A kormány támogatásával jöhetnek az új villamosok Budapestre

Nem volt zökkenőmentes az új villamosok beszerzése

A CAF-fal történő 2014-es megállapodáskor Budapestnek és a BKK-nak további 77 darab villamos megrendelésére maradt még lehetősége. Ez azért pozitívum, mert a szerződés az inflációt követve jelenleg is a 2014-es árakon biztosítja ezeknek a megrendelését. Ha ugyanezekre a CAF-okra most akarnának szerződni, kétszeres áron tehetnék meg. Közel hat éve a BKK 26 darab új villamost hívott le az opcióból 99 százalékos uniós és állami támogatás mellett. Ezek forgalomba is álltak 2020 körül – írja a Világgazdaság. Tehát a 77 darab villamost tartalmazó keretből megmaradt összesen 51, amiből 46 rövid és 5 hosszú villamos.

A Karácsony Gergely által vezetett fővárosnak többször is haladékot kellett kérnie

a spanyol gyártótól – mivel lejárt volna a szerződés –, mire 2022-ben lehívtak összesen 20 darab rövid villamost. Ez a döntés akkor azért volt problémás, mivel a határidő lejárta után a fennmaradó 31 villamos piaci ár alatti beszerzése ellehetetlenedett volna, másrészt az sem volt látható, hogy a 20 darab nettó 40 millió eurós költségére honnan lenne forrása a fővárosnak.

Ezeket a problémákat azonban 2023 elején a kormány feloldotta azzal a döntésével, amely fedezetet teremtett a főváros számára mind az 51 CAF lehívására a már futó uniós programok terhére. A Magyar Közlönyben jelent meg az „51 db CAF-villamos beszerzése Budapest részére” megnevezésű projekt, ami tartalmazza a pénzügyi megoldást. A kabinet ebben rögzítette, hogy egyetért a budapesti 51 darab CAF villamos beszerzésével, azaz támogatja, hogy a projekt 54,148 milliárd forint összegű finanszírozása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) terhére történjen meg, egyúttal jóváhagyja, hogy a meghatározottnál magasabb összegben, maximum 2178,739 milliárd forint értékben kerüljön sor kötelezettségvállalásra az IKOP Kohéziós Alapban.

A kormány a területfejlesztési miniszternek adta feladatul, hogy gondoskodjon támogatási szerződés megkötéséről, ennek határideje 2023. március 18. volt. Navracsics Tibor dolga volt az is, hogy lehetővé tegye a többletkötelezettség-vállalásnak a 2021–2027 közötti európai uniós források terhére történő haladéktalan átforgatását és a már teljesített kifizetések elszámolását.

Ezzel a megoldással tudott megvalósulni az összes fennmaradó villamos lehívása, így Budapestnek nem kell lemondani az új CAF villamosokról.