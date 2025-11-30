LiverpoolAlexander IsakKerkez MilosSzoboszlai Dominikwest ham united

Döntöttek a Liverpool szurkolói: Wirtz az első, Szoboszlai a harmadik

Három súlyos vereség után újra győzni tudott a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool, mely a West ham Unitedet verte 2-0-ra Londonban, az angol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában. A meccs legjobbja a liverpooli szurkolók szavazatai alapján Florian Wirtz lett, mögötte Joe Gomez végzett a második, Szoboszlai Dominik a harmadik helyen.

2025. 11. 30. 19:25
Szoboszlai Dominik és Arne Slot a lefújás után Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vasárnap délután játszott West Ham United–Liverpool találkozón Szoboszlai Dominikék az első félidőben még nem tudtak betalálni, a második félidő első negyedórájának végén aztán a svéd Alexander Isak megszerezte első gólját a bajnokságban a Vörösök színeiben, aztán a hajrában a holland Cody Gakpo végleg eldöntötte a három pont sorsát, Arne Slot együttese 2-0-ra győzött. A West Ham Lucas Paquetá kiállítása után a 85. perctől emberhátrányban játszott a meccsen, melyen Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, míg Kerkez Milost a 85. percben cserélték le.

Wirtz lett a befutó, Gomez és Szoboszlai előtt (
A szurkolóknál Wirtz lett a befutó, Gomez és Szoboszlai előtt (Forrás: Liverpool FC)

Wirtz, Gomez és Szoboszlai

A meccs legjobbja a liverpooli szurkolók szavazatai alapján Florian Wirtz lett, mögötte Joe Gomez végzett a második, Szoboszlai Dominik a harmadik helyen. A 2025/26-os szezonban azonban ezt a díjat Szoboszlai kapta meg a legtöbbször, eddig négyszer, míg Ryan Gravenberch háromszor érdemelte ki az elismerést.

A Sofascore osztályzatai alapján amúgy a West Ham ellen Gakpo (8,2) volt a Liverpool legjobbja, a portál pedig Szoboszlai teljesítményét (6,7) egyáltalán nem értékelte... A Liverpool Echónál Wirtz, Gomez és Gakpo 8-as osztályzatot kapott, 7-est pedig öten érdemelek ki, köztük Szoboszlai és Kerkez is.

 

Forrás: Sofascore

Arne Slot együttesének nagy szüksége volt erre a sikerre, ugyanis legutóbbi három tétmeccsén egyaránt három góllal kapott ki, a bajnoki tabellán pedig a 12. helyig csúszott vissza.

Premier League, 13. forduló:

Brentford–Burnley 3-1 (0-0)
Manchester City–Leeds United 3-2 (2-0)
Sunderland–Bournemouth 3-2 (1-2)
Everton–Newcastle United 1-4 (0-3)
Tottenham Hotspur–Fulham 1-2 (0-2)
West Ham United–Liverpool 0-2 (0-0)
Crystal Palace–Manchester United 1-2 (1-0)
Aston Villa–Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0)
Nottingham Forest–Brighton 0-2 (0-1)
Chelsea–Arsenal 1-1 (0-0)

A tabella:

1. Arsenal 13 25- 7 30 pont
2. Manchester City 13 27-12 25
3. Chelsea 13 24-12 24
4. Aston Villa 13 16-11 24
5. Brighton 13 21-16 22
6. Sunderland 13 17-13 22
7. Manchester United 13 21-20 21
8. Liverpool FC 13 20-20 21
9. Crystal Palace 13 17-11 20
10. Brentford 13 21-20 19
11. Bournemouth 13 21-23 19
12. Tottenham Hotspur 13 21-16 18
13. Newcastle United 13 17-16 18
14. Everton 13 14-17 18
15. Fulham 13 15-17 17
16. Nottingham Forest 13 13-22 12
17. West Ham United 13 15-27 11
18. Leeds United 13 13-25 11
19. Burnley 13 15-27 10
20. Wolverhampton Wanderers 13 7-28 2
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu