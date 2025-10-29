Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

TiszaGyurcsány FerencTisza PártCzeglédy CsabaMagyar Péter

Egyre több árulkodó jel: Gyurcsányék ügyvédje is feltűnt Magyar Péterék körül

Az elítélt jogász is Tisza Párt október 23-i rendezvénye után kezdett hízelegni a baloldali pártnak, lehet, hogy még a végén a Tisza-jelölt lesz belőle.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 10. 29. 8:55
Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor
Magyar Péter október 23-i rendezvényét behízelgő stílusban dicsőítette Czeglédy Csaba, a jogerősen elítélt bűnöző és DK-s ügyvéd, aki amúgy a Gyurcsány család ügyvédje is – mutatott rá az Ellenpont. A portál szerint Czeglédy közeledése azt mutatja: megkezdődtek az egyeztetések a baloldali pártok között. 

A Tisza-menet (Fotó: Havran Zoltán)
A Tisza-menet (Fotó: Havran Zoltán)

A portál azt is jelezte, hogy az újsághírek arra utalnak, hogy Czeglédy akár Magyar Péter jelöltje is lehet Szombathelyen. Annak ellenére, hogy többek között adócsalásért és okirathamisításért is jogerősen elítélte a bíróság, most pedig költségvetési csalás miatt folyik eljárás ellene. 

A Tisza és a DK országos szinten is kezd egymásra találni, legutóbb mások mellett Dobrev Kláráék akadályozták meg Magyar Péter brüsszeli mentelmi jogának a kiadását

– hangsúlyozták.

 

Új helyről érkezett a dicséret

Bár az elmúlt napokban sokan kommentálták ellenzéki oldalról a Tisza október 23-ai rendezvényét, mégis az egyik legérdekesebb hozzászólás Czeglédy Csabáé volt. Gyurcsány Ferenc ügyvédje nem sokkal a megmozdulás után úgy áradozott a tömeg méretéről a közösségi oldalán, mintha már tiszás politikus lenne. A résztvevőkről felülnézetből készített, kis területet mutató – így manipulatív – képeket osztott meg és azt írta hozzá, „Amerre csak a szem ellát”.

Czeglédy még valótlanul azt is állította, hogy a Hősök terén kétszer annyi ember fér el, mint a Kossuth téren. A valóságban ez pont fordítva van: a Hősök tere területe 28 ezer négyzetméter, a Kossuth téré 56 ezer a tereptárgyak nélkül.

Majd a tiszás politikusokat ismételgetve azzal zárta a posztját, hogy a változás a küszöbön van, öt hónap múlva kormányváltás következik. 

A baloldali jogász-politikus már többször is felhívta magára a figyelmet, hiszen szimbolikus szereplője Gyurcsány Ferenc körének. Ügyvédi irodája rendszeresen kapott megbízást a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciójától és a DK-s vezetésű önkormányzatoktól.

Ráadásul Gyurcsányék többször is segítették politikai pályafutását: 2019-ben helyet szorítottak neki az uniós listán, a 2022-es országgyűlési választáson pedig támogatták a képviselőjelöltségét a szombathelyi körzetben, ahol második lett, Hende Csaba mögött. 2026-ra sem marad DK-s háttér nélkül: Dobrev Kláráék ismét beálltak a jövőre – elvileg – függetlenként induló politikus mögé.

A Tisza tüntetését dicsőítő Czeglédy egyébként egy jogerősen elítélt bűnöző.

A kilencvenes években fiktív számlák felhasználása miatt kellett felelnie, 2003-ban pedig a veszprémi bíróság egy év és négy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, többrendbeli adócsalás és okirat-hamisítás miatt. Jelenleg is folyik büntetőeljárás ellene, amelyben hatmilliárd forintos költségvetési csalással vádolják. Így jó eséllyel Czeglédy a mentelmi jogra hajt, ahogy azt korábban is tette.

 

Közeledés a baloldalon

A Tisza Párt egyelőre nem nevezte meg, kit indít, illetve támogat helyben. Ez összefüggésben van azzal, hogy az ellenzéki párt komoly káderhiányban szenved: szeptemberre ígérték, de a mai napig nem tudtak kiállítani 106 jelöltet, csupán 30 körzetre van meg az indulójuk.

A jelek azonban arra utalnak, hogy valamiféle együttműködés körvonalazódik a felek között: 

Magyar Péterék közvetve támogathatják Czeglédyt, például olyan formában, hogy nem indítanak ellene jelöltet a szombathelyi körzetben.

Ez a módszer egyébként sem lenne szokatlan, Czeglédy 2019 óta független önkormányzati képviselő Szombathelyen, a helyi baloldal pedig szintén úgy támogatta jelöltségét, hogy nem indítottak ellene senkit. A Nyugat.hu például erre utalt a napokban, amikor cikkében a szombathelyi térségbeli jelölteket vette számba. „A Tisza Párt jelöltje még nem ismert, de egyre nagyobb az ellenzéki nyomás, hogy a közvélemény-kutatásokban jó ideje vezető Tisza Párt egyeztessen azokkal, akiknek van támogatottságuk a városokban” – olvasható az írásban.

Nem meglepő, hogy a cikkben őt állítják be úgy, mint akinek van esélye, hiszen Czeglédy Csaba a portál egyik alapítója.

Feltűnő, hogy a választások közeledtével országos szinten is kezd közeledni egymáshoz a két baloldali párt.

Szeptember végén Dobrev Kláráék nagy szívességet tettek Magyar Péternek azzal, hogy nem támogatták a mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványt az EP-ben. A gesztus vélhetően nem marad viszonzatlan, és a választási alkudozások során a Tisza engedményeket fog tenni a DK-nak. 


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

Google News
