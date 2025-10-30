Így folytatná a Tisza Párt a régi baloldali adóterveket

A baloldali kormányok már a kilencvenes évek óta folyamatosan tervezték a bevezetését, Bajnai Gordon már ki is tűzte az időpontját, de aztán megbukott a választáson, és a Fidesz eltörölte a javaslatot – írja az Ellenpont.

Fotó: Ellenpont

A cikk felidézi, hogy valamennyi baloldali kormány idején előkerült a nyugdíjadó ötlete: egy 2003-as Magyar Nemzet-cikk arról számolt be, hogy a Medgyessy-kormány pénzügyi államtitkára, későbbi pénzügyminisztere, Veres János elismerte, hogy egy minisztériumi szakértői anyagban megfogalmazódott a nyugdíjadó lehetősége.

Úgy fogalmazott: „az egyik köztisztviselő készítette az anyagot, amely csupán elméleti lehetőséget tartalmazott”. Mindezt már akkor az Európai Unióra való hivatkozással készítették elő a cikk tanúsága szerint.

Fotó: Arcanum

A Bajnai-kormányok idején született a nyugdíj és időskor kerekasztal tevékenységéről készült jelentés, amelynek célja a 10 évvel korábban, 1997-ben hatályba lépett, nyugdíjtörvény elemzése volt.

A dokumentumból kiderül, hogy már a Horn-kormány által beterjesztett társadalombiztosítási nyugellátásról szóló, 1997. évi LXXXI. törvény hosszú távú szándéka a nyugdíjak megadóztatása volt. A dokumentum így ír: „visszaemlékezések” szerint 1997-ben a nyugdíjak megadóztatása volt a jogalkotó szándéka, azonban valamiért elmaradt a bevezetése. A beterjesztő Kökény Mihály MSZP-s miniszter volt.

A cikk felidézi, hogy a 2009-es Bajnai-kormány háttéranyaga azonban a nyugdíjak megadóztatását legkésőbb 2013-tól kezdődően szorgalmazza, és sürgeti:

Immár csak három év van addig, hogy elvileg hatályba lépne egy olyan súlyú változás, mint a nyugdíjak adóztatása. Amennyiben a döntéshozóknak valóban szándékában áll a lépést megtenni, célszerű megkezdeni a döntés-előkészítést, a hatásszámításokat és a tájékoztatást.

Az OECD is a nyugdíjadó bevezetését kérte a második Orbán-kormánytól

2012-ben, amikor a második Orbán-kormány a gazdasági romok eltakarításával és a gazdaság talpraállításával volt elfoglalva, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) is javasolta a nyugdíjadó bevezetését.