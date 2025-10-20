Magyar Péter szavai olyanok, mint a lufik

– A szír elnök titkos budapesti landolása, a kémtollak és zebrák után azt hittem, nem lehet már fokozni, de azzal, hogy Magyar Péter szerint miatta lesz Trump–Putyin-békecsúcs Budapesten, sikerült – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte, hogy arra kíváncsi, hogy ezt a nevetséges hazugságot sikerül-e überelnie áprilisig.

Forrás: Facebook

Magyar Péter szavai pont olyanok, mint a lufik. Szépek, de üresek

– mutatott rá a fővárosi frakcióvezető.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Magyar Péter azt állította, hónapokkal ezelőtt ők javasolták, hogy „ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”. A Tisza Párt elnöke csupán azt „felejtette el”, hogy Orbán Viktor kormányfő évek óta az orosz–ukrán háború kapcsán a tűzszünet és béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza. A pártelnök azt az apróságot is elfelejthette, hogy

Szijjártó Péter külügyminiszter már 2022 februárjában, a háború másnapján javaslatot tett a budapesti béketárgyalásokra.

Pedig ez még abban az évben volt, amikor Magyar Péter a Fidesz győzelmét ünnepelte.