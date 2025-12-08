Nikita BierElon Muskhirdetéstilalom

Ursula hatalmas pofont kapott, az X nekiment az Európai Bizottságnak

Az X-re kiszabott magas büntetés után az Európai Bizottság többé nem tehet közzé hirdetéseket az X-platformon – jelentette be a közösségi portál. Musk bosszúja utolérte őket?

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 9:02
Elon Musk Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bizottság a büntetést többek között azzal indokolta, hogy Elon Musk irányítása alatt az X-fiókok hitelesítési jelzéseit megtévesztő módon osztották ki. Hirdetési fiókjának megszüntetésével a bizottság elveszíti azt a lehetőséget, hogy fizetés ellenében több felhasználó számára jelenítsék meg bejegyzéseit, és így növeljék azok elérését.

Az X nekiment az Európai Bizottságnak – von der Leyen mosolya nem őszinte
Az X nekiment az Európai Bizottságnak – Von der Leyen mosolya nem őszinte
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Az X termékigazgatója, Nikita Bier azzal indokolta a tilalmat, hogy a bizottság a kérdéses bejegyzésben olyan linket tett közzé, amely 

a felhasználókban azt a benyomást kelti, hogy videóról van szó.

Megpróbálták „mesterségesen növelni a terítettséget” – mondta.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu