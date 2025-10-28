Rendkívüli

Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után

FideszBékemenetKubatov Gáborjobboldal

Kubatov Gábor: Ők a háborút, mi a békét képviseljük + videó

A Békemenet jelentőségére és a Brüsszel háborús tervei ellen indított aláírásgyűjtés fontosságára hívta fel a figyelmet a Fidesz pártigazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 14:19
Kubatov Gábor MTI Máthé Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Akkora baj van Brüsszelben, és annyira nem látják a helyes utat, hogy egyszerűen muszáj felhívnunk a figyelmüket – mutatott rá Kubatov Gábor az október 23-i Békemenet és a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen indított aláírásgyűjtés kapcsán.

Budapest, 2025. október 11. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Tátra téri piacon tartott aláírásgyűjtésen Pesterzsébeten 2025. október 11-én. A mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen - írta a kormányfő Facebook bejegyzésében ezen a napon reggel. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
 Brüsszel háborús tervei ellen aláírásgyűjtést indított a Fidesz (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Fidesz pártigazgatója a közösségi oldalán megosztott videójában a Békemenetre utalva hangsúlyozta: két ember ezt nem tudja megtenni, de amikor összejön néhány százezer ember, az komoly dolog.

Jól látható, hogy milyen erők gyülekeznek a túloldalon, mert nemcsak Brüsszel, nemcsak az EPP-frakció, amelynek Magyar Péter is a tagja, hanem itt gyakorlatilag az összes ellenzéki párt a háború pártján van

– emlékeztetett Kubatov Gábor.

Mint arról lapunk beszámolt, nemzeti színekbe öltözött tömeg lepte el az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepnapján Budapestet: a jobboldal október 23-án megtartotta az egyik legnagyobb erődemonstrációját, a Békemenetet.

Lapunk megkeresésére Dornfeld László rámutatott: a rendezvény fényében egyértelműen kijelenthető, hogy továbbra is hatalmas tömegtámogatottsága van a kormány politikájának. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint az esemény erőteljes üzenetet küldött az ellenzéki tábornak is:

a Fidesz szavazóbázisa nemhogy nem gyengült, hanem megerősödve, egységesen áll ki a békepolitika, a migráció elutasítása és a nemzeti szuverenitás mellett.

Borítókép: Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu