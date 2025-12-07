Svédországnői kézilabda vbTomas AxnérAngola

Újabb skandináv összeomlás a női kézilabda-világbajnokságon

A hitehagyott és minden reményét elveszítő svéd női kézilabda-válogatott Angolától is kikapott. Az afrikai csapat 26-24-re nyert, ezzel a svédek csak a negyedik helyen zárták a középdöntőt, elveszítve annak a lehetőségét, hogy az első 12 csapat között végezzenek. Svédország összeomlott és magyarázatot követel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 20:20
Svédország
Az összeomlott svéd csapat Angolától is kikapott Fotó: INA FASSBENDER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnapig két megrendítő pofont kapott a svéd női kézilabda-válogatott a most zajló világbajnokságon. Az első az volt, amikor még a csoportmérkőzések során a brazilok 31-27-re legyőzték őket. A középdöntőben aztán jöttek a norvégok, akik átgázoltak a svédeken. Svédország azon a középdöntős összecsapáson 39-26-ra kapott ki, ezzel el is dőlt, hogy a kék-sárgák nem jutnak be a negyeddöntőbe. Pontosabban ez a kérdés nem is itt dőlt el véglegesen, hanem akkor, amikor képtelenek voltak legyőzni a brazilokat.

Svédország
Svédország összeomlott, Angola ünnepelt a női kézilabda-világbajnokságon
(Fotó: INA FASSBENDER / AFP)

Svédország összeomlott, dühös és magyarázatot követel

A vasárnap esti, Dortmundban lejátszott mérkőzésen a Győr skandináv játékosai közül Nathalie Hagman ötször, míg Linn Blohm egyszer volt eredményes, a debreceni Kristin Thorleifsdóttir szintén egyszer vette be az afrikaiak kapuját. A félidőben 10-10 volt az állás, de a végén az afrikai csapat nyert. Ezzel a svéd válogatott csak a negyedik helyen végzett a középdöntős csoportban, s ez minden idők legrosszabb vb-szereplése nekik.

A svéd sportsajtó már a lefújás után dühöngeni kezdett és azonnali magyarázatot követelnek. Martin Frändesjö, aki a svéd tévében szakértőként elemezte az összecsapást, azt mondta, hogy ilyen gyenge teljesítményt nem látott még a svédektől. 

Különösen a második félidő miatt dühöngött a szakértő, aki nem is érti, mi történt azzal a csapattal, amely a párizsi olimpián a legjobb négy közé jutott, majd ott a negyedik helyen végzett.

A svédek Angola ellen az utolsó tíz percben nem tudtak gólt szerezni. Ez mindenkit megdöbbentett. A csapat játékosa, Isabelle Gulldén azt mondta, hogy nem lehet senkinek a nyakába varrni a kudarcot, mert a teljes csapat mondott csődöt. Jamina Roberts csatlakozott hozzá, azt mondta, nem találja a szavakat a döbbenetes vereség után.

A svédek szövetségi kapitánya, Tomas Axnér szerint egyelőre nem lehet magyarázatot találni arra, ami a csapattal ezen a világbajnokságon történt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.