Váratlan hős sietett Slot segítségére, Szoboszlai párharca után villant a piros

Rendkívül fontos mérkőzés várt vasárnap a Liverpoolra a West Ham ellen. Legyinthetnénk, hogy túlzás a Premier League-ben a 17. csapat elleni találkozót fontosnak nevezni, de egyes beszámolók szerint most már bizony Arne Slot állása a tét, miután a legutóbbi tizenkét tétmeccsen kilenc vereséget ért el az angol élvonal címvédőjével. Úgy tudni, a holland menedzser ultimátumot kapott, a West Ham és jövő szerdán a Sunderland elleni bajnokikon kell bizonyítania a rátermettségét.

Szoboszlai Dominik a West Ham elleni mérkőzésen is végig pályán volt a Liverpoolban Fotó: BEN STANSALL/AFP

Slot kirakta Szalahot a kezdőcsapatból

Jó hír a Liverpool szurkolóinak, hogy betegsége után Alisson, illetve Florian Wirtz vasárnap visszatért a kezdőcsapatba , amelyben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepet kapott. A formáját hiába kereső Mohamed Szalah viszont a kispadra került, másfél év után először fordult ez elő vele, 2024 áprilisában szintén a West Ham ellen járt így az egyiptomi szélső.

Alexander Isak is kezdett, aki a riválisok gúnyolódásának folyamatos célpontja, nem véletlenül. A nyáron a Newcastle-től PL-rekordösszegért, 145 millió euróért szerződtetett csatár tíz pályára lépése alkalmával egy gólig és ugyanennyi asszisztig jutott, a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában egyszer sem talált még be. Vasárnap változtathatott volna ezen, már a 4. percben helyzetbe hozta őt Wirtz, de a svéd a lelátóra bombázta a labdát. A 21. percben ismét ő volt a befejező, Kerkez beadása után Cody Gakpo fejjel készített le Isaknak, Alphonse Areola azonban résen volt és bravúrral védett.

A Liverpool szurkolói nem csak emiatt bosszankodhattak az első félidőben. Alisson saját csapattársával, Joe Gomezzel ütközött, miközben egy beadást próbált hatástalanítani, majd a brazil kapus elterült a földön. A brazil kapus a betegsége előtt sérülés miatt már kilenc meccset kihagyott az idényben, nem jött volna jól, ha újra kidől a sorból, de folytatni tudta a játékot. Egyébként sok dolga nem akadt az első félidőben, a West Ham veszélyes megindulásainál a nem mindig biztos lábakon álló védelem most megoldotta a feladatát, a hazaiak még csak a Liverpool kapuját sem találták el. A Vörösök háromszor, de nem jártak sikerrel.