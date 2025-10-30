Magyar PéterOrbán BalázsTisza PártSimonovits AndrásnyugdíjTiszamigráns

Beismerte a Tisza szakértője: a magyarok támogatása helyett a migrációban hisznek + videó

A nyugdíjasoktól elvennék a pénzt, hogy „értelmesebb dolgokra” költsék.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 11:09
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
A Tisza nyugdíjszakértője nyugdíjasutalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán egy videót is megosztott, amelyben a Tisza nyugdíjszakértője, Simonovits András arról beszél, hogy nyugdíjasok támogatása helyett bevándorlás kell.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Fotó: Máté Krisztián

Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, szembe kell nézni, és nem lehet ötvenmilliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani

– jelentette ki Simonovits András. Ezzel a Tisza Párt szakértője egyértelműsítette, hogy a baloldali párt inkább a bevándorlás támogatására költené el azt a pénzt, amelyet a jelenlegi kormány a nyugdíjasok támogatására fordít.

Nem ez az első alkalom, hogy Magyar Péter embere a magyarok, és különösképpen a nyugdíjasok pénzügyi helyzetének rombolása mellett áll ki. Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a Tisza Párt embere egy műsorban azt is kikotyogta, 

már nem is tíz-húsz százalékos, hanem harminc-negyven százalékos progresszív nyugdíjadóban gondolkoznak.

Emellett a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte. Hangsúlyozta, hogy ennek a megszüntetése fontosabb, mint a nyugdíjadó, mert akkor hatalmas összeg szabadulna fel, amit értelmesebb dolgokra is el lehet ne költeni.

Ahogy most kiderült, az egyik ilyen „értelmesebb dolog” a bevándorlás elősegítése lehet.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

