Döntöttek a Liverpool szurkolói: Wirtz az első, Szoboszlai a harmadik

A vasárnap délután játszott West Ham United–Liverpool találkozón Szoboszlai Dominikék az első félidőben még nem tudtak betalálni, a második félidő első negyedórájának végén aztán a svéd Alexander Isak megszerezte első gólját a bajnokságban a Vörösök színeiben, aztán a hajrában a holland Cody Gakpo végleg eldöntötte a három pont sorsát, Arne Slot együttese 2-0-ra győzött. A West Ham Lucas Paquetá kiállítása után a 85. perctől emberhátrányban játszott a meccsen, melyen Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, míg Kerkez Milost a 85. percben cserélték le.

A meccs legjobbja a liverpooli szurkolók szavazatai alapján Florian Wirtz lett, mögötte Joe Gomez végzett a második, Szoboszlai Dominik a harmadik helyen. A 2025/26-os szezonban azonban ezt a díjat Szoboszlai kapta meg a legtöbbször, eddig négyszer, míg Ryan Gravenberch háromszor érdemelte ki az elismerést.

A Sofascore osztályzatai alapján amúgy a West Ham ellen Gakpo (8,2) volt a Liverpool legjobbja, a portál pedig Szoboszlai teljesítményét (6,7) egyáltalán nem értékelte... A Liverpool Echónál Wirtz, Gomez és Gakpo 8-as osztályzatot kapott, 7-est pedig öten érdemelek ki, köztük Szoboszlai és Kerkez is.

Arne Slot együttesének nagy szüksége volt erre a sikerre, ugyanis legutóbbi három tétmeccsén egyaránt három góllal kapott ki, a bajnoki tabellán pedig a 12. helyig csúszott vissza.