Rendkívüli

Gulyás Gergely: Jövőre 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak – kövesse nálunk élőben! + videó

LiverpoolBajnokok LigájaArne SlotPSV EindhovenBL

Arne Slot nevéből is gúnyt űznek, össztűz zúdul a Liverpool vezetőedzőjére

Nem megy a Liverpool csapatának, és úgy tűnik, most már elfogyott a szurkolók türelme. A Bajnokok Ligája ötödik fordulójában a PSV elleni hazai 4-1-es vereség után össztűz zúdul Arne Slot vezetőedzőre. A Liverpool trénerének meg vannak számlálva a napjai?

2025. 11. 27. 10:25
Arne Slot vajon meddig lesz a Liverpool vezetőedzője? Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a Liverpool a Premier League-ben címvédőként pocsékul szerepel, a jó kezdés után csak a 12. helyen áll a tabellán – a hat győzelme mellett hat veresége van – a BL-ben eddig nem lehetett panasz Arne Slot alakulatának a teljesítményére. Igaz, a Galatasaray otthonában 1-0-ra kikapott, de három meccset nyert, az Anfielden a Real Madridot is legyűrte 1-0-ra. Szerdán azonban ezen a fronton is beütött a mennykő, hazai pályán a PSV elleni 4-1-es vereség sokkoló a Pool szurkolóinak. Főleg azután, hogy Szoboszlai Dominikék a hét végén a PL-ben a Nottingham Foresttől is kikaptak otthon 3-0-ra. Azt megelőzően a Manchester City otthonában buktak el 3-0-ra. A csapat a legutóbbi tizenkét meccséből kilencet elveszített!

Arne Slot és a Liverpool is nagyon nehéz helyzetben van
Arne Slot és a Liverpool is nagyon nehéz helyzetben van (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Az X-en 4,8 millió követővel rendelkező Troll Football fiók Slot nevével poénkodik: csak fel kell cserélni a betűket, és a LOST szó kiadja, hogy veszített – a holland tréner örök vesztesnek tekinthető…

Nem csoda, hogy ilyen vesszőfutás után össztűz zúdul a vezetőedzőre. Az X-en egymillió követővel rendelkező This Is Anfield összeállítást közölt a szurkolók közösségi médiáéban közzétett hozzászólásaiból.

A Liverpool alapvető problémája Arne Slot?

„Slot lényegében ugyanazt a csapatot játszatta, és más eredményre számított? Nincs harc, nincs identitás, nincs terv. Szörnyű.”

„Hodgson és Brendan Rodgers volt az a két menedzser, akiket annak idején én hamarabb kirúgtam volna, mindenki más mellett kitartottam 2004 óta, amióta Liverpool-szurkoló vagyon. De nem tudom, hogy most Slotnak még továbbra is bizalmat kellene-e adom, olyan szörnyű helyzetben vagyunk. Ez a szezon egy rémálom!”

„Slot teljesen tanácstalan, nem tudja, mit csinál, elvesztette a kontrollt a csapat fölött. Nem látszik semmilyen taktika vagy elképzelés. Miért nem játszatja Gomezt és Robertsont, miért játszatja továbbra is Konatét és Kerkezt?

„A szomorú az, hogy Slot az ismételgeti, hogy nincs sok baj a csapattal. De mi a fenét csinál az edzésen, ha a védekezésben minden meccsen ugyanazok a hibák jönnek elő?”

„Ennek a csapatnak az alapvető problémája Slot, ő egyértelmű üzenetet küldött a játékosoknak: a teljesítmény semmit sem számít, ha kedvellek, akkor beteszlek a csapatba…”

„Három egymást követő vereség három góllal, ez nagyon kínos. Elfogadhatatlan 4-1-re kikapni hazai pályán a BL-ben. Hétről hétre rosszabb a helyzet Slottal, és ez most már csak egy dolgot jelenthet…”

Mondani sem kell, hogy ez Arne Slot menesztése lenne, és amint arról beszámoltunk, a PSV elleni meccs után a média nekiszegezte a kérdést a trénernek: érzi-e a bizalmat a klubvezetéstől?

– Sokat beszélgetünk, ha nyerünk, mint tavaly, és akkor is, ha veszítünk. Ez segítség nekem és a csapatnak, szóval igen, beszélgetünk, de nem hívnak fel minden egyes percben, hogy elmondják, még mindig bíznak bennem. A mindennapi beszélgetések során érzem a bizalmat, de most a meccs után még nem beszéltem velük, szóval majd meglátjuk… – jegyezte meg Slot.

Liverpoolban tűkön ülnek, hogy a PSV elleni vereség után milyen beszélgetés zajlott le vagy zajlik majd a felek között.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu