Európai TanácsEurópai UnióWashingtonJacques Delors-konferenciaNemzetbiztonsági StratégiaAntónio Costa

Brüsszel kemény üzenetet küldött Washingtonnak

Az Európai Tanács elnöke élesen bírálta az Egyesült Államokat a Jacques Delors-konferencián, amiért szerinte az új amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia túlzottan beavatkozna az európai politikába. Úgy fogalmazott, hogy a transzatlanti viszony alapja a kölcsönös tisztelet, és Európa szuverenitása nem lehet alku tárgya. Emellett határozottan megvédte Brüsszel szabályozási önállóságát, különösen az X platformra kirótt bírság kapcsán, hangsúlyozva a szólásszabadság fontosságát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 20:00
António Costa és Ursula von der Leyen Fotó: LEON NEAL Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

António Costa, az Európai Tanács elnöke figyelmeztette az Egyesült Államokat: Európa nem tűr el semmiféle beavatkozási kísérletet a kontinens politikai életébe. Costa a párizsi Jacques Delors-konferencián beszélt arról, hogy a frissen bemutatott amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia több pontja is átlépi azokat a határokat, amelyeket egy szövetséges nem léphet át – írja a Politico.

Brüsszelnek nem tetszenek az amerikai tervek
Brüsszelnek nem tetszenek az amerikai tervek
Fotó: Ampe Rogerio / MTI/EPA/LUSA

A politikus szerint Washingtonnak tudomásul kell vennie, hogy a transzatlanti együttműködés nem fenyegetésekre, hanem kölcsönös tiszteletre épül. Mint mondta, a szövetségesek nem avatkoznak be egymás demokratikus folyamataiba, és nem próbálhatják befolyásolni a másik fél belpolitikai ügyeit. Costa hangsúlyozta: 

Európa szuverenitása nem képezheti alku tárgyát.

Costa arra is felhívta a figyelmet, hogy J.D. Vance amerikai alelnök megjegyzései és Donald Trump elnök közösségimédiás üzenetei már nem elszigetelt jelenségek, hanem az új amerikai doktrína részét képezik. Szerinte Európának ehhez mérten kell kialakítania saját stratégiáját. Costa kijelentette: az Egyesült Államok nem döntheti el, mely európai pártok „elfogadhatók” és melyek nem. Az európai politikai közösség saját polgárainak akaratából működik, nem külső útmutatás alapján. Hozzátette, 

az új amerikai stratégia a multilaterális együttműködés gyengülését, a szabályokon alapuló világrend háttérbe szorítását és a klímavédelmi célok feladását is tükrözi.

A tanács elnöke az EU szabályozási önállóságát is határozottan megvédte, miután a múlt héten az Európai Unió jelentős bírságot szabott ki az X közösségi platformra a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény alapján. Korábban írtuk róla, hogy Ursula hatalmas pofont kapott, az X nekiment az Európai Bizottságnak. Costa emellett elutasította a washingtoni bírálatokat és a technológiai oligarchák tiltakozását, mondván: az európai modell a demokráciából indul ki, és annak védelmére épül.

A politikus úgy fogalmazott: Európa nem fog engedni abból a felfogásból, hogy a szólásszabadság csak akkor létezik, ha biztosított a pluralizmus és az információszabadság. Ha ezt az elvet feláldoznák az amerikai technológiai szereplők érdekei miatt, a szólásszabadság maga veszne el.

Borítókép: António Costa és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Azt már tudjuk…

Bayer Zsolt avatarja

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu