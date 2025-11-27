LiverpoolultimátumArne Slot

Betelt a pohár: Slot ultimátumot kapott a Liverpool következő két meccsére

A PSV elleni 4-1-es hazai vereséggel újabb fordulóponthoz ért a válság a Liverpool FC-nél. Brit sajtóhírek szerint az edző, Arne Slot most hatpontos ultimátumot kapott: a csapatnak a következő két mérkőzését (egyaránt Premier League-meccs vasárnap a West Ham United vendégeként, majd jövő szerdán odahaza a Sunderland ellen) mindenképp meg kell nyernie, különben menesztik a holland edzőt. A klub ráadásul szokatlan időpontban, már ma, csütörtök 16.00-kor sajtótájékoztatót tart, amelyen Slor akár részletekkel is szolgálhat az ultimátumról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 15:36
Arne Slot ennél is jobban meglepődhet Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A PSV elleni súlyos, hazai 1-4-et követően minden eddiginél nagyobb a nyomás Arne Sloton. Miként a Bors kiszúrta a The Touchline nevű oldal bejegyzését: a Liverpool tulajdonosai a következő két mérkőzésre – vasárnap a West Ham elleni idegenbeli, majd jövő héten a Sunderland elleni hazai bajnoki – ultimátumot adtak Slotnak. Eszerint a Liverpoolnak mindkét találkozót meg kell nyernie, különben távozik a holland edző.

Immár Arne Slot is sötéten látja a Liverpool helyzetét. A holland edző ultimátumot kapott
Immár Arne Slot is sötéten látja a Liverpool helyzetét. A holland edző ultimátumot kapott Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Ultimátum és rendhagyó sajtótájékoztató

A hírt más források még nem erősítették meg, de a helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy a Liverpool csütörtök délutánra szokatlan időpontban, 16 órára hirdetett meg sajtótájékoztatót. Az időzítés rendhagyó, hiszen amennyiben a csapatnak vasárnap van mérkőzése, Arne Slot általában pénteken áll a média rendelkezésére.

Arne Slot önkritikus, de már eredmények kellenek

A PSV elleni vereség után Slot elismerte, hogy sötét a hangulat, és a csapat messze saját szintje alatt teljesít. A védekezés széteséséről, a gólhelyzetek hiányáról és a koncentráció romlásáról beszélt. Emeljük ki, egyedül Szoboszlai Dominik teljesített a várt színvonalon. S bár Slot újra vállalta a felelősséget, jelezte: érzi a klubvezetés támogatását. Ugyanakkor a jelenlegi ultimátum tükrében ez a bizalom egyértelműen megrendült.

– Igen, egyeztetek a klubvezetőkkel , de ezek a beszélgetések nem arról szólnak, hogy folyamatosan a támogatásukról biztosítanak, hanem szimplán sokat beszélgetünk, ha nyerünk, mint tavaly, és akkor is, ha veszítünk. Ez segítség nekem és a csapatnak, szóval igen, beszélgetünk, de nem hívnak fel minden egyes percben, hogy elmondják, még mindig bíznak bennem. A mindennapi beszélgetések során érzem a bizalmat, de a meccs után még nem beszéltem velük, szóval majd meglátjuk – mondta Slot.

Curtis Jones kereste a szavakat

A játékosok közül a legőszintébben Curtis Jones szólalt meg, aki arról beszélt, hogy ilyen mély gödörben még soha nem volt a Liverpool, ugyanakkor a csapat ígéri, hogy mindent megtesz a fordulatért. 

– Ez azzal kezdődik, hogy férfiként lépsz pályára, és úgy szerelsz, hogy legyalulod az ellenfeledet pályáról. Most sz…rban vagyunk, és ebből ki kell másznunk – szögezte le Jones.

Lesújtó az angol sajtó ítélete a Liverpoolról

Az angol sajtó nem fukarkodott a jelzőkkel a PSV elleni kisiklás után.

  • A Sky Sports a katasztrofális jelzőt használta, hozzátéve, „a Vörösök összeomlottak”
  • A Guardian úgy fogalmazott: a Liverpool szabadesésben van, a csapat játéka céltalan, egyre inkább emlékeztet egyhengeres roncsra, mint bajnokcsapatra.
  • A szurkolók türelme is elfogyott, immár Slot nevéből űznek tréfát, mint aki elveszett („lost”).

A PSV elleni vereség nem csupán egy meccs, hanem a szezon egészének kritikája is volt: minden eddiginél világosabb, hogy valami alapvetően hibádzik a rendszerben, a morálban és a struktúrában, vonja le a következtetést a Reuters.

Steven Gerrard is kiakadt

A klublegenda, Steven Gerrard sem fogta vissza magát, amikor a csapatot értékelte.

– Ez elfogadhatatlan, túl sok gólt kapnak, teljesen kinyílnak, sebezhetők, ingatagok. Az Anfield árulkodó: üresek a székek – fogalmazott Gerrard, akit mind többen emlegetnek úgy, mint akinek át kellene venni a csapatot Arne Slottól.

Mi a tét valójában?

A következő két meccs nem csupán a szezon, hanem Arne Slot liverpooli jövője szempontjából is döntő jelentőségű. Ha a West Ham vagy a Sunderland ellen újabb botlások következnek, a klubvezetés lépni fog – az ultimátum pedig a korábbinál is egyértelműbb: győzni vagy menni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.