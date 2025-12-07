Beleállt a lengyel külügyminiszter Elon Muskba

Amint arról korábban beszámoltunk, nyíltan kritizálta a brüsszeli bürokráciát a világ leggazdagabb embere. Elon Musk, az X (korábban Twitter), a Tesla és a SpaceX tulajdonosa közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben kijelentette: az Európai Uniót fel kell számolni, a szuverenitást pedig vissza kell adni a tagállamoknak.

Elon Musk Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A techmilliárdos kijelentését nem hagyta szó nélkül a lengyel külügyminiszter. Radoslav Sikorski Musk X-en közzétett posztjához kommentelt.

Menj a Marsra. Ott nincs cenzúra a náci tisztelgésre

– írta a lengyel külügyminiszter.

Go to Mars.

There's no censorship of Nazi salutes there. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 6, 2025

Musk büntetést kapott az Európai Bizottságtól

Musk azután fogalmazta meg éles véleményét, hogy az Európai Bizottság csillagászati összegű büntetéssel sújtotta platformját. December 5-én az Európai Bizottság bejelentette, hogy 120 millió eurós (mintegy 46 milliárd forintos) bírságot szab ki az X-re. A büntetés hivatalos indoklása szerint a platform megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt (DSA).