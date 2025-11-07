PacquiaovisszavágóringháborúMayweatherLas Vegasrekordprofi boksz

Erre várt a profi boksz világa! Tizenegy év után újra összecsap egymással Mayweather és Pacquiao

Amikor 2015. május 2-án a Las Vegas-i Grand Casinóban megrendezett ringháború szinte valamennyi rekordot megdöntte a sportág történetében, senki sem gondolta azt, hogy a két érintett világsztár még egyszer valaha az életben összecsap egymással. Nos, úgy tűnik, tévedtek a kételkedők, ugyanis 2026-ban, tehát 11 évvel az első meccsük után újra összecsap(hat) a ringben Floyd Mayweather és Manny Pacquiao. Utóbbi sokkal nyitottabb a média irányába, nemrég azt is kifecsegte, hogy a visszavágó nem bemutató, hanem hivatalos meccs lesz, melynek a helyszíne ugyanúgy az MGM Grand Casino lesz, mint 2015-ben.

Molnár László
2025. 11. 07. 13:08
Tizenegy év után ismét összephat egymással Floyd Mayweather és Manny Pacquiao
Tizenegy év után ismét összephat egymással Floyd Mayweather és Manny Pacquiao Fotó: BACKPAGE IMAGES Forrás: BACKPAGE IMAGES Ltd
A profi ökölvívásra is jellemző, hogy a legnagyobbak igazából sosem tudják, mikor jön el az a pont, amikor legjobb lenne abbahagyni. Az elmúlt évekre jellemző retróhullám talán legnagyobb dobása lenne, ha a 2015. május 2-án rendezett első meccsük után 2026-ban újra összecsapna a veretlenül visszavonult amerikai Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) és a nyáron már hivatalosan visszatért fillippínó Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO). Márpedig a hírek arról szólnak, hogy a háttérben már mindkét fél rábólintott az újabb ringháborúra, sőt PacMan még azt is elárulta a Secondsout.com portálnak, hogy a visszavágó nem bemutató, hanem igazi, hivatalos meccs lesz – ez azt jelenti, hogy mindenképpen többet bokszolnak 8 menetnél és beleszámít majd a statisztikájukba –, és ahogy az első, úgy a jövő évi csatának is Las Vegas, azon belül a MGM Grand Casino ad otthont.

LAS VEGAS, NEVADA - JULY 19: Manny Pacquiao (in black short) and Mario Barrios (in blue short) exchange punches during their WBC welterweight championship world titles of the Premiere Boxing Championship on Saturday night at MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, United States on July 19, 2025. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
Pacquiao 46 évesen és 241 naposan is pazar teljesítményre volt képes a ringben a WBC váltósúlyú világbajnoka, Barrois ellen      Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Pacquiao 46 évesen kis híján világbajnok lett, miután visszatért

A profi ökölvívás történetének egyik legnagyobb alakja idén július 20-án, vasárnap hajnalban 46 évesen tért vissza a ringbe, és nem járt messze attól, hogy négy év kihagyást követően azonnal visszatérjen a csúcsra. A korábban nyolc súlycsoportban világbajnoki címet szerzett Manny Pacquiao többségi döntés után – az egyik bíró a címvédő sikerére szavazott (115-113), míg a másik kettő döntetlenre adta (114-114) a meccset – ugyan nem tudta elhódítani Las Vegasban a WBC váltósúlyú vb-címét, de remekül helytállt a 16 évvel fiatalabb Mario Barrios  (29-2-2, 19 KO) ellen.

Pacman 46 évesen és 214 naposan elképesztő teljesítményt nyújtott a ringben, és nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje a WBC váltósúlyú vb-címét, amivel a súlycsoport messze legidősebb világbajnoka lehetett volna. Mondjuk, saját magától vette volna el ezt a címet, ugyanis jelenleg is ő a váltósúly legidősebb, vb-övvel rendelkező bokszolója, 2019 júliusában Pacquiao 40 évesen győzte le az amerikai Keith Thurmant (31-1-1, 23 KO), a WBA váltósúlyú koronáját megszerezve ezzel.

Eddig nyolc súlycsoportban volt világbajnok a filippínó legenda

  • Légsúly
  • Kispehelysúly
  • Pehelysúly
  • Nagypehelysúly
  • Könnyűsúly
  • Kisváltósúly
  • Váltósúly
  • Nagyváltósúly

Nem sokkal a Barrios ellen vívott csata után máris felreppentek a hírek, hogy Pacquiao újabb címmeccset vívhat, igaz, ezúttal egy másik nagy szervezet, a WBA égisze alatt. Miután megerősítést nyert, hogy PacMan folytatja profi karrierjét, az újdonsült WBA váltósúlyú bajnok, Rolando „Rolly” Romero (17-2, 13 KO) azonnal jelezte, kész összecsapni a legendával, ami szerinte igencsak kedvére lenne a rajongóknak. Ám a szervezet végül a kötelező kihívó, a veretlen üzbég Sahram Gijaszov (17-0, 10 KO) elleni csatára kötelezte Romerót, így a fillippínó legendának új ellenfél után kellett néznie. És itt jött a képbe a Mayweather elleni visszavágó…

Mayweather valamennyi profi meccsét megnyerve döntötte meg Rocky Marciano csúcsát
Mayweather valamennyi profi meccsét megnyerve döntötte meg Rocky Marciano csúcsát      Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Mayweather 2017 óta nem vívott, csak bemutató meccseket

Az amerikai szupersztár, akit anyagiassága miatt mindenki csak Money Boynak, vagy csak egyszerűen Moneynak becéz, még nem szólalt meg nyilvánosan a nagy visszavágóról, de sokat elárulhat a helyzet komolyságáról, hogy nem is jelentek meg a tiltakozó és mindent cáfoló közleményei.

Miután megdöntötte Rocky Marciano rekordját (49-0, 43 KO), az ötvenedik győzelmét követően egyszerűen visszavonult, 

és 8 éve már csak különböző bemutatókon lép ringbe, igaz, azóta sem tudta senki sem legyőzni.

Eddig öt súlycsoportban volt világbajnok az amerikai legenda

  • nagypehelysúly
  • könnyűsúly
  • kisváltósúly
  • váltósúly
  • nagyváltósúly

Egy biztos, egy meccse már lesz jövőre a ringben, ugyanis egy bemutatón összecsap Mike Tysonnal (50-7, 44 KO). Ám a pénzt igencsak kedvelő Mayweather pontosan tudja, a nagy bevételt még mindig a Pacquiao elleni visszavágó hozhatja el számára.

Az első Mayweather-Pacquiao csata kevesebb izgalmat és rengeteg bevételt hozott
Az első Mayweather–Pacquiao-csata kevesebb izgalmat és rengeteg bevételt hozott     Fotó: BACKPAGE IMAGES / BACKPAGE IMAGES Ltd

Az első Mayweather–Pacquiao-ringháború minden rekordot megdöntött a sportágban

A két legenda menedzsmentje 2009-ben kezdte el a tárgyalásokat, hogy összehozza az egész világ által várt összecsapásukat. Azonban a tárgyalások többször megszakadtak, ám végül 2015 februárjában bejelentették, hogy május 2-án végre valahára összejön kettejük álommeccse. Maga a csata végül 12 meneten át tartott és csalódást okozott a nézők többségének, és a bíró Mayweather kezét emelte a magasba, aki egyhangú pontozással – két bíró 116–112-re, a harmadik 118–110-re látta jobbnak az amerikait – megnyerte az év bokszmeccsének nevezett összecsapást. Utólag kiderült, hogy Pacquiao sérülten lépett ringbe. Egy biztos, a rekordok tekintetében viszont aratott kettejük csatája.

A Mayweather–Pacquiao meccs rekordjai

  • 4,6 millióan fizettek elő a mérkőzésre (PPV)
  • az Egyesült Államokban csak ebből 410 millió dollár bevétel keletkezett
  • Fülöp-Szigetek lakosainak 49,6 százaléka nézte az összecsapást (soha nem volt olyan bokszmeccs, ahol egy ország lakosságának bizonyítottan 50 százaléka nézte az eseményt
  • a jegyárak 3500 és 250 000 dollár között mozogtak
  • április 23-án kerültek forgalomba a jegyek, de már csak 1500, 2500, 3500, 5000 és 7500 dolláros áron, amelyek egy percen belül elfogytak
  • az előfizetések SD-ben 89,95, míg HD-ben 99,95 dollárba kerültek
  • a ringbíró Kenny Bayless 25 000 dollárt keresett
  • Mayweather 180 millió, míg Pacquiao 120 millió dollárt kapott

De vajon képes lehet-e ebben a retróhullámban kettejük összecsapása ismét megdönteni a rekordokat? Rácz Félix promoter szerint erre nincs esély, hiszen Mayweather 49, Pacquiao 46 éves.

– Kettejük visszavágójának legkésőbb 2020 környékén kellett volna létrejönnie. A Covid miatt a nagy eseményekre vágyó tömegek számára akkor ideális lehetett volna a Mayweather–Pacquiao II. Ha ma felkérnének a meccs megszervezésére, természetesen nem mondanék nemet, de nagyon igyekeznék azon, hogy minél kevesebb saját pénzt kelljen a szervezésbe betennem. 

Maximum akkor lehetne rekordbevételekről beszélni, ha a két legenda gáláján olyan meccsek szerepelnének, amelyek önállóan is képesek lennének elvinni nyereségesen egy-egy rendezvényt 

– jelentette ki lapunknak Rácz Félix, aki hozzátette, a szaúdi milliárdos, Turki Alalshikh megjelenése a sportágban olyan gigaösszegeket jelentetett meg egy-egy gálán és olyan jelenlegi szupersztárokat állított egymással szembe a ringben, amelyekkel már Mayweather és Pacquiao nem tudja felvenni a versenyt.                               

A Mayweather–Pacquiao 2015-ös ringháború összefoglalója:

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

