Kőrösi Koppány: Morálisan is vállalhatatlan a közösségi közlekedés leállításával való fenyegetés

A fejlesztéspolitikai szakértő szerint nagyban csökkenti a BKK-ba vetett közbizalmat a főpolgármester erre vonatkozó nyilatkozata.

Gábor Márton
2025. 09. 06. 5:45
Fotó: MTVA/Róka László
– Reméljük, hogy ez a fenyegetés csak egy első felindulásból elkövetett nyilatkozat volt a főpolgármester részéről, ugyanis morálisan vállalhatatlan – mondta el lapunknak Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója. A fejlesztéspolitikai szakértő kiemelte, példa nélküli lenne, hogy nem sztrájk miatt, hanem a főváros utasítására áll le egy főváros tömegközlekedési hálózata. 

Budapest, 2018. február 13. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 2-es metróvonalán közlekedő egyik Alstom Metropol szerelvény az Örs vezér terei végállomásáról a Pillangó utcai megállója felé tart, csökkentett sebességgel (b). Ellenkező irányba tartó társa innen ugyancsak lassabban megy majd a végállomásig. Ezen a pályaszakaszon 2016. december 5-én enyhe koccanásos baleset történt, amely miatt a sebességkorlátozás ma is érvényben van.
Fotó: MTI / Jászai Csaba

Budapesten csak a metró naponta több utast szállít, mint a MÁV. Tehát el lehet képzelni, hogy amennyiben ez az utasmennyiség a közutakra terelődik, gyakorlatilag meg fog állni a város. Ez óriási nemzetgazdasági károkat is jelent, hiszen az emberek nem tudnak eljutni a munkahelyükre

– emelte ki Kőrösi, majd hozzátette, ennél is nagyobb probléma, hogy a leállással való riogatás komoly közbizalomvesztést okoz. 

Onnan indulunk, hogy 2019-ig volt egy felfelé ívelő ága a tömegközlekedésnek. Onnan indulunk, hogy 2019-ig volt egy felfelé ívelő ága a tömegközlekedésnek. A városlakók elkezdtek visszaszokni a buszok, a felújított metrók, a villamosok használatára. Új járatok indultak, megújult a buszpark, megújult a villamospark, létrejött a BKK. Azonban az adatok elkezdtek romlani, a BKK saját adatai szerint 10 százalékot (42-ről 32 százalékra) csökkent a közösségi közlekedést aktívan használók aránya

 – jelentette ki a fejlesztéspolitikai szakértő. Kiemelte, a tömegközlekedés jelentős visszaszorulását nem segíti, ha bizonytalanságot kelt egy városvezető a használat lehetőségeit illetően.

Budapest az egyetlen város Magyarországon, amelyet törvény kötelez arra, hogy ellátandó feladatként fenntartson tömegközlekedést. Semelyik más magyar városban nincsen ilyen kötelezettség, mindegyik más város önként vállalt feladatként tartja fenn a saját tömegközlekedését úgy, hogy nem kap hozzá állami támogatást sem. Budapest kap hozzá állami támogatást. Az önkormányzati törvényből az is következik, hogy minden forrását elsődlegesen a kötelezően ellátandó feladataira kellene, hogy fordítsa. Magyarán szólva Budapestnek minden forrását elsősorban tömegközlekedés fenntartására kell költenie, ellenkező esetben törvényszegést követ el

– zárta a beszélgetést Kőrösi Koppány. 

Mint ismert, nemrég Karácsony Gergely főpolgármester azzal fenyegette az ATV élő adásában azzal kezdet el fenyegetni a budapestieket, hogy amennyiben nem sikerült megegyezni a kormánnyal, 10 napra leállhat a közösségi közlekedés. 

Karácsony Gergely az előzetes ígéretei egyszer már betartva, június elején 11:50-12:00 között leállította a közösségi közlekedést. A döntést Karácsony Gergely egy sajtótájékoztatón jelentette be. Amivel párhuzamosan több komoly fenyegetés is megfogalmazott a kormánynak, amely szerint ha a fővárosnak be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást, akkor a főpolgármester leállítja az alapvető közszolgáltatásokat, így a tömegközlekedést is. Ennek a fenyegetőzésnek a része volt az is, hogy Karácsony Gergely bejelentette, akár tíz hétre is leállhat a közösségi közlekedés. 

A főpolgármester a közösségi oldalán továbbra is a kormányt okolja a fővárosi pénzügyi nehézségek miatt. – Aki Budapestet csődbe akarja lökni, azt Budapest magával rántja – fogalmazott, miközben elszorult a hangja, amikor Orbán Viktor miniszterelnököt tette felelőssé a hiányért. Mindezt annak ellenére, hogy a BKV-sok dühét az váltotta ki, hogy

a főváros nem fizeti utánuk a járulékokat, csak a nettó bért,

ahelyett, hogy rendbe tenné a költségvetést, amelyet Vitézyék és a Tisza Párt közreműködésével fogadtak el, ám utóbb törvénytelennek bizonyult.

A főpolgármester másik érdemi lépése az elmúlt napokban a fővárosi munkavállalók kormányellenes lázítása volt. Mint arról már beszámoltunk, Karácsony Gergely rendkívüli állománygyűlést tartott a BKV Száva kocsiszínjében, ahol feltüzelte a sofőröket, és a támogatásukat kérte a kormány elleni fellépéshez. A szakszervezetek ezután közölték, hogy

demonstrációs és sztrájkbizottságot alakítanak,

egyértelmű jeleként annak, hogy súlyos zavar van a főváros és saját dolgozói között.


Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTVA/Róka László)

