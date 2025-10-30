Most kiderült, mi a célja Magyar Péteréknek a nyugdíjasok megsarcolásával + videó

A Tisza-közeli közgazdászok, de Tarr Zoltán Tisza-alelnök is bevallotta, hogy a nyugdíjrendszer megszüntetésére készülnek, egyebek mellett eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, a nők korkedvezményes nyugdíjba vonulását, illetve meg is adóztatnák a nyugdíjakat.

Magyar Péter a hazugságok hegyén

Bánki Erik megjegyezte, nem meglepő Magyar Péter viselkedése, hiszen az egész kampányát hazugságokra építette.

Az elején még nem volt annyira durva, mert mindig a közönség igényei szerint beszélt, teljesen elvtelenül. A teljes válság ott kezdődött, amikor sorra elkezdtek kibukni a megszorító tervek. Azóta gyakorlatilag folyamatosan arra kényszerül, hogy védekezzen a saját szakértőivel szemben, akik egyébként régi motorosok a baloldalon

– mondta. Azt is felidézte, hogy 2010 óta olyan intézkedéseket hozott a nemzeti kormány, amelyek a nyugdíjak reálértékének megőrzését teszi lehetővé, és amikor az lehetséges, akkor nyugdíjprémiummal még annak növelését is elérjék.

A baloldali, liberális közgazdászok álláspontja ezzel szemben mindig az, hogy fenntarthatatlan a nyugdíjrendszer, csökkenteni kell az extra nyugdíjakat, meg kell szüntetni a 13. havi nyugdíjat. Brüsszelnek most is ez az álláspontja, tehát nem véletlenül beszélnek itthon is erről a baloldalon

– magyarázta Bánki Erik. Megjegyezte, hogy a nemzeti kormány minden esetben megtartja a nyugdíjak reálértékét, még akkor is, amikor nagyon nehéz a helyzet. Példaként a koronavírus-járványt idézte fel, amikor szintén sikerült megtartani ezt az értéket. Az ukrajnai háború kirobbanása után a brutális infláció ellenére is megmaradt a nyugdíjak reálértéke.

Különbség a baloldali és a jobboldali gazdaságpolitika között

Ezzel szemben a baloldalon minden válságot adóemelésekkel és megszorításokkal kezelnek, nem csoda tehát, hogy az Európai Bizottság is folyamatosan támadja a kormányt az unortodox gazdaságpolitikája miatt.

Mi azt mondtuk, hogy nem vagyunk hajlandók az embereket terhelni. Nem az emberek hibája, hogy volt egy baloldali, liberális kormány tönkretette Magyarországot, a csőd szélére sodorta az államot. Az ország gyakorlatilag fizetésképtelen volt: ha nincs az IMF 25 milliárd dolláros hitelkerete, akkor nem lehetett volna béreket, nyugdíjat kifizetni Magyarországon

– emlékeztetett.