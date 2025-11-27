Rendkívüli

Orbán Viktor: Szerbiának úgy tudunk segíteni, hogy amink van azt megosztjuk

A PSV vezetőedzője a Liverpool kivégzőjével viccelődik + videó

Nagy győzelmet aratott a PSV Eindhoven szerda éjjel a Bajnokok Ligájában, az alapszakasz ötödik fordulójában 4-1-re nyert a Liverpool otthonában. A PSV hőse a marokkói Couhaib Driouech, a mérkőzés legjobbjának megválasztott szélső csereként beállva kétszer is bevette a Liverpool kapuját.

2025. 11. 27.
Couhaib Driouech duplázott a Liverpool ellen Forrás: AFP
A 23 éves Couhaib Driouech Hollandiában született, de a marokkói U23-as válogatottban játszott kilenc meccset, amelyeken nem szerzett gólt. 2024 óta a PSV játékosa, de 25 meccsen csak kétszer vette be az ellenfelek kapuját. A holland csapatban csak kiegészítő ember, a szezonban 15 meccsen csak 380 percet játszott. Hazája bajnokságában idén csak két gólpasszt jegyez, a BL-ben viszont három meccsen, 75 perc alatt  három gólja és egy gólpassza van! Október 21-én a Napoli 6-2-es legyőzéséből egy góllal és egy gólpasszal vette ki a részét, szerda éjjel pedig a Liverpool otthonában a megsérült Ivan Perisic helyére a 70. percben beállva a 73. és a 91. percben is eredményes volt a 4-1-re megnyert meccsen. Nem meglepő, hogy az UEFA őt választotta a mérkőzés legjobbjának.

Couhaib Driouech kétszer is bevette a Liverpool kauját, megérdemelte a trófeát
 Couhaib Driouech kétszer is bevette a Liverpool kapuját, megérdemelte a trófeát (Forrás: UEFA)

Pedig a mindössze 4 millió euró piaci értékű Couhaib Driouech most abban sem nagyon bízhatott, hogy pályára lép. Peter Bosz vezetőedző nem őt akarta becserélni a hajrára.  

Driouech váratlanul kapott lehetőséget a Liverpool ellen

– Valójában Esmirt (Bajraktarevic – a szerk.) akarta behozni, de amikor Ivan megsérült, szólt, hogy én jövők, és nagyon gyorsan be kellett állnom. Természetesen láttam, hogy az átmenetben sok hely van a pályán, aztán kétszer is elém került a labda, és ez a meccs emberré tett – mondta nevetve Driouech a lefújás után. – A trófea jön velem az ágyba, megyek aludni, és majd meglátom, felébredek-e ebből az álomból. Azt hiszem, Hollandiában most mindenki nagyon boldog, büszkék lehetünk erre a sikerre – szögezte le a marokkói játékos.

Driouech arról is beszélt, hogy a BL-ben tulajdonképpen könnyebb dolga van, mint a holland bajnokságban:

– A BL-ben teret kapsz az átmenetekben, mert itt a csapatok hajlandóbbak játszani, és előre küldik a hátvédjeiket is. Szóval, tizenöt perc alatt a holland bajnokságban nehezebb betalálni, mint a Bajnokok Ligájában, de tudom, hogy az Eredivisie-ben többet kell bizonyítanom.

Couhaib Driouech azt is elárulta, nagy álma, hogy a marokkói válogatott tagjaként ott legyen a 2026-os világbajnokságon. Nos, a Liverpool elleni duplája elég jó ajánlólevél.

Driouech amúgy karrierje során már négy BL-gólnál jár, tavaly az Arsenal ellen (2-2) is betalált, így még szembetűnőbb, hogy a holland bajnokságban csak kétszer volt eredményes. Peter Bosz, amikor erre felhívták a figyelmét tegnap a sajtótájékoztatón, a játékosára kacsintva elsütött egy poént:

– Akkor az Eredivisie-ben nem is játszatom többet! 

 

 

