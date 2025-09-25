Rendkívüli

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl + videó

Ez a valódi oka, hogy miért távozott Kármán András az államtitkári posztról

A bankadó miatt veszhetett össze a kormánnyal 2011-ben Kármán András, emiatt kellett távoznia a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári posztjáról. Maga Kármán még néhány hete is arról beszélt egy zártkörű előadásában, hogy el kell törölni a szektorális különadókat, így tehát a bankadót is.

2025. 09. 25. 11:23
A Mandiner számolt be elsőként Kármán András előadásáról, amelyet szeptember 8-án tartott a Corvinus Egyetemen, mindössze egyetlen nappal azután, hogy nyíltan színre lépett volna a Tisza Párt kötelékében a szervezet kötcsei rendezvényén. Itt Kármán nem csak a sportra, a vallásra, a kultúrára és a vállalkozásokra költött állami pénzeket sokallta, szót ejtett arról is, az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális különadókkal.

A Tisza eltörölné a különadókat is, de psszt… 
Magyarék hozzányúlnának a különadókhoz

Kármán András úgy támadta a bankadót, hogy nyárig még az Erste egyik magas beosztású tagja volt, egy olyan banké, amely fizeti a bankadót nyeresége után. Ezért valószínűsíthető, egy esetleges adóreform esetén a társasági adó-kulcshoz – és a bankadóhoz is – hozzányúlnának Magyar Péterék, persze csak akkor, ha nyernének a jövő évi választásokon.

Korábban is kikérte már magának Kármán azt a feltételezést, hogy ő „külföldi bank fizetett embere” lenne. Azzal védekezett: már nyáron eljött az Erstétől és nem is kap tőlük fizetést. Vélhetően ez az állása csak augusztus 31-gyel szűnt meg, egy hét múlva pedig már a Tisza embereként mutatták be. Ismeretes, hogy 2010-ben még egészen másként érvelt a különadókról, akkor még úgy nyilatkozott, az állam eladósodottságának mérséklése miatt muszáj bevezetni a azokat. További részletek a Mandineren.

