Mike Tyson visszatér! Márciusban egy afrikai ringben akarja lepofozni a Money Boyt

Újabb retró csatára készülhet a profi boksz világa, igaz, ezúttal igazi legendák csapnak össze a ringben 2026-ban. A küzdőfelek már szeptember óta ismertek, ám az még most sem derült ki, hogy a korábbi nehézsúlyú vitathatatlan bajnok Mike Tyson (50-7, 44 KO), valamint az öt súlycsoportban – nagypehelysúly, könnyűsúly, kisváltósúly, váltósúly, nagyváltósúly – világbajnoki címig jutó Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) vajon milyen súlycsoportban fog összecsapni egymással.

Őszintén reméljük, hogy Mike Tyson ezúttal nem fog harapni, mint tette azt Evander Holyfield ellen Fotó: JEFF HAYNES / AFP

Mike Tyson a mesebeli Afrikában tér vissza ismét a ringbe

Iron Mike alig várja, hogy ringbe léphessen Floyd Mayweather, vagy ahogy a sportágban ismerik, Money Boy ellen. A nehézsúly korábbi fenegyereke nagy izgalmában nem is tudott lakatot tenni a szájára, így ha hinni lehet a szavainak, akkor immár az időpontja és a helyszíne – legalábbis a földrész – is ismertté vált.

Márciusban lesz, és Afrikában. Ez hihetetlen nagy csata lesz. Minden rekordot meg fogunk dönteni. Ez lesz a sportág történetének egyik legnagyobb eseménye

– mondta Tyson az „An Experience With” című műsorban, melyről a The Ring Magazine számolt be.

Floyd Mayweather imádja a nagy pénzeket hozó bemutatókat Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Mayweather 2017 óta nem vívott, csak bemutató meccseket

Az amerikai szupersztár, akit anyagiassága miatt mindenki csak Money Boynak, vagy csak egyszerűen Moneynak becéz, még nem szólalt meg nyilvánosan a nagy visszavágóról, de sokat elárulhat a helyzet komolyságáról, hogy nem is jelentek meg a tiltakozó és mindent cáfoló közleményei.

Miután megdöntötte Rocky Marciano rekordját (49-0, 43 KO), az ötvenedik győzelmét követően egyszerűen visszavonult,

és 8 éve már csak különböző bemutatókon lép ringbe – Logan Paul, John Gotti III és Tenshin Nasukawa ellen –, igaz, azóta sem tudta senki sem legyőzni. Eddig öt súlycsoportban volt világbajnok az amerikai legenda

nagypehelysúly

könnyűsúly

kisváltósúly

váltósúly

nagyváltósúly

A 48 éves Mayweather jövőre egy komolyabb összecsapásra is készül, hiszen a 2015-ös nagy ringháborújuk után újra megmérkőzik Manny Pacquiaóval (62-8-3, 39 KO), ráadásul egy igazi küzdelemben.