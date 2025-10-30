Szentkirályi AlexandraUkrajnaTisza Pártháborúadóemelés

A háborúpárti Tisza Ukrajnába vinné a magyar emberek pénzét + videó

A Tisza egyértelműen egy háborúpárti párt, és éppen ezért valószínűleg Ukrajnának szánják a magyar emberektől adóemeléssel beszedett pénzeket – hívta fel a figyelmet a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 30. 10:32
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Brüsszel háborúzni akar, de az bizony drága dolog, és a nyugat-európai lőtárak kiürültek” – írta a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Budapest, 2025. szeptember 24. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésére a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésére a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én
Fotó: Illyés Tibor / MTI 

A politikus hangsúlyozta, hogy az európai országok, köztük Magyarország, az emberek pénzét és forintjait kényszerülnek a háború finanszírozására fordítani. A posztban Szentkirályi kiemelte, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt lenne az itthoni „bábkormány”, amely adóemelésekkel és megszorításokkal biztosítaná a szükséges forrásokat a fegyverkezéshez. 

Itthon is megvan a jelöltjük: a Tisza Párt és Magyar Péter személyében. Minden hétre jut már egy újabb kiszivárgott tiszás adóemelési terv. Az ember már tényleg felteszi a kérdést: mégis miért akarnak ennyire kiszúrni a magyarokkal?

– írta, hozzátéve:

Mert Brüsszel ezt parancsolta. Minden pénz háborúra – ők pedig ezt vígan teljesítenék.

Felhívta a figyelmet: a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtésével és a nemzeti konzultáción való tiltakozással az adóemelések ellen újra világos üzenetet küldhetünk Brüsszelnek és a Tiszának is. „Ezután már csak annyi a dolgunk, hogy áprilisban a békepárti erőre, az alacsony adók, a biztos nyugdíjak és a családtámogatások pártjára — a Fideszre és Orbán Viktorra — húzzuk az X-et!” – zárta bejegyzését a politikus, aki a bejegyzéséhez csatolt videóban arra is kitért, hogy a budapestiek is megfizetnék a tiszás tervek árát.  

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu