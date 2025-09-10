Karácsony Gergely szintet lépne a politikai terrorizmusban + videó

Karácsony és a Tisza Párt városvezetése nem büntethet, nem zsarolhat és nem veszélyeztethet több millió embert a saját politikai kudarcai miatt – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A budapesti Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy a fővárosnak működnie kell, ez mindenki érdeke, ezt akarja a képviselőcsoport is, és a kormány is ezért dolgozik.

Karácsony Gergely hagyja abba az esztelen fenyegetőzést, viselkedjen főpolgármesterként, és keressünk közös és hosszú távú megoldást a főváros pénzügyi helyzetére!

– üzente a frakcióvezető a főpolgármesternek. majd hangsúlyozta: a Tisza–Karácsony vezetés nem büntetheti és zsarolhatja a budapestieket.

Szentkirályi Alexandra arra is felhívta a figyelmet, hogy Karácsony Gergely és a Tisza százezrek megélhetését sodorná veszélybe azzal, hogy hetekre is leállítaná a főváros a BKV-t. A főpolgármester elpazarolta a budapestiek pénzét, most pedig a kormányra mutogat, sőt a budapestieket használja pajzsként, hogy kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből – mutatott rá a frakcióvezető. Majd hangsúlyozta:

Ez zsarolás.

Mindeközben az elmúlt hetek busztüzei megmutatták, hogy a főpolgármester már a buszokon sem tudja garantálni az utasok biztonságát – tette hozzá.

A főpolgármester nem korlátozhatja saját kénye-kedve szerint a budapestiek szabad mozgását, ez politikai terrorizmus!

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.