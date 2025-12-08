LiverpoolLeeds United AFCSzoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik kikérte magának a magyar újságíró véleményét és kommentelt

Ritka eset az, amikor egy magyar válogatott labdarúgó az Instagramon vagy más oldalakon emel szót vagy oszt ki egy újságírót. Szoboszlai Dominik azonban nem fogta vissza magát.

2025. 12. 08. 20:10
Szoboszlai Dominik szerezte a Liverpool harmadik gólját a Leeds United otthonában
Szoboszlai Dominik szerezte a Liverpool harmadik gólját a Leeds United otthonában Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A Liverpool december 6-án játszott 3-3-as döntetlent a Leeds United otthonában a Premier League legutóbbi fordulójában. Az egyik magyar médium sportújságírója a meccs kapcsán tett egy olyan megjegyzést, amely szerint Szoboszlai Dominik a Leeds egyik gólja előtt hibázott. 

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik kommentelt
(Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell)

Szoboszlai Dominik válasza nem késett sokat

Nem kis meglepetést okozott, hogy a főhős, azaz Szoboszlai Dominik is beszállt ebbe a vitába. Mégpedig úgy, hogy kérdést intézett az újságíróhoz. 

Íme Szoboszlai Dominik kommentje
Fotó: Instagram

A jelek arról árulkodnak, hogy a Liverpool sorozatos kudarcait mintha Szoboszlai Dominik is egyre nehezebben viselné el.

 

