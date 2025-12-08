Szoboszlai Dominik kikérte magának a magyar újságíró véleményét és kommentelt

A Liverpool december 6-án játszott 3-3-as döntetlent a Leeds United otthonában a Premier League legutóbbi fordulójában. Az egyik magyar médium sportújságírója a meccs kapcsán tett egy olyan megjegyzést, amely szerint Szoboszlai Dominik a Leeds egyik gólja előtt hibázott.

Szoboszlai Dominik kommentelt

(Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell)

Szoboszlai Dominik válasza nem késett sokat

Nem kis meglepetést okozott, hogy a főhős, azaz Szoboszlai Dominik is beszállt ebbe a vitába. Mégpedig úgy, hogy kérdést intézett az újságíróhoz.

Íme Szoboszlai Dominik kommentje

Fotó: Instagram

A jelek arról árulkodnak, hogy a Liverpool sorozatos kudarcait mintha Szoboszlai Dominik is egyre nehezebben viselné el.