a nyugat-európai lőtárak kiürültek” – írta a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésére a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én

Fotó: Illyés Tibor / MTI

A politikus hangsúlyozta, hogy az európai országok, köztük Magyarország, az emberek pénzét és forintjait kényszerülnek a háború finanszírozására fordítani. A posztban Szentkirályi kiemelte, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt lenne az itthoni „bábkormány”, amely adóemelésekkel és megszorításokkal biztosítaná a szükséges forrásokat a fegyverkezéshez.

Itthon is megvan a jelöltjük: a Tisza Párt és Magyar Péter személyében. Minden hétre jut már egy újabb kiszivárgott tiszás adóemelési terv. Az ember már tényleg felteszi a kérdést: mégis miért akarnak ennyire kiszúrni a magyarokkal?

– írta, hozzátéve:

Mert Brüsszel ezt parancsolta. Minden pénz háborúra – ők pedig ezt vígan teljesítenék.

Felhívta a figyelmet: a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtésével és a nemzeti konzultáción való tiltakozással az adóemelések ellen újra világos üzenetet küldhetünk Brüsszelnek és a Tiszának is. „Ezután már csak annyi a dolgunk, hogy áprilisban a békepárti erőre, az alacsony adók, a biztos nyugdíjak és a családtámogatások pártjára — a Fideszre és Orbán Viktorra — húzzuk az X-et!” – zárta bejegyzését a politikus, aki a bejegyzéséhez csatolt videóban arra is kitért, hogy a budapestiek is megfizetnék a tiszás tervek árát.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)