Ezek ugyanazok, új gúnyában, ugyanúgy kell legyőzni őket Kocsis Máté szerint

Magyar Péter megszavazott odakint mindent, amit kértek tőle és támogatná a háború további pénzelését is – mondta Kocsis Máté a Fidesz 31. kongresszusán. A Fidesz frakcióvezetője beszédét azzal kezdte, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert különben megbukunk”. Hozzátette, ezek a szavak „a Tisza Párt legőszintébb emberétől, Tarr Zoltántól származnak, aki elsőként beszélt az adóemelési tervekről, de azóta beragasztották a száját szegénynek”.

Fotó: Ladóczki Balázs

A frakcióvezető elmondta, a kongresszuson arra jut idő, hogy röviden áttekintsék hogy mi az, amit a párt politikusai nem láttak jönni. Ilyen volt Gyurcsány Ferenc távozása a politikából és az is, hogy a „a magyar politika csillámpónija”, a Momentum nem indul a választásokon – mutatott rá.

Magyar Péterrel kapcsolatban kiemelte, a Fideszben azt sem tudták, hogy „el lehet indítani egy politikai karriert úgy, hogy valaki lehallgatja a saját családtagjait”. Majd a Tisza Párt elnökét „kényszeres hazudozónak” nevezte, hiszen „az egyik nap ezt mondja, a másik nap meg azt”.

Kocsis Máté úgy fogalmazott, azt sem tudták, hogy Magyar Péter „ennyire összebútorozik a brüsszeli főnökeivel, hogy védje a mentelmi jogát”.

A Tisza Párt elnöke az, aki ezért cserébe „lemondana egy kis szuverenitásról” és ő az is, aki ukrán titkosszolgálat közreműködőjét barátjának nevezi, és ukrán cégekkel kezelteti a saját támogatóinak adatait.

Kocsis Máté elmondta, sokakat meglepett, amikor „a plasztikázott Pinokkió maga vallotta be, hogy kamaszkorában Demszky-portré lógott a hálószobájában”. Mint folytatta, Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a béketárgyalások helyszínéül tulajdonképpen ő javasolta Budapestet egy platós kocsiról, amit persze Donald Trump és Vlagyimir Putyin fegyelmezetten tudomásul vett. Kocsis Máté beszédének végén azt hangsúlyozta, hogy ezek ugyanazok új gúnyában, ezért pontosan ugyanúgy kell majd legyőznünk őket, ahogy szoktuk.

Készüljetek, mert 92 nap múlva fölkenjük őket a falra!

– fogalmazott a kongresszusi küldöttek felé fordulva.