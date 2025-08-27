Busztüzek Budapesten: tovább vizsgálódik a kormányhivatal

Átfogó műszaki ellenőrzést folytat le a BKV-buszokon a kormányhivatal az utasok biztonsága érdekében – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. Mint ismeretes, az elmúlt időszakban négy

BKV-autóbusz gyulladt ki Budapesten.

Az emiatt elrendelt azonnali vizsgálat lesújtó és aggasztó eredménnyel zárult, veszélyes hiányosságokat tárt fel, ezért vált szükségessé a minél több autóbuszra kiterjedő, átfogó műszaki ellenőrzés.

A kormányhivatal közlése szerint műszaki ellenőreik az azonnali, szúrópróbaszerű ellenőrzés során összesen negyven, a mindennapi közlekedésben résztvevő járművet vizsgáltak át. Ezeknek a 22 százaléka alkalmatlan volt utasok szállítására, így törölték a műszaki érvényességüket. Azonnali javítás elrendelésére a járművek 28 százaléka esetében volt szükség, szintén 28 százalékot harminc napon belüli műszaki szemlére köteleztek.

A vizsgált járműveknek csupán 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

Tarlós István korábbi főpolgármester egy szinte teljesen lepusztult BKV-járműparkkal vette át a főváros vezetését 2010-ben. Ekkor kezdődött meg a közlekedési vállalatnál minden idők legnagyobb járműcseréje, 2014-ben kezdte meg a fideszes városvezetés a 108 darab elektromos jármű beszerzését, amelyek 2015 és 2023 között álltak forgalomba.

Az első 150 új autóbusz már 2013-ban a fővárosi utakra került, azóta összesen 1048 busz érkezett Budapestre.

Mindössze 281 busz beszerzését indította el a mostani városvezetés.

Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely a sorozatos busztüzek és a BKV kapcsán hárítja a felelősségét. „Egy csuklós busz 100 millió forint. Rákosrendező árából 500 buszt tudott volna venni a főváros. De említhetnénk a közbeszerzési ügyek kapcsán kiszórt szabálytalansági bírságokat is, ami kapásból fedezhetné a forgalomból kivont buszok újakkal pótlását” – írta korábban bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, aki Tarlós István helyetteseként dolgozott, amikor a főváros frissítette a járműparkját. Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) akkoriban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója volt. Ő is elismerte, hogy

tíz éve még évente tízmilliárd forint jutott a BKV beruházásaira, új buszok vásárlására, villamospályák felújítására, a főváros anyagi helyzete miatt ez mára évi egymilliárd forintra csökkent.

Akkoriban nemcsak buszok érkeztek a fővárosi utakra, hanem 108 új trolibuszt is beszereztek. Emellett a Tarlós-féle vezetés megkezdte a villamosok cseréjét is, 124 új, CAF típusú villamost vettek Budapestre, zömét már forgalomba helyezték. Az idén érkezett 51 jármű sorsa még kérdéses, mert a főváros felelőtlen gazdálkodása és a BKK fejlesztéseinek elmaradása miatt több helyen is még éveket kell majd várni, mire találkozhatunk a jóval komfortosabb villamosokkal. A fővárosnak ugyanis egy több mint 30 milliárd forintos infrastrukturális fejlesztést kellene végrehajtania ahhoz, hogy az említett villamosok megjelenhessenek a 47-49-es és a 2-es vonalakon, illetve, hogy problémamentes legyen a járművek üzemeltetése. Addig a korábbi városvezetés alatt felújított vonalakon teljesítenek majd szolgálatot.

Borítókép: lángoló BKV buszok (Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)