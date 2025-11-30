Arne Slot állása a tét? Íme, a Liverpool kezdőcsapata a kulcsfontosságú meccsre

Mély gödörben van az angol bajnokcsapat. A Liverpool a 2025/2026-os szezon első öt bajnokiját címvédőhöz méltó módon megnyerte, azt követően azonban teljes összeomlás következett: szeptember 27. óta a bajnokságban csupán egyszer, az Aston Villa ellen tudott győzni Arne Slot együttese, amely emellett hat vereséget szenvedett el. Anglián kívül sem megy a Liverpoolnak, amely szerdán a Bajnokok Ligájában kapott ki 4-1-re a PSV Eindhoventől.
Két magyar válogatott a Liverpool kezdőjében
Ilyen előzmények után hatalmas nyomás nehezedik a Liverpoolra, sajtóhírek szerint a holland menedzser, a gárdát az előző kiírásban bajnoki címre vezető Slot kétmeccses ultimátumot kapott: vagy hat pontot szerez csapatával, vagy mehet. A bukdácsoló bajnokcsapat a liga 13. fordulójában vasárnap, 15.05-ös kezdettel lép pályára a West Ham vendégeként. A londoni csapat a 17., a Liverpool a 12. helyről várta a fordulót.
Slot kezdőcsapatában mindkét magyar válogatott játékos, így Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is helyet kapott.
Íme, a helyszín:
|Premier League – nagyon messze a címvédés!
