Ezzel a mentalitással vezeti Budapestet Karácsony Gergely

Elég csak a hajléktalankérdésre ránézni, és egyből kiderülnek a különbségek ahhoz képest, ami korában működött.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 18:07
Fotó: MTI/Lakatos Péter
– Karácsony Gergely úgy irányítja Budapestet, mint a kocsis, aki a lovak közé dobta a gyeplőt – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte: „Nincsenek hosszú távú elképzelések a város struktúrájáról, a közlekedésről, a városképről. Azokkal a dolgokkal, amelyek nem oldják meg magukat, nem foglalkozik a főpolgármester.”

Budapest, 2025. augusztus 1. Karácsony Gergely főpolgármester beszél kihallgatása után a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda II. kerületi Labanc utcai épülete közelében 2025. augusztus 1-jén. Gyanúsítottként hallgatták ki a főpolgármestert a Budapest Büszkeség (Budapest Pride) rendezvény szervezése ügyében. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

A vezetést jellemző ultraliberális szemléletet legjobban a hajléktalanság kétségbeejtő helyzete mutatja. Mindenki ott és úgy él, végzi a dolgát, ahol és ahogy akarja, nem számít, hogy az park, aluljáró, kapualj vagy lépcsőház – hívta fel a figyelmet a fővárosi frakcióvezető. Majd hangsúlyozta:

A budapestiek csak békében akarnak élni. Rendre, biztonságra egy élhető város jövőképére van szükségük.

– Én is járok-kelek a városban, nem tudom megállni azt, hogy ne hasonlítgassam össze állandóan azt, ami van azzal az időszakkal, amikor itt voltunk mi a kerületben, mi voltunk a fővárosban, és egész egyszerűen működtek a dolgok – mondta el Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: egy szemléletbeli különbséget lát 2019 és 2025 között. 


Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

