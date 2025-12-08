Brüsszel kemény üzenetet küldött Washingtonnak

António Costa, az Európai Tanács elnöke figyelmeztette az Egyesült Államokat: Európa nem tűr el semmiféle beavatkozási kísérletet a kontinens politikai életébe. Costa a párizsi Jacques Delors-konferencián beszélt arról, hogy a frissen bemutatott amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia több pontja is átlépi azokat a határokat, amelyeket egy szövetséges nem léphet át – írja a Politico.

Brüsszelnek nem tetszenek az amerikai tervek

Fotó: Ampe Rogerio / MTI/EPA/LUSA

A politikus szerint Washingtonnak tudomásul kell vennie, hogy a transzatlanti együttműködés nem fenyegetésekre, hanem kölcsönös tiszteletre épül. Mint mondta, a szövetségesek nem avatkoznak be egymás demokratikus folyamataiba, és nem próbálhatják befolyásolni a másik fél belpolitikai ügyeit. Costa hangsúlyozta:

Európa szuverenitása nem képezheti alku tárgyát.