Ilyet még sosem csinált Slot – ez lenne a megoldás a Liverpool problémáira?

Továbbra is sok problémával küszködik a Liverpool, ezek egyike a gólszerzés. A nyári szerzemények ritkán rezegtetik meg a hálót, és ugyanez igaz az előző idény gólkirályára, Mohamed Szalahra is. A Liverpool egykori csatára, Daniel Sturridge megtalálta a megoldást, kérdés, hogy Arne Slot vezetőedző megfogadja-e a javaslatot a ma esti, Leeds elleni mérkőzésen a Premier League 15. fordulójában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 6:50
Florian Wirtz és Hugo Ekitiké már játszott egymás mellett, azonban akkor Alexander Isak hiányzott mellőlük Fotó: YASIN AKGUL Forrás: AFP
Már-már a döntetlen is sikernek számít a Liverpool jelenében, hiszen megannyi korábbi mérkőzéssel ellentétben a Sunderlandtől legalább nem kapott ki az angol bajnok, 1-1-gyel ért véget a szerdai Premier League-találkozó az Anfielden. A klubikon Jamie Carragher is megállapította, hogy egykori csapata az egy pontnak is örülhet, viszont őt nagyon aggasztja, amit a Liverpool a pályán művelt. Az egykori védő szerint mintha képtelen lenne gólokat lőni Arne Slot alakulata.

Leedsben attól tartanak, a Liverpool gólvágója, Mohamed Szalah éppen ellenük fog villogni
Leedsben attól tartanak, a Liverpool gólvágója, Mohamed Szalah éppen ellenük fog villogni Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szalah betalál a Leeds ellen?

Valóban, mint azt ebben a cikkben is összefoglaltuk, az előző idényhez képest jóval kevesebbet termel a Liverpool. Ez részben köszönhető annak, hogy hiába döntögettek rekordokat a Vörösök a sztárigazolásaikkal, nem sikerült betölteniük az űrt, amelyet a távozók maguk mögött hagytak. És legalább ekkora baj az is, hogy Mohamed Szalah elveszítette a góllövő cipőjét.

Az egyiptomi szélső a legutóbbi két bajnokin már a kispadot koptatta, csak a Sunderland ellen cserélte őt be Slot. Ma este 18.30-kor a 17. Leeds vendége lesz a 9. Liverpool, és bár Szalah csak árnyéka önmagának, a hazaiak edzője, Daniel Farke attól tart, hogy éppen most törik át majd nála a gát.

– Ő egy világklasszis, és ennek megfelelő számokat is hoz. Amikor egy hozzá hasonló szintű játékos nehéz időszakon megy keresztül, az nagyon veszélyes, mert minél több meccset játszik le gól és gólpassz nélkül, annál nagyobb a valószínűsége, hogy betalál. De remélhetőleg a szűk időszak még egy meccsig kitart – fogalmazott a Leeds német menedzsere.

Sturridge a Liverpool sztárigazolásaiban látja a megoldást

Ő tehát arra számít, hogy Szalah feltűnik majd a pályán, a Liverpool egykori gólvágója, Daniel Sturridge viszont úgy képzeli, hogy nem lesz ott, legalábbis az kezdőcsapatban nem. Szerinte merészet kell húznia Slotnak, ha ki akarja vezetni a csapatot a gödörből, és olyat tenni, amit korábban egyszer sem: a három legdrágább nyári érkezőjét, Alexander Isakot, Florian Wirtzet és Hugo Ekitikét egyszerre pályára küldenie.

Nem én vagyok az edző, nem dönthetek helyette, de azt mondom, hogy ha meg akarja változtatni a felállást és egy kicsit máshogy játszani, akkor én bevállalós lennék. Mondjuk Ekitikét és Isakot együtt játszatnám elől, hogy kiderüljön, ez-e a megoldás. Ha megint kihagyja Szalahot, akkor kipróbálnék valami mást, Wirtzet tenném be tízes pozícióba mögéjük, és meglátjuk, sikerül-e helyzetet teremtenie nekik 

– vázolta fel az elképzeléseit az angol exfutballista.

Sturridge arról is elmondta a véleményét, hogy egyes felvetések szerint Szalah nem tölti majd ki a 2027 nyaráig szóló szerződését. – A saját szintjén teljesít? Nem, de mások sem. Ő akar lenni az oka annak, hogy nyernek, sok támadó így gondolkodik, és Mo esetében ez korábban sokszor így volt. Én nem vagyok biztos abban, hogy ő lenne az oka annak, hogy a Liverpool nem nyer. Tavaly ő volt a bajnoki cím kulcsa, az emberek mégis azonnal megkérdőjelezik őt. Fáj ezt látnom. Egyértelmű, hogy nem boldog, de senki sem lenne az, hiszen ahhoz van szokva, hogy ő a főszereplő. Eljön az az idő, amikor meg kell hozni egy döntést, de szerintem még nem tartunk ott. A klub és Szalah képes felállni innen – állapította meg Sturridge.

Premier League, 15. forduló

szombat:

  • Aston Villa–Arsenal 13.30 (tv: Spíler1)
  • Bournemouth–Chelsea 16.00 (tv: Match4)
  • Everton–Nottingham Forest 16.00
  • Manchester City–Sunderland 16.00 (tv: Spíler1)
  • Newcastle United–Burnley 16.00
  • Tottenham Hotspur–Brentford 16.00
  • Leeds United–Liverpool 18.30 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Brighton–West Ham United 15.00 (tv: Spíler1)
  • Fulham–Crystal Palace 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Wolverhampton Wanderers–Manchester United 21.00

A tabella:

1. Arsenal 14 27- 7 33 pont

2. Manchester City 14 32-16 28

3. Aston Villa 14 20-14 27

4. Chelsea 14 25-15 24

5. Crystal Palace 14 18-11 23

6. Sunderland 14 18-14 23

7. Brighton 14 24-20 22

8. Manchester United 14 22-21 22

9. Liverpool 14 21-21 22

10. Everton 14 15-17 21

11. Tottenham Hotspur 14 23-18 19

12. Newcastle United 14 19-18 19

13. Brentford 14 21-22 19

14. Bournemouth 14 21-24 19

15. Fulham 14 19-22 17

16. Nottingham Forest 14 14-22 15

17. Leeds United 14 16-26 14

18. West Ham United 14 16-28 12

19. Burnley 14 15-28 10

20. Wolverhampton Wanderers 14 7-29 2

Premier League – nagyon messze a címvédés!

