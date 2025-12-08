A Magyar Nemzet sportrovatának munkatársai is írtak a MOB Sportévkönyvbe

MOBRabb KrisztiánLékai Máté

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kiadásában, a sportért felelős államtitkárság támogatásával, a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) Nagy Béla Programjának keretében megjelent az idei esztendő sportsikereit, felejthetetlen pillanatait felelevenítő Sport 2025 évkönyv.

sportévkönyv
A 2025-ös Sportévkönyv példányai a könyv budapesti bemutatóján Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kötetet bemutató hétfői sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt, a MOB elnöke elmondta, hogy a könyv keretbe foglalja az idei, olimpia utáni esztendőt, amely a MOB szempontjából a téli EYOF-fal indult és a nyárival folytatódott. Kiemelte, hogy 1988 óta jelenik meg a Sportévkönyv, az idei különlegessége pedig az, hogy 30 oldalon emlékeznek meg benne a MOB 130 éves évfordulójáról.

sportévkönyv
Rabb Krisztián olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kardvívó, Csikós Zsóka világ- és Európa-bajnok kajakos, Csisztu Zsuzsa, a MOB Médiabizottságának elnöke, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Lékai Máté korábbi válogatott kézilabdázó és Amler Zoltán, a Sportévkönyv főszerkesztője a könyv budapesti bemutatóján
(Fotó: Hatházi Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A Sportévkönyv szép, nagy, impozáns

Amler Zoltán főszerkesztő szavai szerint megújulása óta 12. alkalommal jelenik meg az évkönyv, ezúttal 512 oldalon. Hozzátette, hogy az idei eredmények miatt akár dupla is lehetett volna a kötet terjedelme, s a könyvben az írások mellett több mint 500 kép eleveníti fel az év legemlékezetesebb sportpillanatait. 

A Magyar Nemzet sportrovatának két munkatársa, Novák Miklós és Lantos Gábor is a szerzők között van.

A könyv szereplői közül a helyszínen a válogatottól már visszavonult kézilabdázó, Lékai Máté, a nemzetközi élmezőnybe idén berobbant kajakos világbajnok Csikós Zsóka és a nyáron csapatban Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes, az orleans-i Grand Prix-n szombaton győztes kardozó, Rabb Krisztián egyformán megtisztelőnek nevezte, hogy bekerült a kötetbe.

