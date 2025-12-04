Tarthatatlan a helyzet Liverpoolban – Szalah még a télen eligazol?

Ahogy az gyakran megesik a Liverpool mérkőzésein, az esélytelenebbnek tartott csapat, ez esetben a Sunderland, szerzett vezetést szerda este az Anfielden. Szoboszlai Dominikéknek szaladniuk kellett az eredmény után, mint már megannyi alkalommal az idényben, és sikerült egyenlíteniük is. De majdnem vereség lett ennek a bajnokinak is a vége, a 94. percben a Sunderland kontrájánál a gólvonalról mentett Federico Chiesa. A Liverpool így megőrizte az 1-1-et, ám az egy ponton kívül sok mindennek nem örülhet Jamie Carragher szerint.

Jamie Carraghert elkeseríti, amit a Liverpool produkál Fotó: Richard Sellers / PA Wire

A Liverpool támadógépezete döcög

– Szerintem bizonyos értelemben a Sunderland csalódott lesz az egy pont miatt – kezdte a Sky Sports szakértőjeként dolgozó klublegenda. – A Sunderland fantasztikus volt, de a Liverpool teljesítménye nagyon-nagyon aggasztó. Olyan, mintha visszalépett volna a csapat. Nem úgy néztek ki, mint akik gólt tudnának szerezni. Hiányzott belőlük a lendület, az energia, a tempó és az erő. Ez tényleg nagyon aggasztó.

Valóban aggasztó a Liverpool idénybeli produkciója, tizennégy forduló után éppen annyi győzelme van, mint veresége és döntetlenje együttvéve.

A védelmi megingásokat is elszörnyedve nézhetik a szurkolók, a rögzített szituációk levédekezése nagy gyengéje a bajnokcsapatnak, amely csak árnyéka önmagának. Tavaly ilyenkor 11 kapott gólnál járt, most 21-nél, a 29 lőtt helyett most csak 21-szer voltak eredményesek a Vörösök, így a 2024 decemberi +18-as gólkülönbség helyett most egy nagy kövér nullával szerénykednek.

Mert ahogy arra Carragher rávilágított, nemcsak a védekezéssel, a támadással is óriási gondok vannak. A nyári rekordigazolás, Alexander Isak az eddigiek alapján mellényúlás volt, és míg ő játszik, az idényt ígéretesen kezdő Hugo Ekitiké gyakran kiszorult a kezdőcsapatból. A Bayern Münchenhez igazolt Luis Díaz nagy űrt hagyott maga után, amelyet nem sikerült betölteni, és a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota helyett csereként beállva lendületet hozó csatárt sem találtak. És persze a tavalyi Mohamed Szalah is nagyon hiányzik a csapatból. Liverpool egyiptomi királya egy éve 13 gólnál és nyolc gólpassznál járt a Premier League-ben, az első tizennégy forduló alatt mindössze két olyan mérkőzés akadt, melyeken egyik mutatóját sem javította. Élete idényét futotta, minden sorozatot figyelembe véve meg sem állt 34 gólig és 23 gólpasszig.