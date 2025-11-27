Betelt a pohár: Slot ultimátumot kapott a Liverpool következő két meccsére

A PSV elleni súlyos, hazai 1-4-et követően minden eddiginél nagyobb a nyomás Arne Sloton. Miként a Bors kiszúrta a The Touchline nevű oldal bejegyzését: a Liverpool tulajdonosai a következő két mérkőzésre – vasárnap a West Ham elleni idegenbeli, majd jövő héten a Sunderland elleni hazai bajnoki – ultimátumot adtak Slotnak. Eszerint a Liverpoolnak mindkét találkozót meg kell nyernie, különben távozik a holland edző.

Immár Arne Slot is sötéten látja a Liverpool helyzetét. A holland edző ultimátumot kapott Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Ultimátum és rendhagyó sajtótájékoztató

A hírt más források még nem erősítették meg, de a helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy a Liverpool csütörtök délutánra szokatlan időpontban, 16 órára hirdetett meg sajtótájékoztatót. Az időzítés rendhagyó, hiszen amennyiben a csapatnak vasárnap van mérkőzése, Arne Slot általában pénteken áll a média rendelkezésére.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Liverpool’s emergency meeting has ended. Arne Slot has received his FINAL warning!



He needs to get 6 points out of the next 2 Premier League games.



— @indykaila pic.twitter.com/oRK61lw9Dv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 27, 2025

Arne Slot önkritikus, de már eredmények kellenek

A PSV elleni vereség után Slot elismerte, hogy sötét a hangulat, és a csapat messze saját szintje alatt teljesít. A védekezés széteséséről, a gólhelyzetek hiányáról és a koncentráció romlásáról beszélt. Emeljük ki, egyedül Szoboszlai Dominik teljesített a várt színvonalon. S bár Slot újra vállalta a felelősséget, jelezte: érzi a klubvezetés támogatását. Ugyanakkor a jelenlegi ultimátum tükrében ez a bizalom egyértelműen megrendült.

– Igen, egyeztetek a klubvezetőkkel , de ezek a beszélgetések nem arról szólnak, hogy folyamatosan a támogatásukról biztosítanak, hanem szimplán sokat beszélgetünk, ha nyerünk, mint tavaly, és akkor is, ha veszítünk. Ez segítség nekem és a csapatnak, szóval igen, beszélgetünk, de nem hívnak fel minden egyes percben, hogy elmondják, még mindig bíznak bennem. A mindennapi beszélgetések során érzem a bizalmat, de a meccs után még nem beszéltem velük, szóval majd meglátjuk – mondta Slot.

Curtis Jones kereste a szavakat

A játékosok közül a legőszintébben Curtis Jones szólalt meg, aki arról beszélt, hogy ilyen mély gödörben még soha nem volt a Liverpool, ugyanakkor a csapat ígéri, hogy mindent megtesz a fordulatért.

– Ez azzal kezdődik, hogy férfiként lépsz pályára, és úgy szerelsz, hogy legyalulod az ellenfeledet pályáról. Most sz…rban vagyunk, és ebből ki kell másznunk – szögezte le Jones.