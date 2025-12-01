Szoboszlai Dominikflorian wirtzFC Bayern MünchenUli HoenessLiverpool FC

Váratlanul belerúgott Szoboszlaiba a Bayern München mindenhatója Wirtz miatt

Ezt nem láttuk jönni: Uli Hoeness érthetetlen kritikát fogalmazott meg Szoboszlai Dominiket és Mohamed Szalahot kiemelve negatív példaként. A Bayern München tiszteletbeli elnöke azt fejtegette, hogy Florian Wirtz miért kezdte gyengén az idényt a Liverpool színeiben, és ki is hirdette a bűnösöket. Hoeness szerinte Szoboszlai és Szalah miatt szenved a német futball csillaga.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 9:30
Szoboszlai a bűnös Wirtz liverpooli gyengélkedése miatt? Uli Hoeness, a Bayern München mindenhatója szerint igen (Fotó: DPA/Arne Dedert)
Amikor a Liverpool bejelentette a nyáron Florian Wirtz érkezését 125 millió euróért a Bayer Leverkusentől, az nagyon fájt a Bayern München vezetőinek, mivel ők is szerettek volna lecsapni a Bundesliga legnagyobb német sztárjára. Azóta már többször megnyilvánultak a bajor sztárcsapat vezetői a Liverpool színeiben gyengén kezdő Wirtz helyzetéről, de olyan még nem volt, hogy Szoboszlai Dominiket okolják a német középpályás helyzete miatt. Most Uli Hoeness ezt is megtette.

A Bayern München tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness kelti a feszültséget Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz között
A Bayern München tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness kelti a feszültséget Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz között (Fotó: DPA/Arne Dedert)

Pedig a nyáron még sokan úgy gondolták, hogy Szoboszlai a kispadra szorulhat Wirtz érkezése miatt, aki a tízes posztra jött, amelyen az előző idényben többnyire a magyar középpályás szerepelt. Csakhogy míg Szoboszlai ebben az idényben egyértelműen a Liverpool legjobbja, addig Wirtz még mindig keresi a helyét, bár vasárnap, a West Ham United ellen 2-0-ra megnyert bajnokin először választották meg a meccs emberének, tehát jó úton halad.

Miért gyenge Wirtz? Uli Hoeness Szoboszlai Dominiket vádolja

Egy-két hónapja még rosszabbul festett Wirtz liverpooli helyzete, akkor a Bayern München korábbi legendás játékosa és vezetője, Karl-Heinz Rummenigge kerek perec kijelentette, hogy nagy bakot lőtt a német válogatott sztárja azzal, hogy a bajorok helyett a Liverpoolt választotta.

Erre a vonatra szállt most fel Uli Hoeness is, de ő a szókimondó stílusát újfent megcsillogtatva, nagyokat is mondott mellé. A Bayern München tiszteletbeli elnöke mind a mai napig nagy hatással van a klub működésére, így a szavainak komoly súlyuk van.

Hoeness egy müncheni rendezvényen kapott kérdést a Liverpool és Wirtz idénybeli gyengélkedéséről, amiről német források szerint a következőt mondta:

– Elköltöttek ötszázmillió eurót és katasztrofális szezont futnak. Szerintem ez azért történik, mert csak szupersztárjaik vannak. Ott csak főnökök futballoznak, melósok nincsenek. Lassan öt labdával kell játszaniuk, mert a sztárok nem adják oda a másiknak. Szegény Florian, hozzá oda sem kerül a labda, mert Szalah, Szoboszlai és a többiek maguknál akarják tartani.

A Bayern München vezére érthetetlen kritikát fogalmazott meg

Hoeness kritikája teljes mértékben váratlan és érthetetlen Szoboszlaival kapcsolatban, aki a leírtak szöges ellentétét testesíti meg a Liverpoolban. Ő az, aki ha kell, két ember helyett is dolgozik a pályán, ha kell, jobb hátvéd, ha kell, védekező középpályás, ha kell, tízes, ha kell, szélső.

S ha már a passzok Hoeness által emlegetett hiányánál tartunk. Ebben az idényben a Premier League hivatalos statisztikái szerint:

  • Szoboszlai 653 sikeres rövid passzt adott, aminél a Liverpoolban csak két a középhátvéd, Virgil van Dijk (867) és Ibrahima Konaté (692) osztott ki többet, ami természetes, hiszen hátulról épül a játék.
  • Szoboszlai 47 sikeres hosszú átadást hajtott végre, aminél Liverpoolban csak Van Dijknak van több (49).
  • Szoboszlainak 9 sikeres beadása volt, ami a Liverpool csapatában a legtöbb.
  • Szoboszlainak 5 gólpassza van az idény tétmeccsein, ami a Liverpool játékosai között a legtöbb.

Nehéz a magyar középpályást azzal vádolni, hogy nem passzol a társainak (beleértve Wirtzet is), Uli Hoeness valahogy mégis erre a következtetésre jutott.

