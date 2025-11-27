Arne Slot nevéből is gúnyt űznek, össztűz zúdul a Liverpool vezetőedzőjére

Bár a Liverpool a Premier League-ben címvédőként pocsékul szerepel, a jó kezdés után csak a 12. helyen áll a tabellán – a hat győzelme mellett hat veresége van – a BL-ben eddig nem lehetett panasz Arne Slot alakulatának a teljesítményére. Igaz, a Galatasaray otthonában 1-0-ra kikapott, de három meccset nyert, az Anfielden a Real Madridot is legyűrte 1-0-ra. Szerdán azonban ezen a fronton is beütött a mennykő, hazai pályán a PSV elleni 4-1-es vereség sokkoló a Pool szurkolóinak. Főleg azután, hogy Szoboszlai Dominikék a hét végén a PL-ben a Nottingham Foresttől is kikaptak otthon 3-0-ra. Azt megelőzően a Manchester City otthonában buktak el 3-0-ra. A csapat a legutóbbi tizenkét meccséből kilencet elveszített!

Arne Slot és a Liverpool is nagyon nehéz helyzetben van (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Az X-en 4,8 millió követővel rendelkező Troll Football fiók Slot nevével poénkodik: csak fel kell cserélni a betűket, és a LOST szó kiadja, hogy veszített – a holland tréner örök vesztesnek tekinthető…

The difference between SLOT and LOST is just the arrangement of letters pic.twitter.com/dIqimYmMZU — Troll Football (@TrollFootball) November 26, 2025

Nem csoda, hogy ilyen vesszőfutás után össztűz zúdul a vezetőedzőre. Az X-en egymillió követővel rendelkező This Is Anfield összeállítást közölt a szurkolók közösségi médiáéban közzétett hozzászólásaiból.

A Liverpool alapvető problémája Arne Slot?

„Slot lényegében ugyanazt a csapatot játszatta, és más eredményre számított? Nincs harc, nincs identitás, nincs terv. Szörnyű.”

„Hodgson és Brendan Rodgers volt az a két menedzser, akiket annak idején én hamarabb kirúgtam volna, mindenki más mellett kitartottam 2004 óta, amióta Liverpool-szurkoló vagyon. De nem tudom, hogy most Slotnak még továbbra is bizalmat kellene-e adom, olyan szörnyű helyzetben vagyunk. Ez a szezon egy rémálom!”

„Slot teljesen tanácstalan, nem tudja, mit csinál, elvesztette a kontrollt a csapat fölött. Nem látszik semmilyen taktika vagy elképzelés. Miért nem játszatja Gomezt és Robertsont, miért játszatja továbbra is Konatét és Kerkezt?

„A szomorú az, hogy Slot az ismételgeti, hogy nincs sok baj a csapattal. De mi a fenét csinál az edzésen, ha a védekezésben minden meccsen ugyanazok a hibák jönnek elő?”

„Ennek a csapatnak az alapvető problémája Slot, ő egyértelmű üzenetet küldött a játékosoknak: a teljesítmény semmit sem számít, ha kedvellek, akkor beteszlek a csapatba…”