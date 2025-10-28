Kubatov Gábor: Ők a háborút, mi a békét képviseljük + videó

– Akkora baj van Brüsszelben, és annyira nem látják a helyes utat, hogy egyszerűen muszáj felhívnunk a figyelmüket – mutatott rá Kubatov Gábor az október 23-i Békemenet és a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen indított aláírásgyűjtés kapcsán.
A Fidesz pártigazgatója a közösségi oldalán megosztott videójában a Békemenetre utalva hangsúlyozta: két ember ezt nem tudja megtenni, de amikor összejön néhány százezer ember, az komoly dolog.
Jól látható, hogy milyen erők gyülekeznek a túloldalon, mert nemcsak Brüsszel, nemcsak az EPP-frakció, amelynek Magyar Péter is a tagja, hanem itt gyakorlatilag az összes ellenzéki párt a háború pártján van
– emlékeztetett Kubatov Gábor.
Mint arról lapunk beszámolt, nemzeti színekbe öltözött tömeg lepte el az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepnapján Budapestet: a jobboldal október 23-án megtartotta az egyik legnagyobb erődemonstrációját, a Békemenetet.
Lapunk megkeresésére Dornfeld László rámutatott: a rendezvény fényében egyértelműen kijelenthető, hogy továbbra is hatalmas tömegtámogatottsága van a kormány politikájának. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint az esemény erőteljes üzenetet küldött az ellenzéki tábornak is:
a Fidesz szavazóbázisa nemhogy nem gyengült, hanem megerősödve, egységesen áll ki a békepolitika, a migráció elutasítása és a nemzeti szuverenitás mellett.