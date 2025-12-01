„Nevetséges" – kifakadt a Szoboszlai párharca után kiállított futballista

Három súlyos vereség után a West Ham United otthonában tudott újra győzni tudott a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool. A Premier League címvédője a második félidő első negyedórájának végén Alexander Isak góljával szerzett vezetést, majd a hosszabbításban Cody Gakpo állította be a végeredményt. A londoni együttes Lucas Paquetá kiállítása után a 85. perctől emberhátrányban játszott: Niclas Füllkrug és Szoboszlai Dominik párharca után Darren England játékvezető a hazaiak játékosa ellen fújt, majd Paquetá annyira felidegesítette magát, hogy másodperceken belül két sárga lapot is kapott reklamálásért.

Lucas Paquetá piros lapja megpecsételte a West Ham sorsát a Liverpool ellen (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Lucas Paquetá a mérkőzés után is kifakadt

A piros lapja után a brazil válogatott futballista tettét Anglia-szerte többen is nevetségesnek tartották, a televíziós közvetítésben is elhangzott ez a jelző. Vasárnap este erre reagált az eltiltásából éppen visszatérő Paquetá a közösségi oldalán.

– Az a nevetséges, hogy az életed és a karriered két éven át sérül, bármilyen pszichológiai támogatás nélkül. Talán ez a »nevetséges viselkedés« csak tükrözi mindazt, amit el kellett viselnem, és úgy tűnik, hogy továbbra is el kell tűrnöm! Sajnálom, ha nem vagyok tökéletes – idézte az Origo a 28 éves támadó középpályás kifakadását, amelyet egy portugál nyelvű bejegyzés is követett. – Értem ám, hogy most nekem kell a gonosztevőnek lennem, de nehéz együtt élni mindazzal, amit az életemben és a mentális egészségemben okoztak!

Továbbra is igyekszem megakadályozni, hogy még jobban tönkretegyenek.

Mindez persze nem indokolja a kiállításomat, ezért elnézést kérek a szurkolóktól és a csapattársaimtól!

A West Ham edzője a Liverpool ellen történteket átbeszélné

Lucas Paquetá ezzel részben az angol szövetségnek (FA) is üzent, ugyanis a szervezet tavalyelőtt fogadási csalás miatt vizsgálatot indított ellene, és a bő két évig tartó eljárás végén figyelmeztetéssel, azaz pénzbüntetés és eltiltás nélkül megúszta az esetet. A brazil futballista azonban vasárnap ismét úgy nyilatkozott róla, hogy a történtek negatívan hatottak a pályafutására és a mentális egészségére is.