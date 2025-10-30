Így folytatná a Tisza Párt a régi baloldali adóterveket

Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

A Tisza Párt nyugdíjadója, amelyről nemrég Simonovits András tiszás közgazdász beszélt, nem új keletű ötlet: az ellenzéki oldalon már minden baloldali kormány megpróbálta bevezetni a rendszert – hívja fel a figyelmet az Ellenpont. A baloldal nem véletlenül akarta megadóztatni a nyugdíjakat, folyamatosan ezt követelte tőlük Brüsszel és a nemzetközi szervezetek – mutat rá a portál.

Forrás: Ellenpont2025. 10. 30. 9:09
A baloldali kormányok már a kilencvenes évek óta folyamatosan tervezték a bevezetését, Bajnai Gordon már ki is tűzte az időpontját, de aztán megbukott a választáson, és a Fidesz eltörölte a javaslatot – írja az Ellenpont. 

Fotó: Ellenpont

A cikk felidézi, hogy valamennyi baloldali kormány idején előkerült a nyugdíjadó ötlete: egy 2003-as Magyar Nemzet-cikk arról számolt be, hogy a Medgyessy-kormány pénzügyi államtitkára, későbbi pénzügyminisztere, Veres János elismerte, hogy egy minisztériumi szakértői anyagban megfogalmazódott a nyugdíjadó lehetősége. 

Úgy fogalmazott: „az egyik köztisztviselő készítette az anyagot, amely csupán elméleti lehetőséget tartalmazott”. Mindezt már akkor az Európai Unióra való hivatkozással készítették elő a cikk tanúsága szerint.

Fotó: Arcanum

A Bajnai-kormányok idején született a nyugdíj és időskor kerekasztal tevékenységéről készült jelentés, amelynek célja a 10 évvel korábban, 1997-ben hatályba lépett, nyugdíjtörvény elemzése volt.

A dokumentumból kiderül, hogy már a Horn-kormány által beterjesztett társadalombiztosítási nyugellátásról szóló, 1997. évi LXXXI. törvény hosszú távú szándéka a nyugdíjak megadóztatása volt. A dokumentum így ír: „visszaemlékezések” szerint 1997-ben a nyugdíjak megadóztatása volt a jogalkotó szándéka, azonban valamiért elmaradt a bevezetése. A beterjesztő Kökény Mihály MSZP-s miniszter volt.

 

A cikk felidézi, hogy a 2009-es Bajnai-kormány háttéranyaga azonban a nyugdíjak megadóztatását legkésőbb 2013-tól kezdődően szorgalmazza, és sürgeti: 

Immár csak három év van addig, hogy elvileg hatályba lépne egy olyan súlyú változás, mint a nyugdíjak adóztatása. Amennyiben a döntéshozóknak valóban szándékában áll a lépést megtenni, célszerű megkezdeni a döntés-előkészítést, a hatásszámításokat és a tájékoztatást.

 

Az OECD is a nyugdíjadó bevezetését kérte a második Orbán-kormánytól

2012-ben, amikor a második Orbán-kormány a gazdasági romok eltakarításával és a gazdaság talpraállításával volt elfoglalva, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) is javasolta a nyugdíjadó bevezetését.

A Magyarországról készített országjelentés kinyilvánította, hogy „erősíteni kell az aktivitási rátát, mert a foglalkoztatás alacsony szintje az ország egyik legnagyobb gondja – közölte Andrew Dean, az OECD országtanulmányokért felelős igazgatója, aki a nyugdíjak megadóztatását is javasolta.”

Dean indoklása szerint gyors és hosszú távú strukturális intézkedések kellenek a gazdaság stabilizálásához és az államháztartás egyensúlyának tartásához. Ebbe illeszkedett volna szerintük a nyugdíjak adóztatása is, mint a kiadások féken tartásának és a bevételek növelésének egyik eszköze. Az Orbán-kormány azonban egy másik utat választott.

Az Orbán-kormány nem adóztatta meg a nyugdíjakat, helyette rezsicsökkentést vezetett be. 

Azóta az OECD által kritizált aktivitási ráta mégis soha nem látott magasságokba tudott emelkedni. 

Több, mint 1 millió munkahelyet teremtett a jobboldali kormányzat, és nem kellett hozzá megadóztatni a nyugdíjakat. Sőt fokozatosan vissza tudták vezetni a 13. havi nyugdíjat is.

Az Ellenpont emlékeztet arra, hogy napok óta sokkolja a közvéleményt Simonovits András tiszás közgazdász nyugdíjadóra vonatkozó ötlete. Simonovits egy közelmúltbeli interjúban ugyanis kifejtette, hogy „a nyugdíjrendszer most túl bőkezű”, az induló nyugdíjakat „relatíve csökkenteni kellene”. 

A legmagasabb nyugdíjakat mondjuk plusz 10-20 százalékkal megadóztatnák

– idézték a szakértő nyilatkozatát. Simonovits egyébként már régóta tervezi a nyugdíjak csökkentését különböző módokon, már 2016-ban beszélt erről. Az Ellenpont utánanézett és kiderült, hogy korántsem előzmény nélküli Simonovits javaslata, és régóta parkol a nyugdíjadó tervezete a baloldali közgazdászok fiókjában. Nem véletlen, hogy Magyar Péter ezeket a szakértőket vitte be a Tisza Párthoz, ők tartanak előadásokat a Tisza-szigeteknél is. De ugyanezt a nemzetközi szervezetek: az Európai Unió és az OECD is javasolták a kormánynak. 

A Tisza nyugdíjcsökkentő tervezete beleilleszkedik ebbe a sorba, és nyilvánvalóan az Európai Uniónál való megfelelést szolgálná 

– összegez a portál. 

Borítókép: Simonovits András (Fotó: Ellenpont)


