liverpoolWest HamPremier League

Váratlan hős sietett Slot segítségére, Szoboszlai párharca után villant a piros

A Liverpool a West Ham otthonába látogatott a Premier League 13. fordulójának vasárnapi mérkőzésén. A vereségspirálból kikászálódni próbáló Vörösök az első félidőben nem tudták megtörni a hazaiakat, de a másodikban megérkezett a várva várt gól, a ráadásban pedig a második is, ezzel 2-0-ra győzött a Liverpool.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 17:01
Alexander Isak megszerezte első bajnoki gólját a Liverpool mezében Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendkívül fontos mérkőzés várt vasárnap a Liverpoolra a West Ham ellen. Legyinthetnénk, hogy túlzás a Premier League-ben a 17. csapat elleni találkozót fontosnak nevezni, de egyes beszámolók szerint most már bizony Arne Slot állása a tét, miután a legutóbbi tizenkét tétmeccsen kilenc vereséget ért el az angol élvonal címvédőjével. Úgy tudni, a holland menedzser ultimátumot kapott, a West Ham és jövő szerdán a Sunderland elleni bajnokikon kell bizonyítania a rátermettségét.

Szoboszlai Dominik a West Ham elleni mérkőzésen is végig pályán volt a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik a West Ham elleni mérkőzésen is végig pályán volt a Liverpoolban Fotó: BEN STANSALL/AFP

Slot kirakta Szalahot a kezdőcsapatból

Jó hír a Liverpool szurkolóinak, hogy betegsége után Alisson, illetve Florian Wirtz vasárnap visszatért a kezdőcsapatba , amelyben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepet kapott. A formáját hiába kereső Mohamed Szalah viszont a kispadra került, másfél év után először fordult ez elő vele, 2024 áprilisában szintén a West Ham ellen járt így az egyiptomi szélső.

Alexander Isak is kezdett, aki a riválisok gúnyolódásának folyamatos célpontja, nem véletlenül. A nyáron a Newcastle-től PL-rekordösszegért, 145 millió euróért szerződtetett csatár tíz pályára lépése alkalmával egy gólig és ugyanennyi asszisztig jutott, a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában egyszer sem talált még be. Vasárnap változtathatott volna ezen, már a 4. percben helyzetbe hozta őt Wirtz, de a svéd a lelátóra bombázta a labdát. A 21. percben ismét ő volt a befejező, Kerkez beadása után Cody Gakpo fejjel készített le Isaknak, Alphonse Areola azonban résen volt és bravúrral védett.

A Liverpool szurkolói nem csak emiatt bosszankodhattak az első félidőben. Alisson saját csapattársával, Joe Gomezzel ütközött, miközben egy beadást próbált hatástalanítani, majd a brazil kapus elterült a földön. A brazil kapus a betegsége előtt sérülés miatt már kilenc meccset kihagyott az idényben, nem jött volna jól, ha újra kidől a sorból, de folytatni tudta a játékot. Egyébként sok dolga nem akadt az első félidőben, a West Ham veszélyes megindulásainál a nem mindig biztos lábakon álló védelem most megoldotta a feladatát, a hazaiak még csak a Liverpool kapuját sem találták el. A Vörösök háromszor, de nem jártak sikerrel.

Isak első liverpooli gólja a PL-ben

A második félidő elejét megnyomta az addig óvatosan  játszó West Ham, beszorította a vendégeket a kapujuk elé. Ennek azonban nem lett meg az eredménye, helyette a Liverpool szerezte meg a vezetést, a 60. percben eljött Isak ideje, Cody Gakpo lapos beadását 11 méterről nagyszerű mozdulattal lőtte, egy védő lábai között, a kapus mellett a bal alsóba. Hosszú várakozást követően megszületett a várva várt Isak-gól.

A West Ham semmit sem mutatott ezen a mérkőzésen, a bekapott gól után próbálta összekapni magát a házigazda. Lucas Paquetá azonban tett arról, hogy ellehetetlenítse a csapata helyzetét. A brazil játékos a Szoboszlaival való összecsapása után sárga lapot kapott, amit nagyon magára vett, és hevesen reklamált a játékvezetőnél. Még liverpooli honfitársa, Alisson is odarohant hozzá, hogy megnyugtassa. Nem sikerült, Paquetá nem állt le, addig folytatta, amíg villant a második sárga is.

A londoniak az emberhátrányuk ellenére is szorongatták a címvédőt, egyre melegebb volt a pite, de Gakpo a 92. percben egy góllal lezárta a mérkőzést. Kerkez Milosnak jó meccse volt, 85 percet töltött a pályán, mielőtt Andy Robertson beállt volna a helyére. Szoboszlai végigjátszotta a három vereség után 2-0-s Liverpool-győzelemmel zárult összecsapást. Slot csapata ezzel feljött a 8. helyre a Premier League-ben, a West Ham a 17.

Premier League, 13. forduló

szombat:

  • Everton–Newcastle United 1-4 (0-3)
  • Tottenham Hotspur–Fulham 1-2 (0-2)
  • Brentford–Burnley 3-1 (0-0)
  • Manchester City–Leeds United 3-2 (2-0)
  • Sunderlan–Bournemouth 3-2 (1-2)

vasárnap:

  • Crystal Palace–Manchester United 1-2 (1-0)
  • West Ham United–Liverpool 0-2 (0-0)
  • Aston Villa–Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0)
  • Nottingham Forest–Brighton 0-2 (0-1)
  • Chelsea–Arsenal 17.30 (tv: Spíler1)

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.