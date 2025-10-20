Ezzel a mentalitással vezeti Budapestet Karácsony Gergely

– Karácsony Gergely úgy irányítja Budapestet, mint a kocsis, aki a lovak közé dobta a gyeplőt – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte: „Nincsenek hosszú távú elképzelések a város struktúrájáról, a közlekedésről, a városképről. Azokkal a dolgokkal, amelyek nem oldják meg magukat, nem foglalkozik a főpolgármester.”

Fotó: MTI/Purger Tamás

A vezetést jellemző ultraliberális szemléletet legjobban a hajléktalanság kétségbeejtő helyzete mutatja. Mindenki ott és úgy él, végzi a dolgát, ahol és ahogy akarja, nem számít, hogy az park, aluljáró, kapualj vagy lépcsőház – hívta fel a figyelmet a fővárosi frakcióvezető. Majd hangsúlyozta:

A budapestiek csak békében akarnak élni. Rendre, biztonságra egy élhető város jövőképére van szükségük.

– Én is járok-kelek a városban, nem tudom megállni azt, hogy ne hasonlítgassam össze állandóan azt, ami van azzal az időszakkal, amikor itt voltunk mi a kerületben, mi voltunk a fővárosban, és egész egyszerűen működtek a dolgok – mondta el Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: egy szemléletbeli különbséget lát 2019 és 2025 között.