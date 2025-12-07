Újabb skandináv összeomlás a női kézilabda-világbajnokságon

Vasárnapig két megrendítő pofont kapott a svéd női kézilabda-válogatott a most zajló világbajnokságon. Az első az volt, amikor még a csoportmérkőzések során a brazilok 31-27-re legyőzték őket. A középdöntőben aztán jöttek a norvégok, akik átgázoltak a svédeken. Svédország azon a középdöntős összecsapáson 39-26-ra kapott ki, ezzel el is dőlt, hogy a kék-sárgák nem jutnak be a negyeddöntőbe. Pontosabban ez a kérdés nem is itt dőlt el véglegesen, hanem akkor, amikor képtelenek voltak legyőzni a brazilokat.

Svédország összeomlott, Angola ünnepelt a női kézilabda-világbajnokságon

(Fotó: INA FASSBENDER / AFP)

Svédország összeomlott, dühös és magyarázatot követel

A vasárnap esti, Dortmundban lejátszott mérkőzésen a Győr skandináv játékosai közül Nathalie Hagman ötször, míg Linn Blohm egyszer volt eredményes, a debreceni Kristin Thorleifsdóttir szintén egyszer vette be az afrikaiak kapuját. A félidőben 10-10 volt az állás, de a végén az afrikai csapat nyert. Ezzel a svéd válogatott csak a negyedik helyen végzett a középdöntős csoportban, s ez minden idők legrosszabb vb-szereplése nekik.

A svéd sportsajtó már a lefújás után dühöngeni kezdett és azonnali magyarázatot követelnek. Martin Frändesjö, aki a svéd tévében szakértőként elemezte az összecsapást, azt mondta, hogy ilyen gyenge teljesítményt nem látott még a svédektől.

Különösen a második félidő miatt dühöngött a szakértő, aki nem is érti, mi történt azzal a csapattal, amely a párizsi olimpián a legjobb négy közé jutott, majd ott a negyedik helyen végzett.

A svédek Angola ellen az utolsó tíz percben nem tudtak gólt szerezni. Ez mindenkit megdöbbentett. A csapat játékosa, Isabelle Gulldén azt mondta, hogy nem lehet senkinek a nyakába varrni a kudarcot, mert a teljes csapat mondott csődöt. Jamina Roberts csatlakozott hozzá, azt mondta, nem találja a szavakat a döbbenetes vereség után.

A svédek szövetségi kapitánya, Tomas Axnér szerint egyelőre nem lehet magyarázatot találni arra, ami a csapattal ezen a világbajnokságon történt.