Egyre több árulkodó jel: Gyurcsányék ügyvédje is feltűnt Magyar Péterék körül

Magyar Péter október 23-i rendezvényét behízelgő stílusban dicsőítette Czeglédy Csaba, a jogerősen elítélt bűnöző és DK-s ügyvéd, aki amúgy a Gyurcsány család ügyvédje is – mutatott rá az Ellenpont. A portál szerint Czeglédy közeledése azt mutatja: megkezdődtek az egyeztetések a baloldali pártok között.

A Tisza-menet (Fotó: Havran Zoltán)

A portál azt is jelezte, hogy az újsághírek arra utalnak, hogy Czeglédy akár Magyar Péter jelöltje is lehet Szombathelyen. Annak ellenére, hogy többek között adócsalásért és okirathamisításért is jogerősen elítélte a bíróság, most pedig költségvetési csalás miatt folyik eljárás ellene.

A Tisza és a DK országos szinten is kezd egymásra találni, legutóbb mások mellett Dobrev Kláráék akadályozták meg Magyar Péter brüsszeli mentelmi jogának a kiadását

– hangsúlyozták.

Új helyről érkezett a dicséret

Bár az elmúlt napokban sokan kommentálták ellenzéki oldalról a Tisza október 23-ai rendezvényét, mégis az egyik legérdekesebb hozzászólás Czeglédy Csabáé volt. Gyurcsány Ferenc ügyvédje nem sokkal a megmozdulás után úgy áradozott a tömeg méretéről a közösségi oldalán, mintha már tiszás politikus lenne. A résztvevőkről felülnézetből készített, kis területet mutató – így manipulatív – képeket osztott meg és azt írta hozzá, „Amerre csak a szem ellát”.

Czeglédy még valótlanul azt is állította, hogy a Hősök terén kétszer annyi ember fér el, mint a Kossuth téren. A valóságban ez pont fordítva van: a Hősök tere területe 28 ezer négyzetméter, a Kossuth téré 56 ezer a tereptárgyak nélkül.

Majd a tiszás politikusokat ismételgetve azzal zárta a posztját, hogy a változás a küszöbön van, öt hónap múlva kormányváltás következik.

A baloldali jogász-politikus már többször is felhívta magára a figyelmet, hiszen szimbolikus szereplője Gyurcsány Ferenc körének. Ügyvédi irodája rendszeresen kapott megbízást a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciójától és a DK-s vezetésű önkormányzatoktól.

Ráadásul Gyurcsányék többször is segítették politikai pályafutását: 2019-ben helyet szorítottak neki az uniós listán, a 2022-es országgyűlési választáson pedig támogatták a képviselőjelöltségét a szombathelyi körzetben, ahol második lett, Hende Csaba mögött. 2026-ra sem marad DK-s háttér nélkül: Dobrev Kláráék ismét beálltak a jövőre – elvileg – függetlenként induló politikus mögé.

A Tisza tüntetését dicsőítő Czeglédy egyébként egy jogerősen elítélt bűnöző.

A kilencvenes években fiktív számlák felhasználása miatt kellett felelnie, 2003-ban pedig a veszprémi bíróság egy év és négy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, többrendbeli adócsalás és okirat-hamisítás miatt. Jelenleg is folyik büntetőeljárás ellene, amelyben hatmilliárd forintos költségvetési csalással vádolják. Így jó eséllyel Czeglédy a mentelmi jogra hajt, ahogy azt korábban is tette.