Arne Slot állása a tét? Íme, a Liverpool kezdőcsapata a kulcsfontosságú meccsre

Mély gödörben van az angol bajnokcsapat. A Liverpool a 2025/2026-os szezon első öt bajnokiját címvédőhöz méltó módon megnyerte, azt követően azonban teljes összeomlás következett: szeptember 27. óta a bajnokságban csupán egyszer, az Aston Villa ellen tudott győzni Arne Slot együttese, amely emellett hat vereséget szenvedett el. Anglián kívül sem megy a Liverpoolnak, amely szerdán a Bajnokok Ligájában kapott ki 4-1-re a PSV Eindhoventől.

Mohamed Szalah és a Liverpool a BL-ben és a bajnokságban sem brillírozik az utóbbi hetekben (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Két magyar válogatott a Liverpool kezdőjében

Ilyen előzmények után hatalmas nyomás nehezedik a Liverpoolra, sajtóhírek szerint a holland menedzser, a gárdát az előző kiírásban bajnoki címre vezető Slot kétmeccses ultimátumot kapott: vagy hat pontot szerez csapatával, vagy mehet. A bukdácsoló bajnokcsapat a liga 13. fordulójában vasárnap, 15.05-ös kezdettel lép pályára a West Ham vendégeként. A londoni csapat a 17., a Liverpool a 12. helyről várta a fordulót.

Slot kezdőcsapatában mindkét magyar válogatott játékos, így Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is helyet kapott.

