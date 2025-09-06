Kőrösi Koppány: Morálisan is vállalhatatlan a közösségi közlekedés leállításával való fenyegetés

– Reméljük, hogy ez a fenyegetés csak egy első felindulásból elkövetett nyilatkozat volt a főpolgármester részéről, ugyanis morálisan vállalhatatlan – mondta el lapunknak Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója. A fejlesztéspolitikai szakértő kiemelte, példa nélküli lenne, hogy nem sztrájk miatt, hanem a főváros utasítására áll le egy főváros tömegközlekedési hálózata.

Budapesten csak a metró naponta több utast szállít, mint a MÁV. Tehát el lehet képzelni, hogy amennyiben ez az utasmennyiség a közutakra terelődik, gyakorlatilag meg fog állni a város. Ez óriási nemzetgazdasági károkat is jelent, hiszen az emberek nem tudnak eljutni a munkahelyükre

– emelte ki Kőrösi, majd hozzátette, ennél is nagyobb probléma, hogy a leállással való riogatás komoly közbizalomvesztést okoz.

Onnan indulunk, hogy 2019-ig volt egy felfelé ívelő ága a tömegközlekedésnek. Onnan indulunk, hogy 2019-ig volt egy felfelé ívelő ága a tömegközlekedésnek. A városlakók elkezdtek visszaszokni a buszok, a felújított metrók, a villamosok használatára. Új járatok indultak, megújult a buszpark, megújult a villamospark, létrejött a BKK. Azonban az adatok elkezdtek romlani, a BKK saját adatai szerint 10 százalékot (42-ről 32 százalékra) csökkent a közösségi közlekedést aktívan használók aránya

– jelentette ki a fejlesztéspolitikai szakértő. Kiemelte, a tömegközlekedés jelentős visszaszorulását nem segíti, ha bizonytalanságot kelt egy városvezető a használat lehetőségeit illetően.

Budapest az egyetlen város Magyarországon, amelyet törvény kötelez arra, hogy ellátandó feladatként fenntartson tömegközlekedést. Semelyik más magyar városban nincsen ilyen kötelezettség, mindegyik más város önként vállalt feladatként tartja fenn a saját tömegközlekedését úgy, hogy nem kap hozzá állami támogatást sem. Budapest kap hozzá állami támogatást. Az önkormányzati törvényből az is következik, hogy minden forrását elsődlegesen a kötelezően ellátandó feladataira kellene, hogy fordítsa. Magyarán szólva Budapestnek minden forrását elsősorban tömegközlekedés fenntartására kell költenie, ellenkező esetben törvényszegést követ el

– zárta a beszélgetést Kőrösi Koppány.