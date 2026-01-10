A 112-es segélyhívón jelezzék a kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét, ne kommentben! – kérte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebook-oldalán szombaton.
Rendőrség: Ne kommentben jelezzék kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét!
Van rá más mód is, ráadásul egyszerűbb.
„A nagy hidegben gyakran látjuk, hogy posztok alatti kommentekben írják meg olyan, a szabadban tartózkodó, kihűléssel veszélyeztetett emberek tartózkodási helyét, akiknek azonnali segítségre lehet szükségük. Ezek a jelzések életmentők lehetnek, ezért kérjük: ha tudomásuk van ilyen esetről, haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívót, és adják meg a rászoruló ember minél pontosabb tartózkodási helyét” – írta a BRFK.
A kihűlés komoly veszélyt jelent. A kezdeti hipotermia akár azzal is járhat, hogy az érintett nem is érzékeli, hogy életveszélyes állapotba került.
Egy komment elveszhet az interneten.
Egy hívás a 112-re viszont életet menthet – áll a bejegyzésben.
