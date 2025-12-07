Elon MuskSikorskiEurópai Unió

Beleállt a lengyel külügyminiszter Elon Muskba

Elon Musk közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben kijelentette: felszámolná az Európai Uniót és visszaadná a hatalmat a nemzetállamoknak. Radoslav Sikorski nem hagyta szó nélkül a Musk EU-kritikáját.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 22:32
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Amint arról korábban beszámoltunk, nyíltan kritizálta a brüsszeli bürokráciát a világ leggazdagabb embere. Elon Musk, az X (korábban Twitter), a Tesla és a SpaceX tulajdonosa közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben kijelentette: az Európai Uniót fel kell számolni, a szuverenitást pedig vissza kell adni a tagállamoknak. 

(FILES) This combination of pictures created on October 10, 2023, shows (L) SpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023 and (R) the new Twitter logo rebranded as X, pictured on a screen in Paris on July 24, 2023.. The EU's tech chief on December 5, 2025 denied a US charge it was engaging in "censorship" by fining Elon Musk's X platform for breaking the bloc's rules on digital content. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
Elon Musk Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A techmilliárdos kijelentését nem hagyta szó nélkül a lengyel külügyminiszter. Radoslav Sikorski Musk X-en közzétett posztjához kommentelt.

Menj a Marsra. Ott nincs cenzúra a náci tisztelgésre

– írta a lengyel külügyminiszter.

Musk büntetést kapott az Európai Bizottságtól

Musk azután fogalmazta meg éles véleményét, hogy az Európai Bizottság csillagászati összegű büntetéssel sújtotta platformját. December 5-én az Európai Bizottság bejelentette, hogy 120 millió eurós (mintegy 46 milliárd forintos) bírságot szab ki az X-re. A büntetés hivatalos indoklása szerint a platform megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt (DSA).

