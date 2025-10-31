Magyar PéterTarr ZoltánTisza Párt

Magyar Péter újabb embere kapott őszinteségi rohamot: titkolóznak, nincs szakértelmük, nincsenek megoldásaik

Nem csak a terveiket rejtegetik Magyar Péterék a magyarok elől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 12:20
Forrás: AFP
A Tisza ismét eltitkolná, mire készül a választás után – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyből nem csak az derül ki, hogy Magyar Péterék titkolóznak a magyarok előtt, hanem az is, hogy még ők maguk sem tudják, hogy mit csinálnak.

Fotó: Markovics Gábor

Szánthó Miklós egy kicsit segített is a tiszásoknak:

Legalább azt ők sem merik állítani, hogy tudják, mit csinálnak. Mi segítünk: mentek a levesbe az elődeitek után!

– emelte ki.

Emlékezetes, hogy korábban már Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke is elismerte egy fórumon, hogy titkolóznak a választók előtt, mert ha kiderülne, hogy mit terveznek, akkor megbuknának. Magyar Péter első embere szerint először választást kell nyerniük, „aztán mindent lehet”. Tarr Zoltán az őszinteségi rohama után szinte eltűnt a médiából. Magyar Péter az igazság felszínre kerülése után annyira igyekezett elrejteni emberét, hogy már nem csak akkor vált idegessé, amikor az alelnököt kérdezték, hanem akkor is, amikor róla kérdezték a baloldali pártvezért.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

