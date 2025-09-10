Karácsony GergelyBudapestfővárosBKV

Karácsony Gergely szintet lépne a politikai terrorizmusban + videó

Abba kellene hagyni az esztelen fenyegetőzést a fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 16:00
Fotó: MTI/Lakatos Péter
Karácsony és a Tisza Párt városvezetése nem büntethet, nem zsarolhat és nem veszélyeztethet több millió embert a saját politikai kudarcai miatt – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. 

Budapest, 2025. június 30. Karácsony Gergely főpolgármester (b2), Barna Judit Annamária (b3), Bujdosó Andrea (b4), Orbán Árpád (b6) és Kollár Kinga (b7) és Balogh Balázs (j), a Tisza Párt képviselői, Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője (j2) a fővárosi önkormányzat ez évi költségvetésének kiigazításáról szóló szavazása előtt a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a Városháza dísztermében 2025. június 30-án. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A budapesti Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy a fővárosnak működnie kell, ez mindenki érdeke, ezt akarja a képviselőcsoport is, és a kormány is ezért dolgozik.

Karácsony Gergely hagyja abba az esztelen fenyegetőzést, viselkedjen főpolgármesterként, és keressünk közös és hosszú távú megoldást a főváros pénzügyi helyzetére!

– üzente a frakcióvezető a főpolgármesternek. majd hangsúlyozta: a Tisza–Karácsony vezetés nem büntetheti és zsarolhatja a budapestieket.

Szentkirályi Alexandra arra is felhívta a figyelmet, hogy Karácsony Gergely és a Tisza százezrek megélhetését sodorná veszélybe azzal, hogy hetekre is leállítaná a főváros a BKV-t. A főpolgármester elpazarolta a budapestiek pénzét, most pedig a kormányra mutogat, sőt a budapestieket használja pajzsként, hogy kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből – mutatott rá a frakcióvezető. Majd hangsúlyozta:

Ez zsarolás.

Mindeközben az elmúlt hetek busztüzei megmutatták, hogy a főpolgármester már a buszokon sem tudja garantálni az utasok biztonságát – tette hozzá.

A főpolgármester nem korlátozhatja saját kénye-kedve szerint a budapestiek szabad mozgását, ez politikai terrorizmus!

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

 

