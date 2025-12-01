Liverpool FCLucas PaquetáWest Hampiros lapPremier League

„Nevetséges" – kifakadt a Szoboszlai párharca után kiállított futballista

Az angol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában a Liverpool Londonban 2-0-ra győzte le a West Ham Unitedet. A mérkőzés hajrájában a hazaiak játékosa, Lucas Paquetá néhány másodpercen belül két sárga lapot kapott reklamálásért. A brazil futballista a találkozót követően elnézést kért, de egyben odaszúrt az angol szövetségnek is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 5:58
Lucas Paquetá a Liverpool ellen tért vissza az eltiltásából, de a Manchester United ellen ismét nem játszhat (Fotó: AFP/Ben Stansall)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Három súlyos vereség után a West Ham United otthonában tudott újra győzni tudott a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool. A Premier League címvédője a második félidő első negyedórájának végén Alexander Isak góljával szerzett vezetést, majd a hosszabbításban Cody Gakpo állította be a végeredményt. A londoni együttes Lucas Paquetá kiállítása után a 85. perctől emberhátrányban játszott: Niclas Füllkrug és Szoboszlai Dominik párharca után Darren England játékvezető a hazaiak játékosa ellen fújt, majd Paquetá annyira felidegesítette magát, hogy másodperceken belül két sárga lapot is kapott reklamálásért. 

Lucas Paquetá piros lapja megpecsételte a West Ham sorsát a Liverpool ellen
Lucas Paquetá piros lapja megpecsételte a West Ham sorsát a Liverpool ellen (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Lucas Paquetá a mérkőzés után is kifakadt

A piros lapja után a brazil válogatott futballista tettét Anglia-szerte többen is nevetségesnek tartották, a televíziós közvetítésben is elhangzott ez a jelző. Vasárnap este erre reagált az eltiltásából éppen visszatérő Paquetá a közösségi oldalán.

– Az a nevetséges, hogy az életed és a karriered két éven át sérül, bármilyen pszichológiai támogatás nélkül. Talán ez a »nevetséges viselkedés« csak tükrözi mindazt, amit el kellett viselnem, és úgy tűnik, hogy továbbra is el kell tűrnöm! Sajnálom, ha nem vagyok tökéletes – idézte az Origo a 28 éves támadó középpályás kifakadását, amelyet egy portugál nyelvű bejegyzés is követett. – Értem ám, hogy most nekem kell a gonosztevőnek lennem, de nehéz együtt élni mindazzal, amit az életemben és a mentális egészségemben okoztak!

Továbbra is igyekszem megakadályozni, hogy még jobban tönkretegyenek.

Mindez persze nem indokolja a kiállításomat, ezért elnézést kérek a szurkolóktól és a csapattársaimtól!

A West Ham edzője a Liverpool ellen történteket átbeszélné

Lucas Paquetá ezzel részben az angol szövetségnek (FA) is üzent, ugyanis a szervezet tavalyelőtt fogadási csalás miatt vizsgálatot indított ellene, és a bő két évig tartó eljárás végén figyelmeztetéssel, azaz pénzbüntetés és eltiltás nélkül megúszta az esetet. A brazil futballista azonban vasárnap ismét úgy nyilatkozott róla, hogy a történtek negatívan hatottak a pályafutására és a mentális egészségére is.

A londoniak vezetőedzője, Nuno Espírito Santo nem szerette volna kommentálni játékosa reklamálásért kapott piros lapját, azt azonban elárulta, hogy mindenképpen beszélni fog Paquetával, hogy megértse a hajrábeli kifakadásának okát.

A tabellán 17. West Ham legközelebb csütörtökön a Manchester United otthonában lép pályára, míg a 8. helyen álló Liverpool a hétközi fordulóban szerdán a Sunderlandet fogadja az Anfielden.

Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojeleknyugat

A kőbaltás ember

Bogár László avatarja

Az elmúlt nyolcvan év viszonylagos békéjét technoevolúciós értelemben az atomfegyverek megjelenése adta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu