Csak kipontozva lehetett közölni a Liverpool kiborult játékosának nyilatkozatát

A Liverpool a Premier League-ben a tizenkét meccséből hatot elveszített, a múlt hét végén hazai pályán kapott ki 3-0-ra a Nottingham Foresttől, szerda éjjel pedig a BL-ben a PSV nyert 4-1-re az Anfielden. Arne Slot csapatának gólját Szoboszlai Dominik szerezte, a Vörösök legjobbja a magyar válogatott csapatkapitánya volt, de a hazaiaktól csak ő dicsérhető. A lefújás után Curtis Jones ritkán látott őszinteséggel beszélt a Liverpool jelenlegi helyzetéről. A 24 éves középpályás szerint a csapat elveszítette azt a mentalitást, amely korábban az Anfield rettegett auráját adta.

Curtis Jones nem finomkodott a Liverpool újabb veresége után

A CBS-nek adott interjúban Jones nem rejtette véka alá csalódottságát. Szerinte a Liverpool játékosai túlságosan „kedvesek” lettek a pályán, és ideje visszatérni ahhoz a keménységhez, ami Klopp-érát meghatározta.

– Ez azzal kezdődik, hogy férfiként lépsz pályára, és úgy szerelsz, hogy legyalulod az ellenfeledet pályáról. Most sz…rban vagyunk, és ebből ki kell másznunk – szögezte le Jones.

Utóbbi mondatával meg is adta a This Is Anfield cikkének címét, de a liverpooli portál csak kipontozva közölte a sarkos véleményt.

Curtis Jones: Keményebbeknek kell lennünk

Jones szerint a jelenlegi Liverpool már nem az a csapat, amelyiktől az ellenfelek tartottak.

– Régen az Anfield volt az hely, ahová az ellenfelek nem szeretettek jönni. A szurkolók, a letámadás, az intenzitás… vadállatok voltunk. Most meg vannak időszakok, amikor alig futballozunk, és a labda nélküli munkánk egyszerűen nem elég.

A játékos úgy érzi, a mentalitással van gond – és ebben saját felelősségét is felismeri:

– A többiek néznek rám is, hogy csináljak már valamit. Nekünk, játékosoknak kell keményebbnek lennünk.

Összeomlott a Liverpool

A Liverpool az elmúlt években legendás védelmet épített fel, Jürgen Klopp irányítása alatt zsinórban 68 bajnoki mérkőzésen át maradt veretlen otthon. Csaknem kilenc év alatt a német csak tizenkét hazai bajnokit veszített. Arne Slot vezetése alatt azonban drasztikusan romlott a mérleg: a csapat az utóbbi hat hazai meccséből négyet elveszített. A szurkolók frusztrációja egyre nő, de Jones szerint a változásnak egyértelműen a pályán kell elindulnia.