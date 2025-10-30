Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

Magyar PéterTisza Pártnyugdíj

Most kiderült, mi a célja Magyar Péteréknek a nyugdíjasok megsarcolásával + videó

Bánki Erik, a Fidesz országgyűlési képviselője a Harcosok órájában beszélt arról, hogy a tiszások a nyugdíjrendszer brutális átalakítására készülnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 8:13
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza-közeli közgazdászok, de Tarr Zoltán Tisza-alelnök is bevallotta, hogy a nyugdíjrendszer megszüntetésére készülnek, egyebek mellett eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, a nők korkedvezményes nyugdíjba vonulását, illetve meg is adóztatnák a nyugdíjakat.

Magyar Péter a hazugságok hegyén

Bánki Erik megjegyezte, nem meglepő Magyar Péter viselkedése, hiszen az egész kampányát hazugságokra építette.

Az elején még nem volt annyira durva, mert mindig a közönség igényei szerint beszélt, teljesen elvtelenül. A teljes válság ott kezdődött, amikor sorra elkezdtek kibukni a megszorító tervek. Azóta gyakorlatilag folyamatosan arra kényszerül, hogy védekezzen a saját szakértőivel szemben, akik egyébként régi motorosok a baloldalon

– mondta. Azt is felidézte, hogy 2010 óta olyan intézkedéseket hozott a nemzeti kormány, amelyek a nyugdíjak reálértékének megőrzését teszi lehetővé, és amikor az lehetséges, akkor nyugdíjprémiummal még annak növelését is elérjék. 

A baloldali, liberális közgazdászok álláspontja ezzel szemben mindig az, hogy fenntarthatatlan a nyugdíjrendszer, csökkenteni kell az extra nyugdíjakat, meg kell szüntetni a 13. havi nyugdíjat. Brüsszelnek most is ez az álláspontja, tehát nem véletlenül beszélnek itthon is erről a baloldalon

– magyarázta Bánki Erik. Megjegyezte, hogy a nemzeti kormány minden esetben megtartja a nyugdíjak reálértékét, még akkor is, amikor nagyon nehéz a helyzet. Példaként a koronavírus-járványt idézte fel, amikor szintén sikerült megtartani ezt az értéket. Az ukrajnai háború kirobbanása után a brutális infláció ellenére is megmaradt a nyugdíjak reálértéke. 

Különbség a baloldali és a jobboldali gazdaságpolitika között

Ezzel szemben a baloldalon minden válságot adóemelésekkel és megszorításokkal kezelnek, nem csoda tehát, hogy az Európai Bizottság is folyamatosan támadja a kormányt az unortodox gazdaságpolitikája miatt.

Mi azt mondtuk, hogy nem vagyunk hajlandók az embereket terhelni. Nem az emberek hibája, hogy volt egy baloldali, liberális kormány tönkretette Magyarországot, a csőd szélére sodorta az államot. Az ország gyakorlatilag fizetésképtelen volt: ha nincs az IMF 25 milliárd dolláros hitelkerete, akkor nem lehetett volna béreket, nyugdíjat kifizetni Magyarországon

– emlékeztetett.

Magyar Péternek pénzt kell szereznie Brüsszelnek

Bánki Erik kiemelte azt is, hogy Magyar Péternek kötelező feladat a pénzgyűjtés Brüsszel számára. Ez különösen az Európai Néppárt és az Európai Bizottság részéről égető kérdés, amelyek a leghatározottabban kiállnak a háború folytatása mellett. Csakhogy Európának elfogyott a pénze, ezért újabb forrásokat kell szerezni Ukrajna támogatására. Hozzátette, hogy az Európai Tanács ülésein is folyamatosan előkerül ez a kérdés, így látjuk a nagy rendszert a Tisza tervezett adóreformja mögött. – Ők mindig a progresszív adórendszert támogatják, mert el akarják venni a középréteg pénzét. Nagyon zavarja őket az, hogy a polgári kormány alatt az elmúlt 15 évben egy nagyon masszív és nagyon erős polgári középosztály alakult ki Magyarországon. Mivel ők a társadalmi újraelosztás hívei, minél több pénzt vennének el az emberektől, hogy aztán tőlük függjenek és rájuk szavazzanak – fejtette ki a kormánypárti képviselő.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.