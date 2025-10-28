Kubatov Gábor: Ők a háborút, mi a békét képviseljük + videó

– Akkora baj van Brüsszelben, és annyira nem látják a helyes utat, hogy egyszerűen muszáj felhívnunk a figyelmüket – mutatott rá Kubatov Gábor az október 23-i Békemenet és a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen indított aláírásgyűjtés kapcsán.

Brüsszel háborús tervei ellen aláírásgyűjtést indított a Fidesz (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Fidesz pártigazgatója a közösségi oldalán megosztott videójában a Békemenetre utalva hangsúlyozta: két ember ezt nem tudja megtenni, de amikor összejön néhány százezer ember, az komoly dolog.

Jól látható, hogy milyen erők gyülekeznek a túloldalon, mert nemcsak Brüsszel, nemcsak az EPP-frakció, amelynek Magyar Péter is a tagja, hanem itt gyakorlatilag az összes ellenzéki párt a háború pártján van

– emlékeztetett Kubatov Gábor.

Mint arról lapunk beszámolt, nemzeti színekbe öltözött tömeg lepte el az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepnapján Budapestet: a jobboldal október 23-án megtartotta az egyik legnagyobb erődemonstrációját, a Békemenetet.

Lapunk megkeresésére Dornfeld László rámutatott: a rendezvény fényében egyértelműen kijelenthető, hogy továbbra is hatalmas tömegtámogatottsága van a kormány politikájának. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint az esemény erőteljes üzenetet küldött az ellenzéki tábornak is: