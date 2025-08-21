Szentkirályi Alexandra: Budapestet a Karácsony–Tisza–Vitézy-koalíció vezeti, ne mutogassanak másra, vállalják a felelősséget! + videó

Haverokra, propagandára, pride-ra, rákosrendezői szeméttelepre van több tíz milliárd forint, de a buszok karbantartására már nem jut – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi médiában közzétett videójában.

Az egyik lángoló busz Budapesten (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője rámutatott: Budapestet a Karácsony–Tisza–Vitézy-koalíció vezeti, ne mutogassanak másra, végre vállalják a felelősséget! Szentkirályi emlékeztetett: a sorozatos busztüzek miatt a kormányhivatal ellenőrzést tartott, amelynek eredménye szerint a budapesti buszok 78 százalékánál hiányosságokat tártak fel, 22 százaléka pedig egyenesen veszélyes.

Itt tartunk ma a fővárosban. Haverokra, propagandára, pride-ra, rákosrendezői szeméttelepre van több tíz milliárd forint, de a buszok karbantartására már nem jut. És azt a nagyon aggasztó kérdést is fel kell tegyük, hogy vajon a buszok szörnyű állapotából kiindulva a többi fővárosi közlekedési eszköz biztonságos-e?

– vetette fel Szentkirályi, hozzátéve: például a nyolcvannal száguldó metrókra és a naponta 280 ezer embert cipelő, majdnem húszéves 4-es, 6-os Combinókra gondol.

„Súlyos kérdések, melyekre a városvezetésnek választ kell adni. A budapestiek biztonsága az első!” – emelte ki Szentkirályi Alexandra.

„Neked is megfordul a fejedben, hogy amikor felszállsz erre a buszra, az kigyulladhat alattad? Az elmúlt egy hétben ezen bizonyára te is elgondolkodtál” – mondta Szentkirályi, rámutatva: a budapesti busztüzekről kiderült, hogy olyan felelőtlenség következményei, amit korábban el sem tudtunk képzelni.

– A lángoló buszok esete tökéletesen mutatja, hogy mi történik akkor, amikor Budapestet olyan emberek vezetik, akik a város üzemeltetése helyett valami egészen mással vannak elfoglalva. A pride megszervezésével, politikai kifizetőhelyek fenntartásával vagy éppen egy sokmilliárdos szeméttelep megvásárlásával. De a buszok karbantartására már se figyelem, se pénz nem jut. Pedig alapvetés lenne, hogy ha felszállunk egy buszra, az nem gyulladpt ki alattunk. Megengedhetetlen, hogy egy ilyen botrány következmények nélkül maradjon. Emberek életével nem lehet játszani – üzente a frakcióvezető.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)