Elon Musk felszámolná az Európai Uniót

Újabb kemény üzenet érkezett Brüsszelnek a tengerentúlról. Elon Musk felszámolná az Európai Uniót és visszaadná a hatalmat a nemzetállamoknak.

2025. 12. 06. 22:14
Elon Musk Fotó: AFP
Nyíltan hadüzenetet küldött a brüsszeli bürokráciának a világ leggazdagabb embere. Elon Musk, az X (korábban Twitter), a Tesla és a SpaceX tulajdonosa közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben nem kevesebbet állít, mint hogy az Európai Uniót fel kell számolni, a szuverenitást pedig vissza kell adni a tagállamoknak.

Pavel Durov, a Telegram alapítója is Musk mellé állt
Pavel Durov, a Telegram alapítója is Musk mellé állt (Fotó: AFP)

A technológiai milliárdos kifakadása nem előzmény nélküli: az Európai Bizottság csillagászati összegű büntetéssel sújtotta platformját, amiért az nem hajlandó beállni a brüsszeli cenzorok sorába. A konfliktus rávilágít arra a mélyülő szakadékra, amely a szólásszabadságot védelmező erők és az ideológiai kontrollra törekvő uniós vezetés között húzódik.

Elon Musk, aki az X felvásárlásával a szólásszabadság utolsó bástyáját kívánta megteremteni a globális digitális térben, éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió létével és működésével kapcsolatban.

Az amerikai üzletember saját platformján, az X-en osztotta meg véleményét, amelyben egyértelműsítette: az Európai Unió jelenlegi formájában nem a polgárok érdekeit szolgálja.

Az EU-t meg kell szüntetni, a szuverenitást pedig vissza kell adni az egyes országoknak, hogy a kormányok jobban képviselhessék saját népüket

– fogalmazott Musk.

A kijelentés összhangban van azokkal a szuverenista törekvésekkel, amelyeket Európa-szerte egyre többen vallanak: a távoli, elszámoltathatatlan bürokraták helyett a nemzetállami kormányoknak kellene dönteniük a polgáraik sorsáról.

December 5-én az Európai Bizottság bejelentette, hogy 120 millió eurós (mintegy 46 milliárd forintos) bírságot szab ki az X-re. A büntetés hivatalos indoklása szerint a platform megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt (DSA).

Ez az a jogszabály, amelyet Brüsszel a „dezinformáció elleni harc” köntösébe bújtatva fogadott el, de amelyet kritikusai – köztük maga Musk is – a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására alkalmas cenzúratörvényként tartanak számon. A Bizottság gyakorlatilag azt sérelmezi, hogy az X nem távolítja el elég gyorsan és hatékonyan azokat a tartalmakat, amelyeket Brüsszelben „károsnak” vagy „illegálisnak” ítélnek.

A konfliktusban Musk nincs egyedül. Pavel Durov, a Telegram alapítója is megszólalt az ügyben, és határozottan kiállt amerikai kollégája mellett. Durov, akinek platformja szintén rendszeresen a hatóságok célkeresztjébe kerül a titkosítás és a szólásszabadság védelme miatt, élesen bírálta az Európai Uniót. Szerinte elfogadhatatlan, hogy Brüsszel olyan vállalatokat büntet, amelyek elutasítják a cenzúrát. 

Borítókép: Elon Musk (Forrás: AFP)

