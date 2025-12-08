Mike Tyson visszatér! Márciusban egy afrikai ringben akarja lepofozni a Money Boyt

Újabb retró csatára készülhet a profi boksz világa, igaz, ezúttal igazi legendák csapnak össze a ringben 2026-ban. A küzdőfelek már szeptember óta ismertek, ám az még most sem derült ki, hogy a korábbi nehézsúlyú vitathatatlan bajnok Mike Tyson (50-7, 44 KO), valamint az öt súlycsoportban – nagypehelysúly, könnyűsúly, kisváltósúly, váltósúly, nagyváltósúly – világbajnoki címig jutó Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) vajon milyen súlycsoportban fog összecsapni egymással.
Mike Tyson a mesebeli Afrikában tér vissza ismét a ringbe
Iron Mike alig várja, hogy ringbe léphessen Floyd Mayweather, vagy ahogy a sportágban ismerik, Money Boy ellen. A nehézsúly korábbi fenegyereke nagy izgalmában nem is tudott lakatot tenni a szájára, így ha hinni lehet a szavainak, akkor immár az időpontja és a helyszíne – legalábbis a földrész – is ismertté vált.
Márciusban lesz, és Afrikában. Ez hihetetlen nagy csata lesz. Minden rekordot meg fogunk dönteni. Ez lesz a sportág történetének egyik legnagyobb eseménye
– mondta Tyson az „An Experience With” című műsorban, melyről a The Ring Magazine számolt be.
Mayweather 2017 óta nem vívott, csak bemutató meccseket
Az amerikai szupersztár, akit anyagiassága miatt mindenki csak Money Boynak, vagy csak egyszerűen Moneynak becéz, még nem szólalt meg nyilvánosan a nagy visszavágóról, de sokat elárulhat a helyzet komolyságáról, hogy nem is jelentek meg a tiltakozó és mindent cáfoló közleményei.
Miután megdöntötte Rocky Marciano rekordját (49-0, 43 KO), az ötvenedik győzelmét követően egyszerűen visszavonult,
és 8 éve már csak különböző bemutatókon lép ringbe – Logan Paul, John Gotti III és Tenshin Nasukawa ellen –, igaz, azóta sem tudta senki sem legyőzni. Eddig öt súlycsoportban volt világbajnok az amerikai legenda
- nagypehelysúly
- könnyűsúly
- kisváltósúly
- váltósúly
- nagyváltósúly
A 48 éves Mayweather jövőre egy komolyabb összecsapásra is készül, hiszen a 2015-ös nagy ringháborújuk után újra megmérkőzik Manny Pacquiaóval (62-8-3, 39 KO), ráadásul egy igazi küzdelemben.
