Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a baloldal brutálisan csökkentse a nyugdíjakat!

– A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek, nem hagyjuk! – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő kijelentette:

Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!

Orbán Viktor egy videóban mutatta be a Tisza-holdudvar prominens figuráinak brutális nyugdíjcsökkentésről tett nyilatkozatait:

Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre, hogy mondjak még egy ilyen nehéz terepet.

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne.

A 13. már nem lehet azt mondani, hogy az közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik.

A legmagasabb nyugdíjakat mondjuk plusz 10-20 százalékkal megadóztatják.

Lehetne gondolkodni középtávú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást.

Én ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal meg kéne szüntetni átmenet nélkül, nem visszamenőlegesen, de ezt nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek az eszébe.

Ahogy arról lapunk beszámolt, Magyar Péternél kiverte a biztosítékot, hogy kiderült a legújabb megszorító intézkedésre vonatkozó tervük, amely fájdalmasan érintené a nyugdíjasokat. A magát tiszásnak valló Simonovits András egy interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva, így tíz-húsz százalékos csökkentés, degresszió lenne szükséges.

Ugyancsak Simonovits fejtette ki egy másik interjúban, hogy a Nők40 korkedvezményes nyugdíjazást azonnal el kéne törölni,

azt elmebetegségnek minősítette, és nem érti, hogy hogyan lehet továbbdolgozni büntetés nélkül a korkedvezményes nyugdíj mellett, amit a Fidesz-kormányok tettek lehetővé.

A Tisza Pártnál felmerült a 13. havi nyugdíj eltörlése is, amiről Surányi György beszélt a Partizánban.