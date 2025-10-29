Tudják fokozni a tiszások: a nyugdíjadó mellett itt az újabb csapás, amit a nyugdíjasoknak szánnak

A Népszava megpróbálta kimenteni Simonovits András, tiszás nyugdíjszakértőt az eddigi elszólásaiból az egyik műsorukban, de nem volt benne köszönet. Magyar Péter szakértője magyarázkodásba kezdett, amelyből kiderült, hogy a nyugdíjadó hivatalos neve a degresszió – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

A szakértő a beszélgetés közben azt is kikotyogta, hogy már nem is tíz-húsz százalékos, hanem harminc-negyven százalékos progresszív nyugdíjadóban gondolkoznak.

Majd ennél is tovább ment: a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte. Hangsúlyozta, hogy ennek a megszüntetése fontosabb, mint a nyugdíjadó, mert akkor hatalmas összeg szabadulna fel, amit értelmesebb dolgokra is el lehet ne költeni.

Próbálta menteni a helyzetet Magyar Péter szakértője

Bár Simonovits kitartóan azt állítja, hogy nem a Tisza Párt szakértője, a Népszava műsorában leszögezte,

Én is a Tiszában reménykedem, hogy sikerül leváltani ezt az autokrata rendszert. Ha diktatúra lenne, most nem beszélnénk itt.

Később arról is beszélt, hogy sokan veszekedtek vele, hogy ne használja azt a kifejezést, hogy nyugdíjdegresszió. Ezért nyugdíjadónak nevezte el. Simonovits András úgy fogalmazott, „ennek semmi köze nincs a Tiszához. A Szöllősi Györgyivel folytatott beszélgetést visszanézve, ott semmi értelme nem lett volna a nyugdíjadóról beszélni”.

A műsorvezető ennél a pontnál arra kérte meg Simonovitsot, hogy magyarázza el, miért jó ez a nyugdíjadó, és miért kellene fokozni a későbbiekben. Példaként egy ötszázezer forintos nyugdíjat hozott, melynek a degresszió nélküli összege négyszázezer forint lenne, és 383 ezer a degresszióval sújtott összeg.

– Amiről beszéltem, az az induló nyugdíj, és a 20 százalékot fokozni kellene 30-40 százalékra. De ez nem az egész nyugdíjra vonatkozna, hanem annak a magasabb részére. Akárcsak a progresszív jövedelemadó sem az egész nyugdíjra vonatkozik. Vagy a Tisza vagyonadója is az egymilliárd fölötti vagyonrészt adóztatná meg – magyarázkodott Simonovits.

Vége lenne a Nők40-nek is

A közgazdász kritikusan szólt arról a felvetésről, hogy a Nők40 mintájára bevezethetnék a Férfiak40-t is, azaz, hogy 40 év jogviszony után a férfiak is nyugdíjba mehessenek életkortól függetlenül.