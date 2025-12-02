Slot kijelentése Szoboszlairól nem teheti boldoggá Szalahot, aki decemberben távozik

Vasárnap a Liverpool végre lezárta a rossz sorozatát a Premier League-ben, és 2-0-s győzelmet aratott a West Ham United otthonában. Arne Slot legfontosabb változtatása az volt erre a meccsre, hogy az addig érinthetetlen Mohamed Szalah a kispadra került, és be sem állt onnan. Az egyiptomi sztár helyén Szoboszlai Dominik játszott a jobb szélen, a tízes poszton pedig a sérülésből felépült Florian Wirtz kapott lehetőséget, és bejött a váltás.

Szoboszlai és Szalah szembekerülnek egymással? Slot a magyart favorizálhatja az egyiptomi posztján (Fotó: PETER POWELL / AFP)

A németet választották meg a meccs emberének, de Szoboszlai is remek teljesítményt nyújtott, többet védekezett, mint Szalah szokott, és ez nagyban hozzájárult a védelem stabilizálásához. Ezt emelte ki Arne Slot is a szerdai, Sunderland elleni hazai bajnoki meccs előtt.

Arne Slot: Szoboszlai rengeteget segített a védekezésben

A Liverpool holland edzője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Szoboszlai Dominik mennyire fontos játékosa a csapatnak, és ez legutóbb a West Ham ellen is látszott. A magyar játékos ugyanis Slot szerint rengeteget visszasegített védekezésben a jobbhátvéd Joe Gomeznek, ami nagyon sokat jelentett.

Ez némileg burkolt kritika is lehet Mohamed Szalah felé, aki korábban alig segített vissza a védekezésben ugyanezen a poszton. Az egyiptomi sztár a West Ham ellen a kispadról nézhette végig Szoboszlai és Wirtz tündöklését, és most igazán nehéz helyzetbe kerülhet Liverpoolban.

Arne Slot ugyanis bejelentette, hogy Szalah legkésőbb december 15-én távozik a csapattól, és csatlakozik az Afrika-kupára készülő egyiptomi válogatotthoz. A pontos dátum eddig nem volt ismert, de ezzel világossá vált, hogy Szalah addig a holnapival együtt már csak négy meccsen játszhat, aztán hosszú hetekre eltűnik. Elképzelhető, hogy Slot már addig sem fogja sokat használni, hogy felkészüljön az elkövetkezendő időszakra.

Mohamed Szalah nem boldog a Liverpool kispadján

Az újságírók arról kérdezték Slotot, hogy Szalah mennyire boldogtalan azért, hogy legutóbb a kispadra került.

– Jogos feltételezés, hogy nem örült a kihagyásának – reagált Slot. – És ez egy normális reakció egy olyan játékostól, aki a sztárunk volt. Oly sok éven át volt kiemelkedő a klubnál, és a jövőben is az lesz. Szóval igen, természetesen nem örül annak, ha nem játszik. De nem ő az egyetlen, aki nem örült annak, hogy nem kezdőként lépett pályára, ezt elmondhatom. És ez normális. A viselkedése ugyanakkor profi volt.