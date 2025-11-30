LiverpoolKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Arne Slot állása a tét? Íme, a Liverpool kezdőcsapata a kulcsfontosságú meccsre

Vasárnap délután lép pályára a címvédő az angol labdarúgó-bajnokságban. Az előző hét bajnokijából hatot elvesztő Liverpool a West Ham vendégeként szerepel 15.05-től. A bajnokcsapat kezdőtizenegyében ott van a klub két magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 14:04
A menedzser, Arne Slot nincs könnyű helyzetben a Liverpool hétvégi bajnoki mérkőzése előtt. Fotó: AFP/Paul Ellis
Mély gödörben van az angol bajnokcsapat. A Liverpool a 2025/2026-os szezon első öt bajnokiját címvédőhöz méltó módon megnyerte, azt követően azonban teljes összeomlás következett: szeptember 27. óta a bajnokságban csupán egyszer, az Aston Villa ellen tudott győzni Arne Slot együttese, amely emellett hat vereséget szenvedett el. Anglián kívül sem megy a Liverpoolnak, amely szerdán a Bajnokok Ligájában kapott ki 4-1-re a PSV Eindhoventől.

Mohamed Szalah és a Liverpool a BL-ben és a bajnokságban sem brillírozik az utóbbi hetekben
Mohamed Szalah és a Liverpool a BL-ben és a bajnokságban sem brillírozik az utóbbi hetekben (Fotó: AFP/Paul Ellis)

 

Két magyar válogatott a Liverpool kezdőjében

Ilyen előzmények után hatalmas nyomás nehezedik a Liverpoolra, sajtóhírek szerint a holland menedzser, a gárdát az előző kiírásban bajnoki címre vezető Slot kétmeccses ultimátumot kapott: vagy hat pontot szerez csapatával, vagy mehet. A bukdácsoló bajnokcsapat a liga 13. fordulójában vasárnap, 15.05-ös kezdettel lép pályára a West Ham vendégeként. A londoni csapat a 17., a Liverpool a 12. helyről várta a fordulót.

Slot kezdőcsapatában mindkét magyar válogatott játékos, így Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is helyet kapott.

A West Ham és a Liverpool összecsapását Magyarországon a Match4 élőben közvetíti!

Íme, a helyszín:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

