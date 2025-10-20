Magyar PéterKocsis MátéTarr ZoltánKulja András

Magyar Péter már Tarr Zoltán neve hallatán ideges lett

Már nem csak a Tisza Párt alelnökét nem lehet kérdezni, de már róla sem.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 21:39
Fotó: MTI/Purger Tamás
– Nem elég, hogy nem beszélhet, már róla sem szabad – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté Tarr Zoltánnal kapcsolatban. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán egy videót osztott meg, amelyben Magyar Péter idegesen reagál, mikor alelnökéről akarják kérdezni.

Strasbourg, 2024. július 16. Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője
Fotó: MTI/Purger Tamás

Emlékezetes, hogy a Tisza Párt alelnöke egy fórumon elismerte, hogy titkolózniuk kell a választásokig, különben megbuknak, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána „mindent lehet”. Ezek után Tarr Zoltán szinte eltűnt a nyilvánosság elől, csakúgy, mint Kulja András, aki megsemmisítő vereséget szenvedett Takács Pétertől egy televíziós vitában. 

Így mondhatni, már bevált gyakorlat a Tisza Pártnál, hogy kispadra kerülnek azok, akik rontják a baloldali párt esélyeit, például azzal, hogy kikotyogják a titkokat, mint ahogyan Tarr Zoltán tette.

Feltehetően a hasonló váratlan igazságbeszédek visszaszorítása miatt is kapott a közelmúltban Tarr Zoltán maga mellé egy új kommunikációval is foglalkozó asszisztenst ráadásul nem is akárhonnan. Cmarits Milán korábban a 444 gyakornoka volt, Facebook-oldalán pedig egyebek mellett O1G-s profilképpel hirdeti kormányellenes nézeteit.


Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

