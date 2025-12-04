Premier LeagueLiverpoolJamie CarragherSunderland

Tarthatatlan a helyzet Liverpoolban – Szalah még a télen eligazol?

Számítani lehetett arra, hogy a Liverpoolnak nem lesz könnyű mérkőzése szerda este a Sunderland ellen, és így is lett. Az újonc szerzett vezetést az Anfielden a Premier League 14. fordulójában, és bár a Vörösök egyenlítettek, végül az 1-1-es döntetlennek és az ezzel járó egy pontnak is örülniük kellett. Ezt a klublegenda, Jamie Carragher is így gondolja, aki nem látja a támadókedvet a csapatban. Az „igazi” Mohamed Szalah is hiányzik belőle, aki Jamie Redknapp szerint többet talán nem is tűnik fel a Liverpool mezében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 5:05
Mohamed Szalah góljai nagyon hiányoznak a Liverpoolnak Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Ahogy az gyakran megesik a Liverpool mérkőzésein, az esélytelenebbnek tartott csapat, ez esetben a Sunderland, szerzett vezetést szerda este az Anfielden. Szoboszlai Dominikéknek szaladniuk kellett az eredmény után, mint már megannyi alkalommal az idényben, és sikerült egyenlíteniük is. De majdnem vereség lett ennek a bajnokinak is a vége, a 94. percben a Sunderland kontrájánál a gólvonalról mentett Federico Chiesa. A Liverpool így megőrizte az 1-1-et, ám az egy ponton kívül sok mindennek nem örülhet Jamie Carragher szerint.

Jamie Carraghert elkeseríti, amit a Liverpool produkál
Jamie Carraghert elkeseríti, amit a Liverpool produkál Fotó: Richard Sellers / PA Wire

A Liverpool támadógépezete döcög

– Szerintem bizonyos értelemben a Sunderland csalódott lesz az egy pont miatt – kezdte a Sky Sports szakértőjeként dolgozó klublegenda. – A Sunderland fantasztikus volt, de a Liverpool teljesítménye nagyon-nagyon aggasztó. Olyan, mintha visszalépett volna a csapat. Nem úgy néztek ki, mint akik gólt tudnának szerezni. Hiányzott belőlük a lendület, az energia, a tempó és az erő. Ez tényleg nagyon aggasztó.

Valóban aggasztó a Liverpool idénybeli produkciója, tizennégy forduló után éppen annyi győzelme van, mint veresége és döntetlenje együttvéve. 

A védelmi megingásokat is elszörnyedve nézhetik a szurkolók, a rögzített szituációk levédekezése nagy gyengéje a bajnokcsapatnak, amely csak árnyéka önmagának. Tavaly ilyenkor 11 kapott gólnál járt, most 21-nél, a 29 lőtt helyett most csak 21-szer voltak eredményesek a Vörösök, így a 2024 decemberi +18-as gólkülönbség helyett most egy nagy kövér nullával szerénykednek.

Mert ahogy arra Carragher rávilágított, nemcsak a védekezéssel, a támadással is óriási gondok vannak. A nyári rekordigazolás, Alexander Isak az eddigiek alapján mellényúlás volt, és míg ő játszik, az idényt ígéretesen kezdő Hugo Ekitiké gyakran kiszorult a kezdőcsapatból. A Bayern Münchenhez igazolt Luis Díaz nagy űrt hagyott maga után, amelyet nem sikerült betölteni, és a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota helyett csereként beállva lendületet hozó csatárt sem találtak. És persze a tavalyi Mohamed Szalah is nagyon hiányzik a csapatból. Liverpool egyiptomi királya egy éve 13 gólnál és nyolc gólpassznál járt a Premier League-ben, az első tizennégy forduló alatt mindössze két olyan mérkőzés akadt, melyeken egyik mutatóját sem javította. Élete idényét futotta, minden sorozatot figyelembe véve meg sem állt 34 gólig és 23 gólpasszig.

Mi lesz Szalah sorsa?

Ehhez képest az ősszel mintha egy kevésbé tehetséges ikertestvére futott volna ki a pályára. Szalah négy gólt termelt, illetve két asszisztot osztott ki eddig az angol élvonalban, ziccerhelyzetben képes a lelátóra bombázni a labdát. Az aggasztó formája egészen ahhoz vezetett, hogy az előző, West Ham elleni mérkőzés egészét a kispadon töltötte, majd szerdán a Sunderland ellen újra csereként kezdett – korábban nem fordult vele elő a liverpooli karrierje során, hogy két egymás utáni meccsen nem volt a kezdőben, hacsak sérülés nem hátráltatta, ami az ő esetében szintén ritka esemény.

Tavasszal még nagy volt az öröm, amikor hosszú huzavona után sikerült megegyeznie a klubnak Szalahhal a szerződése meghosszabbításáról, és a 33 éves klasszis maradt a helyén, ahelyett, hogy valamelyik európai sztárcsapathoz igazolt volna, esetleg Szaúd-Arábiába, ahonnan csillagászati fizetéssel csábították. 

A jelenlegi helyzet viszont tarthatatlan a Liverpool egykori futballistája, Jamie Redknapp szerint, aki szerint a válás lehet az egyetlen kiút, úgy látja, a klubot 2017 óta erősítő Szalah nem tölti ki a 2027-ig szóló szerződését.

Bármilyen jó is volt Szalah, egyszer minden véget ér. Úgy tűnik, hogy valaminek történnie kell. Semmi esély nincs arra, hogy Mo Szalah beérje azzal, hogy mellékszereplő legyen. Akár januárban, akár nyáron, én csak ezt látom lehetséges végkimenetelként. Ha egyszer megtörik a bizalom – főleg egy olyan játékosnál, mint Mo, akinek szüksége van az önbizalomra és az edző szeretetére –, úgy érzem, hogy az a szakításhoz fog vezetni 

– fogalmazott a korábbi középpályás.

Hamarosan megtudjuk, bejön-e Redknapp jóslata, az viszont biztos, hogy Szalah már december közepén elhagyja Liverpoolt, igaz, nem véglegesen, az egyiptomi válogatottal az Afrika-kupán vesz részt.

Premier League, 14. forduló

kedd:

  • Newcastle United–Tottenham Hotspur 2-2 (0-0)
  • Bournemouth–Everton 0-1 (0-0)
  • Fulham–Manchester City 4-5 (1-3)

szerda:

  • Arsenal–Brentford 2-0 (1-0)
  • Burnley–Crystal Palace 0-1 (0-1)
  • Brighton–Aston Villa 3-4 (2-2)
  • Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest 0-1 (0-0)
  • Leeds United–Chelsea 3-1 (2-0)
  • Liverpool–Sunderland 1-1 (0-0)

csütörtök:

  • Manchester United–West Ham United 21.00

