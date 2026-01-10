kommentveszélyeztetett emberekkihűléssel veszélyeztetettember

Rendőrség: Ne kommentben jelezzék kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét!

Van rá más mód is, ráadásul egyszerűbb.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 10. 18:03
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 112-es segélyhívón jelezzék a kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét, ne kommentben! – kérte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebook-oldalán szombaton.

„A nagy hidegben gyakran látjuk, hogy posztok alatti kommentekben írják meg olyan, a szabadban tartózkodó, kihűléssel veszélyeztetett emberek tartózkodási helyét, akiknek azonnali segítségre lehet szükségük. Ezek a jelzések életmentők lehetnek, ezért kérjük: ha tudomásuk van ilyen esetről, haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívót, és adják meg a rászoruló ember minél pontosabb tartózkodási helyét” – írta a BRFK.

A kihűlés komoly veszélyt jelent. A kezdeti hipotermia akár azzal is járhat, hogy az érintett nem is érzékeli, hogy életveszélyes állapotba került. 

Egy komment elveszhet az interneten.

 Egy hívás a 112-re viszont életet menthet – áll a bejegyzésben.

Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
1/31 Havazás Nyíregyházán

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

A rendkívüli hideg ellenére zavartalanul működtek az iskolák + videó

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu