Erre várt a profi boksz világa! Tizenegy év után újra összecsap egymással Mayweather és Pacquiao

A profi ökölvívásra is jellemző, hogy a legnagyobbak igazából sosem tudják, mikor jön el az a pont, amikor legjobb lenne abbahagyni. Az elmúlt évekre jellemző retróhullám talán legnagyobb dobása lenne, ha a 2015. május 2-án rendezett első meccsük után 2026-ban újra összecsapna a veretlenül visszavonult amerikai Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) és a nyáron már hivatalosan visszatért fillippínó Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO). Márpedig a hírek arról szólnak, hogy a háttérben már mindkét fél rábólintott az újabb ringháborúra, sőt PacMan még azt is elárulta a Secondsout.com portálnak, hogy a visszavágó nem bemutató, hanem igazi, hivatalos meccs lesz – ez azt jelenti, hogy mindenképpen többet bokszolnak 8 menetnél és beleszámít majd a statisztikájukba –, és ahogy az első, úgy a jövő évi csatának is Las Vegas, azon belül a MGM Grand Casino ad otthont.

Pacquiao 46 évesen és 241 naposan is pazar teljesítményre volt képes a ringben a WBC váltósúlyú világbajnoka, Barrois ellen Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

A profi ökölvívás történetének egyik legnagyobb alakja idén július 20-án, vasárnap hajnalban 46 évesen tért vissza a ringbe, és nem járt messze attól, hogy négy év kihagyást követően azonnal visszatérjen a csúcsra. A korábban nyolc súlycsoportban világbajnoki címet szerzett Manny Pacquiao többségi döntés után – az egyik bíró a címvédő sikerére szavazott (115-113), míg a másik kettő döntetlenre adta (114-114) a meccset – ugyan nem tudta elhódítani Las Vegasban a WBC váltósúlyú vb-címét, de remekül helytállt a 16 évvel fiatalabb Mario Barrios (29-2-2, 19 KO) ellen.

Pacman 46 évesen és 214 naposan elképesztő teljesítményt nyújtott a ringben, és nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje a WBC váltósúlyú vb-címét, amivel a súlycsoport messze legidősebb világbajnoka lehetett volna. Mondjuk, saját magától vette volna el ezt a címet, ugyanis jelenleg is ő a váltósúly legidősebb, vb-övvel rendelkező bokszolója, 2019 júliusában Pacquiao 40 évesen győzte le az amerikai Keith Thurmant (31-1-1, 23 KO), a WBA váltósúlyú koronáját megszerezve ezzel.

Eddig nyolc súlycsoportban volt világbajnok a filippínó legenda

Légsúly

Kispehelysúly

Pehelysúly

Nagypehelysúly

Könnyűsúly

Kisváltósúly

Váltósúly

Nagyváltósúly

Nem sokkal a Barrios ellen vívott csata után máris felreppentek a hírek, hogy Pacquiao újabb címmeccset vívhat, igaz, ezúttal egy másik nagy szervezet, a WBA égisze alatt. Miután megerősítést nyert, hogy PacMan folytatja profi karrierjét, az újdonsült WBA váltósúlyú bajnok, Rolando „Rolly” Romero (17-2, 13 KO) azonnal jelezte, kész összecsapni a legendával, ami szerinte igencsak kedvére lenne a rajongóknak. Ám a szervezet végül a kötelező kihívó, a veretlen üzbég Sahram Gijaszov (17-0, 10 KO) elleni csatára kötelezte Romerót, így a fillippínó legendának új ellenfél után kellett néznie. És itt jött a képbe a Mayweather elleni visszavágó…