Ez a valódi oka, hogy miért távozott Kármán András az államtitkári posztról

A Mandiner számolt be elsőként Kármán András előadásáról, amelyet szeptember 8-án tartott a Corvinus Egyetemen, mindössze egyetlen nappal azután, hogy nyíltan színre lépett volna a Tisza Párt kötelékében a szervezet kötcsei rendezvényén. Itt Kármán nem csak a sportra, a vallásra, a kultúrára és a vállalkozásokra költött állami pénzeket sokallta, szót ejtett arról is, az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális különadókkal.

A Tisza eltörölné a különadókat is, de psszt…

Magyarék hozzányúlnának a különadókhoz

Kármán András úgy támadta a bankadót, hogy nyárig még az Erste egyik magas beosztású tagja volt, egy olyan banké, amely fizeti a bankadót nyeresége után. Ezért valószínűsíthető, egy esetleges adóreform esetén a társasági adó-kulcshoz – és a bankadóhoz is – hozzányúlnának Magyar Péterék, persze csak akkor, ha nyernének a jövő évi választásokon.

Korábban is kikérte már magának Kármán azt a feltételezést, hogy ő „külföldi bank fizetett embere” lenne. Azzal védekezett: már nyáron eljött az Erstétől és nem is kap tőlük fizetést. Vélhetően ez az állása csak augusztus 31-gyel szűnt meg, egy hét múlva pedig már a Tisza embereként mutatták be. Ismeretes, hogy 2010-ben még egészen másként érvelt a különadókról, akkor még úgy nyilatkozott, az állam eladósodottságának mérséklése miatt muszáj bevezetni a azokat. További részletek a Mandineren.