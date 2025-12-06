Elon Musk felszámolná az Európai Uniót

Nyíltan hadüzenetet küldött a brüsszeli bürokráciának a világ leggazdagabb embere. Elon Musk, az X (korábban Twitter), a Tesla és a SpaceX tulajdonosa közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben nem kevesebbet állít, mint hogy az Európai Uniót fel kell számolni, a szuverenitást pedig vissza kell adni a tagállamoknak.

Pavel Durov, a Telegram alapítója is Musk mellé állt (Fotó: AFP)

A technológiai milliárdos kifakadása nem előzmény nélküli: az Európai Bizottság csillagászati összegű büntetéssel sújtotta platformját, amiért az nem hajlandó beállni a brüsszeli cenzorok sorába. A konfliktus rávilágít arra a mélyülő szakadékra, amely a szólásszabadságot védelmező erők és az ideológiai kontrollra törekvő uniós vezetés között húzódik.

Elon Musk, aki az X felvásárlásával a szólásszabadság utolsó bástyáját kívánta megteremteni a globális digitális térben, éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió létével és működésével kapcsolatban.

Az amerikai üzletember saját platformján, az X-en osztotta meg véleményét, amelyben egyértelműsítette: az Európai Unió jelenlegi formájában nem a polgárok érdekeit szolgálja.

Az EU-t meg kell szüntetni, a szuverenitást pedig vissza kell adni az egyes országoknak, hogy a kormányok jobban képviselhessék saját népüket

– fogalmazott Musk.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

A kijelentés összhangban van azokkal a szuverenista törekvésekkel, amelyeket Európa-szerte egyre többen vallanak: a távoli, elszámoltathatatlan bürokraták helyett a nemzetállami kormányoknak kellene dönteniük a polgáraik sorsáról.

December 5-én az Európai Bizottság bejelentette, hogy 120 millió eurós (mintegy 46 milliárd forintos) bírságot szab ki az X-re. A büntetés hivatalos indoklása szerint a platform megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt (DSA).

Ez az a jogszabály, amelyet Brüsszel a „dezinformáció elleni harc” köntösébe bújtatva fogadott el, de amelyet kritikusai – köztük maga Musk is – a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására alkalmas cenzúratörvényként tartanak számon. A Bizottság gyakorlatilag azt sérelmezi, hogy az X nem távolítja el elég gyorsan és hatékonyan azokat a tartalmakat, amelyeket Brüsszelben „károsnak” vagy „illegálisnak” ítélnek.