A Magyar Nemzet sportrovatának munkatársai is írtak a MOB Sportévkönyvbe

A kötetet bemutató hétfői sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt, a MOB elnöke elmondta, hogy a könyv keretbe foglalja az idei, olimpia utáni esztendőt, amely a MOB szempontjából a téli EYOF-fal indult és a nyárival folytatódott. Kiemelte, hogy 1988 óta jelenik meg a Sportévkönyv, az idei különlegessége pedig az, hogy 30 oldalon emlékeznek meg benne a MOB 130 éves évfordulójáról.

Rabb Krisztián olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kardvívó, Csikós Zsóka világ- és Európa-bajnok kajakos, Csisztu Zsuzsa, a MOB Médiabizottságának elnöke, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Lékai Máté korábbi válogatott kézilabdázó és Amler Zoltán, a Sportévkönyv főszerkesztője a könyv budapesti bemutatóján

Amler Zoltán főszerkesztő szavai szerint megújulása óta 12. alkalommal jelenik meg az évkönyv, ezúttal 512 oldalon. Hozzátette, hogy az idei eredmények miatt akár dupla is lehetett volna a kötet terjedelme, s a könyvben az írások mellett több mint 500 kép eleveníti fel az év legemlékezetesebb sportpillanatait.

A Magyar Nemzet sportrovatának két munkatársa, Novák Miklós és Lantos Gábor is a szerzők között van.

A könyv szereplői közül a helyszínen a válogatottól már visszavonult kézilabdázó, Lékai Máté, a nemzetközi élmezőnybe idén berobbant kajakos világbajnok Csikós Zsóka és a nyáron csapatban Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes, az orleans-i Grand Prix-n szombaton győztes kardozó, Rabb Krisztián egyformán megtisztelőnek nevezte, hogy bekerült a kötetbe.