Tudják fokozni a tiszások: a nyugdíjadó mellett itt az újabb csapás, amit a nyugdíjasoknak szánnak

A jelek szerint a Tisza Pártnál nem elégednének meg tíz-húszszázalékos nyugdíjadóval.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 7:32
Tisza, Magyar Péter, adó Facebook
Forrás: Facebook
A Népszava megpróbálta kimenteni Simonovits András, tiszás nyugdíjszakértőt az eddigi elszólásaiból az egyik műsorukban, de nem volt benne köszönet. Magyar Péter szakértője magyarázkodásba kezdett, amelyből kiderült, hogy a nyugdíjadó hivatalos neve a degresszió – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

Peter Magyar, leader of the largest Hungarian opposition party TISZA, gets in his car after he delivered a speech on April 1, 2025 in Mezokovesd. The countrys next parliamentary elections will be held in spring of 2026. (Photo by Ferenc ISZA / AFP)
Fotó: AFP

A szakértő a beszélgetés közben azt is kikotyogta, hogy már nem is tíz-húsz százalékos, hanem harminc-negyven százalékos progresszív nyugdíjadóban gondolkoznak. 

Majd ennél is tovább ment: a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte. Hangsúlyozta, hogy ennek a megszüntetése fontosabb, mint a nyugdíjadó, mert akkor hatalmas összeg szabadulna fel, amit értelmesebb dolgokra is el lehet ne költeni.

 

Próbálta menteni a helyzetet Magyar Péter szakértője

Bár Simonovits kitartóan azt állítja, hogy nem a Tisza Párt szakértője, a Népszava műsorában leszögezte, 

Én is a Tiszában reménykedem, hogy sikerül leváltani ezt az autokrata rendszert. Ha diktatúra lenne, most nem beszélnénk itt.

Később arról is beszélt, hogy sokan veszekedtek vele, hogy ne használja azt a kifejezést, hogy nyugdíjdegresszió. Ezért nyugdíjadónak nevezte el. Simonovits András úgy fogalmazott, „ennek semmi köze nincs a Tiszához. A Szöllősi Györgyivel folytatott beszélgetést visszanézve, ott semmi értelme nem lett volna a nyugdíjadóról beszélni”. 

A műsorvezető ennél a pontnál arra kérte meg Simonovitsot, hogy magyarázza el, miért jó ez a nyugdíjadó, és miért kellene fokozni a későbbiekben. Példaként egy ötszázezer forintos nyugdíjat hozott, melynek a degresszió nélküli összege négyszázezer forint lenne, és 383 ezer a degresszióval sújtott összeg. 

– Amiről beszéltem, az az induló nyugdíj, és a 20 százalékot fokozni kellene 30-40 százalékra. De ez nem az egész nyugdíjra vonatkozna, hanem annak a magasabb részére. Akárcsak a progresszív jövedelemadó sem az egész nyugdíjra vonatkozik. Vagy a Tisza vagyonadója is az egymilliárd fölötti vagyonrészt adóztatná meg – magyarázkodott Simonovits.

Vége lenne a Nők40-nek is

A közgazdász kritikusan szólt arról a felvetésről, hogy a Nők40 mintájára bevezethetnék a Férfiak40-t is, azaz, hogy 40 év jogviszony után a férfiak is nyugdíjba mehessenek életkortól függetlenül. 

– Csak hogy lássák, ez sokkal fontosabb, mint a degresszió, hogy jelenleg a Nők40 az nem ötszázmilliárdba kerül, mint amit a kormány állít, hanem még körülbelül kétszázmilliárd forint kiesik a járulékban – jegyezte meg.

Tehát  hogyha megszüntetnék hat év alatt a Nők40-et, abból politikailag ez csak úgy lehet, hogy a mindenkori ellenzék leül a mindenkori kormánnyal, hogy ezt hat év alatt ki kell vonni, és akkor hatalmas összeg szabadulna föl az értelmesebb dolgokra

– vélekedett a tiszás közgazdász. Hozzátette: a legtöbb ember nem érti, hogy a Nők40-nel nem csak az a baj, hogy pazarló, hanem az is, hogy méltánytalan.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla a Tisza Párt megszorító vágyaival szemben a kormány a magyar emberek, nyugdíjasok és családok támogatásában hisz . Orbán Viktor korábban kijelentette, hogy nem hagyják, hogy a baloldal brutálisan csökkentse a nyugdíjakat. A miniszterelnök emlékeztetett: „a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek”.

Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!

– hangsúlyozta a kormányfő.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekdiktátum

Rablánc a lábunkon

Kondor Katalin avatarja

Manapság, amikorra már biztonsággal tudhatjuk, hogy például az EU a háború pártján áll, akkor tényleg joggal mondhatjuk, hogy ahová eljutottunk, az minden, csak nem európai álom, viszont garantáltan sérti a szuverenitásunkat.

