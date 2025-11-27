LiverpoolJürgen KloppCurtis JonesArne SlotPSV EindhovenSzoboszlai Dominik

Csak kipontozva lehetett közölni a Liverpool kiborult játékosának nyilatkozatát

Szerda éjjel folytatódott a Liverpool vesszőfutása. Szoboszlai Dominikék a Bajnokok Ligája ötödik fordulójában hazai pályán veszítettek 4-1-re a PSV ellen. A találkozó után Curtis Jones kemény üzenetet küldött a Liverpool öltözőjének.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 8:46
Újabb nagy pofont kapott a Liverpool Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool a Premier League-ben a tizenkét meccséből hatot elveszített, a múlt hét végén hazai pályán kapott ki 3-0-ra a Nottingham Foresttől, szerda éjjel pedig a BL-ben a PSV nyert 4-1-re az Anfielden. Arne Slot csapatának gólját Szoboszlai Dominik szerezte, a Vörösök legjobbja a magyar válogatott csapatkapitánya volt, de a hazaiaktól csak ő dicsérhető. A lefújás után Curtis Jones ritkán látott őszinteséggel beszélt a Liverpool jelenlegi helyzetéről. A 24 éves középpályás szerint a csapat elveszítette azt a mentalitást, amely korábban az Anfield rettegett auráját adta.

Curtis Jones nem finomkodott a Liverpool újabb veresége után
Curtis Jones nem finomkodott a Liverpool újabb veresége után

A CBS-nek adott interjúban Jones nem rejtette véka alá csalódottságát. Szerinte a Liverpool játékosai túlságosan „kedvesek” lettek a pályán, és ideje visszatérni ahhoz a keménységhez, ami Klopp-érát meghatározta.

– Ez azzal kezdődik, hogy férfiként lépsz pályára, és úgy szerelsz, hogy legyalulod az ellenfeledet pályáról. Most sz…rban vagyunk, és ebből ki kell másznunk – szögezte le Jones.

Utóbbi mondatával meg is adta a This Is Anfield cikkének címét, de a liverpooli portál csak kipontozva közölte a sarkos véleményt.

Curtis Jones: Keményebbeknek kell lennünk

Jones szerint a jelenlegi Liverpool már nem az a csapat, amelyiktől az ellenfelek tartottak.

– Régen az Anfield volt az hely, ahová az ellenfelek nem szeretettek jönni. A szurkolók, a letámadás, az intenzitás… vadállatok voltunk. Most meg vannak időszakok, amikor alig futballozunk, és a labda nélküli munkánk egyszerűen nem elég.

A játékos úgy érzi, a mentalitással van gond – és ebben saját felelősségét is felismeri:

– A többiek néznek rám is, hogy csináljak már valamit. Nekünk, játékosoknak kell keményebbnek lennünk.

Összeomlott a Liverpool

A Liverpool az elmúlt években legendás védelmet épített fel, Jürgen Klopp irányítása alatt zsinórban 68 bajnoki mérkőzésen át maradt veretlen otthon. Csaknem kilenc év alatt a német csak tizenkét hazai bajnokit veszített. Arne Slot vezetése alatt azonban drasztikusan romlott a mérleg: a csapat az utóbbi hat hazai meccséből négyet elveszített. A szurkolók frusztrációja egyre nő, de Jones szerint a változásnak egyértelműen a pályán kell elindulnia.

– Amíg a Liverpool címere a mellkasunkon van, kötelességünk harcolni. Vissza kell vinnünk a Liverpoolt oda, ahol lennie kell – szögezte le Curtis Jones.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu