Váratlanul belerúgott Szoboszlaiba a Bayern München mindenhatója Wirtz miatt

Amikor a Liverpool bejelentette a nyáron Florian Wirtz érkezését 125 millió euróért a Bayer Leverkusentől, az nagyon fájt a Bayern München vezetőinek, mivel ők is szerettek volna lecsapni a Bundesliga legnagyobb német sztárjára. Azóta már többször megnyilvánultak a bajor sztárcsapat vezetői a Liverpool színeiben gyengén kezdő Wirtz helyzetéről, de olyan még nem volt, hogy Szoboszlai Dominiket okolják a német középpályás helyzete miatt. Most Uli Hoeness ezt is megtette.

A Bayern München tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness kelti a feszültséget Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz között (Fotó: DPA/Arne Dedert)

Pedig a nyáron még sokan úgy gondolták, hogy Szoboszlai a kispadra szorulhat Wirtz érkezése miatt, aki a tízes posztra jött, amelyen az előző idényben többnyire a magyar középpályás szerepelt. Csakhogy míg Szoboszlai ebben az idényben egyértelműen a Liverpool legjobbja, addig Wirtz még mindig keresi a helyét, bár vasárnap, a West Ham United ellen 2-0-ra megnyert bajnokin először választották meg a meccs emberének, tehát jó úton halad.

Miért gyenge Wirtz? Uli Hoeness Szoboszlai Dominiket vádolja

Egy-két hónapja még rosszabbul festett Wirtz liverpooli helyzete, akkor a Bayern München korábbi legendás játékosa és vezetője, Karl-Heinz Rummenigge kerek perec kijelentette, hogy nagy bakot lőtt a német válogatott sztárja azzal, hogy a bajorok helyett a Liverpoolt választotta.

Erre a vonatra szállt most fel Uli Hoeness is, de ő a szókimondó stílusát újfent megcsillogtatva, nagyokat is mondott mellé. A Bayern München tiszteletbeli elnöke mind a mai napig nagy hatással van a klub működésére, így a szavainak komoly súlyuk van.

Hoeness egy müncheni rendezvényen kapott kérdést a Liverpool és Wirtz idénybeli gyengélkedéséről, amiről német források szerint a következőt mondta:

– Elköltöttek ötszázmillió eurót és katasztrofális szezont futnak. Szerintem ez azért történik, mert csak szupersztárjaik vannak. Ott csak főnökök futballoznak, melósok nincsenek. Lassan öt labdával kell játszaniuk, mert a sztárok nem adják oda a másiknak. Szegény Florian, hozzá oda sem kerül a labda, mert Szalah, Szoboszlai és a többiek maguknál akarják tartani.